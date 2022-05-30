自由開講》面對假訊息，柯文哲選擇瞎挺？！

蘇拾瑩

上個星期在海外就已聽說台灣孩子因染新冠肺炎確診有不少死亡，當時覺得很奇怪，明明台灣防疫成績國際亮眼，死亡人數偏低，怎麼會有如此偏頗的傳言？

這兩天真相大白，原來是有人故意散佈不實訊息，透過藝人的口，傳播「很多孩子走了！」的假消息，企圖破壞台灣形象，擾亂台灣社會人心。一則內容農場的假訊息十秒內就傳了19個粉專頁，不到一天就有三百多次轉傳，七八千次互動，超過千則留言，影響力不可小覷。

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更不幸的是，台北市長柯文哲居然還聲援假訊息，認為政府不應該對言論做審查。他的言行實在令人憂心，其因有三：

一） 身為醫生，卻連台灣防疫的真相及數據都搞不清楚，令人吃驚。 二） 面對假訊息來襲，如此無感，一點判斷力也沒有，防禦能力堪慮。 三） 缺乏法治常識，不曉得言論自由並不保障假訊息，拿不出證據的傳言就叫做毀謗。沒常識到這個程度，實在令人錯愕。

台北市長柯文哲。（資料照）

中共對台灣的認知作戰越來越猛。不久前中國官媒稱「台灣人還能吃什麼？」蔡總統反應算快，立刻貼出幸福宵夜照片予以打臉。同樣的手法也在澳洲出現，親中媒體大肆報導： 「澳洲人被高電費拖累，吃不起飯買不起藥」，此媒體居然還是台灣人所辦，負責人還是台灣的僑務委員。僑界被滲透，僑務職委員吃裡扒外，早已屢見不鮮。

日前瑞典的一項研究顯示，台灣面對中共假訊息轟炸，是重災區。海外僑界可說淪陷已深，只能寄望台灣內部的警覺。辨識假訊息的能力是認知作戰最基本的防禦功夫，比真槍砲彈藥還重要，世界各國都致力在宣導如何辨識假訊息。如今看到台北市長對假訊息的辨識能力如此之低，還真是不勝噓唏啊！

（本報讀者）

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