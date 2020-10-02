胡，怎麼說》馬英九、蘇起、陳廷寵們...，「亡國奴」心態炒作「芒果乾」！

胡文輝

馬英九、蘇起、陳廷寵、吳斯懷們，近來到處唱衰國軍，形同中共武嚇台灣的文攻代言人，其實正曝露他們的「亡國奴」心態！

他們更狠毒的心，就是意圖以「亡國奴」心態，渲染失敗主義的「芒果乾（亡國感）」，其終極目標就是促使台灣放棄扺抗、投降求和，台灣被中國併吞、中華民國徹底亡國、2300萬人淪為一黨專政中共極權桎梏之奴、民主自由就此消亡。

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且看他們在亡國奴心態下發出的荒唐、無恥言論：

馬英九:中共如武統，首戰即終戰；兩岸發生戰爭，台灣人民千萬人頭落地...。

蘇起、馬英九：中共攻台，國軍一天就會投降。

陳廷寵：國軍的戰力恐怕是零。

吳斯懷：中共根據他列出的清單處理，不用一天，國軍還沒上場就game over。

以上他們的荒唐言論，與事實差太大，大大誇張共軍戰力，簡直把國軍當塑膠，嚴重汙衊國軍，已被各方專家完全駁斥，這裡就不必再述，這些武嚇台灣的言論，只是曝露了他們的亡國奴心態，曝露了他們的投降主義，曝露了他們只是恐共、怯懦、膽小如鼠輩。

退將陳廷寵認為國軍的戰力恐怕是零，這種武嚇台灣的言論，只是曝露了他們的亡國奴心態，曝露了他們的投降主義，曝露了他們只是恐共、怯懦、膽小如鼠輩。（本報資料照）

但是，馬英九曾任8年總統兼三軍統帥、蘇起曾任馬朝的國安會秘書長、陳廷寵曾任上將陸總司令、吳斯懷曾任陸軍中將、現任國民黨立委，他們就是把曾任的那些高職做為以亡國奴心態炒作芒果乾（亡國感）的工具，充當中共武嚇台灣的代言人，其狠毒之心可誅、其惡質行徑太卑劣、其背叛國家之罪更通於天！

馬英九們自甘充當中共武嚇台灣代言人，目的就是逼台灣接受九二共識（中共已定義為一個中國、一國兩制），這根本就是以犧牲主權國格來求降求和；對於中共否定海峽中線存在，馬英九聲稱兩岸相互尊重就會存在，要反問馬英九的是，你所謂尊重就是台灣接受中共的一個中國，那台灣就屬於中國了，哪還有什麼海峽中線？

台灣如以接受中共需索的條件，於棄獨立自主、矮化國格、放棄抵抗全面倒向中國以求和，那就如以下蘇洵「六國論」所言的六國面對暴秦情境，現在台灣面對的是暴中，只要把文中的「割地」求和，改為台灣逐步「放棄主權獨立」求和，終局就是台灣完全投降、被中國併吞、中華民國滅亡。

「今日割五城，明日割十城，然後得一夕安寢。起視四境，而秦兵又至矣。然則諸侯之地有限，暴秦之慾無厭，奉之彌繁，侵之愈急。故不戰而強弱勝負已判矣。至於顛覆，理固宜然。古人云：以地事秦，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。」（引自蘇洵 六國論）。

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