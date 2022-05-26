胡，怎麼說》反共抗俄、消滅共匪，都是國民黨的「白紙黑字」，現在全丟入馬桶（統）！

美國總統拜登日前訪日時公開表示，若中共武力犯台，美國將出兵保台， 中國國民黨4巨頭之一、戰鬥藍趙少康竟嗆稱，口說無憑，蔡政府應要求美國國務院把「武力保衛台灣」白紙黑字寫下來！

中國國民黨諸要角對拜登的出兵保台談話，大都蒙上眼睛、捂上耳朵，不願聽、不願看，恨不得拜登沒講、講了也當沒講，還有的就是趙少康式以反嗆企圖否定拜登的談話，雖然藍粉呼應他，但這只是滿足了深藍的情緒、也諂媚了中共，其他不會有任何作用的。

請繼續往下閱讀...

不過，趙少康說的「白紙黑字」寫下來，中國國民黨的不良歷史紀錄，倒真的是「汗牛充棟」而且還「罄竹難書」。就舉「反共抗俄」、「反攻大陸」、「消滅共匪」等等為例，句句都是中國國民黨「白紙黑字」寫下來，而且還編成很多本書、影音等等，洗腦式對台灣人民強迫灌輸。

現在呢？一個中國、統字當頭，這個黨的親共、舔共早已取代了反共、滅匪，那些「反共抗俄」、「反攻大陸」、「消滅共匪」等都是白紙黑字，早已被中國國民黨丟進馬桶、沖到化糞池了！

中國國民黨黨章第二條也白紙黑字寫著「反對共產主義」，現在呢？那個黨全黨皆入馬統（馬的終極統一）、舔共優先，這6字當然也就是丟入馬桶的命運。那個黨自己寫的白紙黑字反共抗俄、消滅共匪、光復大陸等，都當做馬糞丟入馬桶，現在卻無理要求拜登出兵保台要白紙黑字才算，這是什麼馬糞馬桶心態?

中國阻撓台灣獲邀成為WHA觀察員，馬英九不批中共政權，卻大罵台灣政府，還沾沾自喜、如齊人驕其妻妾狀的稱，他任內每年都參加WHA。但只要稍為了解內容，國民黨馬政府時代，根本就是「奉旨」恩准參加的，接受一中、矮化國格，求得中共政權放行的，現在竟厚臉皮拿來說嘴，簡直喪權辱國兼賣國！

「捍衛中華民國」也是藍軍白紙黑字、天天吶喊的口號，但是，藍軍說的和做的完全背離，九二共識、一個中國、國共共同反台獨的框籠下，這句口號早已成空洞，核心的中華民國國格、尊嚴、主權、維護台灣自由民主生活方式等，也早就被他們丟進馬桶（馬統）沖掉了。

再談拜登的「出兵保台」談話，無論美國的台海政策是否由戰略模糊轉為戰略清晰，這都是美國「預防性防衛」的策略運用的一部分，戰略目標都一致的是為保衛台灣、不被中共軍武併吞。

因為中共派軍機軍艦逼近台灣，露出軍事併吞台灣的「武統」森森利牙，才有拜登的矢言出兵「武衛」台灣，回應中共的挑釁。

美國的戰略目標自然以美國和盟國的核心利益，以及自由民主世界的核心價值為考量，拜登的談話當然不是給台灣一張可以挑釁中共的「空白支票」。

台灣的核心利益及核心價值和美國及自由民主世界一致，這是台灣前途的重要抉擇，自衛沒有不須付出代價的，能夠自衛才能夠接受美國及盟國共同協助保衛，當然不會把拜登談話當做取得一張「空白支票」。

從藍軍政、媒、網對拜登談話的負面反應（白軍大都也是這個調調），不提中共野蠻挑釁、企圖武統台灣，反而指責拜登衛台談話是挑釁，顯示他們根本就是以中國核心利益、以幫同中共實踐侵略併吞擴張的中國夢為唯一優先考量，不惜把台灣送入野蠻專制、一黨專政的中共政權虎口、不惜犧牲2300多萬人及子子孫孫的自由民主生活方式，曝露的是他們內裡已是醜惡的泛紅！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法