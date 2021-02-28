林濁水觀點》武嚇「日常化」下的台灣民心和外交 ：世局逆轉40年大趨勢關口的台灣過年

回顧過去、瞻望未來，從冷戰開始，70多年來，世局歷經幾度天翻地覆，到如今一個肯定也會延續幾十年的大變局剛剛由川普啟動，不管這新局是不是叫新冷戰，也不管他的終局是什麼，中間會有什麼難以預料的驚人事務，畢竟在這個轉變的關鍵時刻，台灣在國際觀察家皆曰危險，危險，太危險的氣氛中，過了一個篤定而幸福的春節。

林濁水

過年前，2月7日衞福部宣布桃園醫院危機解除，大家鬆了一口氣，準備輕鬆過年，不料，過年期間中國軍機密集擾台，從除夕到初五只在大年初一停了一天，整個2月份，從1日到23日，中國軍機飛越台灣空域的日數高達19天。

2016年末，中國軍機開始繞台，2017年次數還不多，一年十幾天，到去年2月武漢肺炎疫情危急時突然增加次數，令人憤怒，中國國台辦強調解放軍軍機繞台是「警告和打擊台獨，防止台美勾連的新動作，奉勸民進黨當局不要玩火。」既然目標既是「防止台美勾連」。於是隨著中美關係惡化進一步升級，美國友台措施頻頻釋出，其間，從陳總統第二任、馬總統8年、蔡總統第一任，前後中斷了20年後，終於有第一位美國部長訪台，中國軍機繞台次數急驟上升，到了去年11月，居然1個月之中擾台達26天。如今竟然在過年期間持續進行，真是匪夷所思。意味的無疑是中美緊張和台美關係的改善既然將是一個長期持續的現象，而中國軍機擾台進行武嚇也將「日常化」。

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武軍機擾台１ 恫嚇效應鈍化

回顧這樣離譜武嚇下的新年，台灣人其實過得還蠻篤定、蠻幸福感的。因為過年之時正值天寒地凍之際，瘟疫四處肆虐，而台灣雖然有桃園醫院的意外，終究迅速解決，小驚而無險，台灣又回復安全樂土境界，豈不幸福。幸福還不只是這樣，2019、2020兩年，在驚死人的中美經濟大戰和瘟疫橫行之下，舉世經濟衰退，台灣反而兩年都有增長，2020年更成為全球30大經濟體中成長率最大的，豈不幸福。還有，過年前正值美國總統大選揭曉之時，川普的死對頭拜登一旦上台，親川的蔡政府將大有苦頭吃的聲音此起彼落，不料拜登一上台卻很快地組了一個對中國態度的強硬和對台灣友善比起川普都有過之而無不及的內閣，使台灣大大的喘了一口氣，豈不幸福。

過年期間中國軍機密集擾台，從除夕到初五只在大年初一停了一天，整個2月份，從1日到23日，中國軍機飛越台灣空域的日數高達19天。（圖：國防部提供）

去年下半年武嚇力道大幅上升直到除夕時，情勢有憂有喜，而且憂喜強度都非同小可且變化多端。相當多的民調機關針對令人眼花撩亂的複雜局勢，做了許多不同面向的民眾反應調查。現在就挑幾調查數據來看看民眾在亂局中篤定感和幸福感的一些重要內涵和意義。

愈武嚇，民眾對國防狀況愈有信心。民眾過年的篤定和對國防狀況的滿意度息息相關

蔡總統就職後，在軍隊方面就努力下功夫，但是一開始對軍人的價值觀似乎並不是很能掌握，以致於有陸戰隊虐狗事件，總統發火國防部長馮世寬親自向小白遺照獻花鞠躬，此外，海軍飛彈誤擊漁船等等都使民眾對她的國防評價不高。但是台灣民眾對國防的滿意度在2018年掉到42.8%的谷底後，非常奇特地隨著武嚇的升高，民眾對國防狀況的滿意便反而一路回升，到了2019年5月回升到52.4%，2020年12月甚至衝高到了61.5%，不滿的只有31.2%。這個中國恫嚇強度和台灣民眾對於國防滿意度同步上升的現象實在夠令人訝異。

民眾對外交、國防、兩岸政策、經濟滿意度民調。（圖片來源：台灣民意基金會民調）



tvbs蔡總統兩岸、經濟、國防自主滿意度調查。（圖：ＴＶＢＳ民調）

國防信心並不是因為滿意國防自主狀況

國防自主化一直是蔡總統施政重點，然而，在她的努力之下，武備的自足雖然有所進展，但是民眾對這個政策的滿意上升很緩慢，從2017年的38%到第一任滿才上升到44%而已。既然民眾對她的國防自主上努力的滿意度上升有限，因此可以知道她在國防自主上努力的努力肯定不是墊高民眾對國防狀況滿意度的理由。無論如何，台灣國家規模不大，國防自主上縱使加倍努力，面對龐大的中國仍有不足，因此，民眾對國防超高滿意度的因素應該在國防自主「之外」找。

武嚇效果適得其反。為台灣而戰的心理基礎：台灣人認同反而巨幅上升

去年2月國台辦強調軍機繞台目的是反台獨和反台美掛鉤後1年來，中國無論國台辦、國防部都頻頻重複「反台獨」的恫嚇，然而這個恫嚇是失敗的，持續的恫嚇聲中，台灣民眾認同台灣人的反而上升，認同中國人的繼續萎縮，發展方向和北京的期待完全相反。

