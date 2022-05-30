自由開講》「更多的」孩子早就走了...

馬內森

最近有藝人貼文，說與某醫院主任對話，從4月5日起忙到現在，主任都沒辦法休息，有非常多的兒童重症，而且已經有「很多人走了」。

但很多人是多少人？沒有講。是跟哪一個醫院對上話？也沒講。據說同時有25個粉專同一時間轉貼同文，連顏色大小字體都一樣。可見這是咱整個台灣人神共憤的事情；怎麼可以讓這麼多小孩子死掉呢？政府在搞什麼鬼？在野黨苦民所苦，為人民發聲，應該很正確吧？！

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藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發造謠爭議，他事後刪文並發聲道歉，但未能止血。（翻攝臉書）

但，1998夏天，台灣也有不同於從前型態的腸病毒感染流行，至少140萬名兒童染疫，多校停課，有405人變成重症，最後有「78名小孩不治」。當時是國民黨執政，行政院長是國民黨蕭萬長，衛生署長國民黨詹啟賢（現任國光生技董事長）。而疾管署則是1999年才成立。

後來1999年到2001年的腸病毒重症分別是35、292及389例，2000年死亡有25人，2001年又有26人死亡。2008及2012年又發生大流行，死亡率由20%降到4%，但2019年台灣仍有248病例。估計大約是每三年會流行一次。

話又說回來，若10個COVID-19 兒童病人不治，叫做「很多人走了」，則當年一下子78個（後幾年陸續2、30個死亡不算）腸病毒兒童身亡，叫做「更多人」，或「更、更、更、更、更、更、更多人走了」？（因為有七倍？）。朋友們都說，民進黨實在太笨，當年那麼好的時機，完全沒有把握攻擊執政黨，說「很多人走了！」，難怪政黨輪替的動作，會如此的慢。

不過據資訊顯示，4月中旬以前，尚未有兒童重症病例，「第一例」死亡是4/19的中和2歲童，但貼文的各粉專都說，4月5日起該主任就開始忙碌、治療重症兒童無法休息。則檢調單位應該開始調查，指揮中心是否有隱匿疫情？因為貼文說：「主任都快垮了，都忙救小孩，忙得不可開交，小孩越來越慘、好可怕的日子、是行醫以來最慘的日子」，這表示有很多重症病例在該院。光是一個醫院就會這麼忙，則全台灣應該有上百名重症吧？但指揮中心卻說，到5月5日止的兒童重症只有三例，這是在騙人吧？

或雙方一定有一方說謊？

更有意思的是，有第一例耽誤電話急救、延遲達5小時的「新北市」，而且確診人數在台灣都是最多，在游盈隆防疫民意調查，仍高居台灣第一，勝過北市及高市！很多事情真的不是我們正常人能夠了解的。

以我的粗見，執政黨從去年的彰化違反醫學倫理的萬人抗體調查，後來有醫師造謠有社區感染黑數、林林總總，對種種政策沒有辦法講清楚、對違規事件人物，總是高高舉起輕輕放下、息事寧人、得過且過、對在野黨的攻擊反擊無力，逆來順受、一昧討好，對各種認知作戰也都無要無緊。連這個貼文是否有違法，應該由司法單位主動去調查，究竟有沒有這個醫院主任、有沒有真的這麼忙、有沒有這麼多的重症病人、有沒有「很多人走了」、調查清楚就好了。蘇院長真的不必出來說三道四，以致被叮的滿頭包。若是因此政黨輪替，那也是自己造成的。

（新北市民）

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