2020年1年間，台灣人認同上升了5.8%，創1997年以來的最大幅度；中國人的認同則持續下滑到2.6%，創歷年最低記錄；至於既是中國人也是台灣人的認同第一次跌破30%。

台灣民眾認同變遷圖。（圖：政大選研中心民調）





民眾高度願意為捍衛台灣而戰

在台灣人認同強化的同時，台灣人願意為捍衛台灣而戰的傾向也水漲船高。共機恫嚇動作頻頻之中，一旦有戰況，願意為捍衛台灣而戰的人逐年上升，依據調查，如果台灣宣布獨立，中國武力攻台，台灣有71.5%民眾願意為保衛台獨而戰，比前一年上升了14.1%；如果中國為了統一而攻台更有79.8%民眾願意為保衛台灣而戰，比前一年上升11.6%。

面對武嚇，民眾心理比馬總統健康

假如兩岸一打起仗來就會是馬總統講的「首戰既終戰」，那麼意味著的是中共發動戰爭的成本極低，效益極大，如果中國拖了幾十年還不打，那麼住在中南海的若不是笨蛋，一定是耶穌基督。因此，馬總統面對北京，在心態上真是徹底失敗主義化了。民眾似乎看穿了這一點，所以在2020年夏天中國軍機開始升高擾台頻率，武嚇日常化後，認為中共真正會犯台的少到只有11.6%，相反的，高達79.6%的民眾認為中共不可能犯台。由此可見，面對武嚇，民眾心理比馬總統健康多多。

若台海爆發衝突，6成民眾認為美國會出兵

台美關係大幅帶動了民眾對蔡國防的信心

毫無疑問，國族認同、士氣、國防自主三方面的提升都是鞏固國防所必要的，但是這樣卻不夠充分。民眾最普遍的看法是，美國對中共的遏阻力量和意願，才是長期以來中南海最投鼠忌器的因素。只是在1970年代後，美國全球戰略先是擺在聯中制蘇上，1990年後又開始了和平演變中國戰略，以致於對介入台海和平以戰略模糊因應。另外，美國學界或智庫又有人認為當今世局已經進入霸權轉移階段，中國崛起勢不可擋，所以應該考慮棄台論，這個主張雖然在美國相當邊緣，偏偏為馬總統等一些藍色政學媒體界人士所深信。這些背景下，台灣社會對美國強力維護台海安全的期待值難以升高。然而，畢竟自從歐巴馬提出「亞太再平衡」戰略後，已意味著美國開始強烈質疑自已推動了幾十年的和平演變中國戰略是否明智。等到川普上台啟動貿易戰，中美便在經濟、軍事、外交、價值觀、世界秩序各個領域全面升高對峙，接著拜登更把川普對抗中戰略以單邊主義因應調整到號召聯盟作戰。於是2020下半年開始，美國對台政策由戰略模糊調向戰略清晰，拜登政府更成為第一次明確警告中共如果冒進將付出重大代價的美國政府。

民眾最普遍的看法是，美國對中共的遏阻力量和意願，才是長期以來中南海最投鼠忌器的因素。（EPA）

在這階段，台灣民眾才突然注意到，儘管在川普時代，他的單邊主義令他西方盟國非常失望，但是在中國否定國際仲裁法庭南海仲裁結論後，面對中國在南海的擴張行為，遠在西歐的英法，居然連航空母艦都在捍衛共同價值的前提下，呼應美軍進入南海和台海，至於和美國同屬於太平洋國家的日本、澳洲、加拿大的呼應就更不在話下了。

2020下半年開始，美國在無論政治、經濟、軍售及立法各領域的友台措施都更為密集加碼。無疑地，這使得多數相信美國介入台海安全和相信台海不會發生戰爭的民眾都大幅上升。例如，中華民意研究協會2020年8月20日公布民調顯示，有79.6%受訪者認為中共不可能犯台，只有11.6%認為中共可能犯台；同時，若台海爆發衝突，有58.7%民眾認為美方會出兵援助。

於是，最令民眾對國防信心上升的關鍵就清楚了：台美外交關係的大幅改善。

美國發動的外交新局，推台灣經濟上脫胎換骨大道

美中台間的外交新局不只高度強化了台灣的國防，也把台灣經濟推上脫胎換骨的大道。

陳水扁在中國被美國推進WTO，全球化走上新進程時，配合美國的大戰略，把李登輝對中國戒急用忍戰略扭轉到「積極開放」之路後，中國在經濟上迅速發揮對台灣強大的磁吸效應。其結果是在陳馬兩位總統16年任期內，台灣經濟景況從早期位居四小龍龍頭掉到了龍尾。狀況嚴重到從2012年開始持續到蔡總統任期前兩年的7年間，除了2014年，其餘6年台灣經濟成長率竟然都是四小龍最後一名，淒涼到經濟學者甚至預言台灣經濟瀕臨死亡。

由於2016到2018年3年台灣經濟延續馬總統時代的低迷狀態，因此，這3年民眾對經濟政策的滿意度一直非常地低，2019年1月只有29%，仍陷在谷底，不料2019年中美經濟大戰戰火急驟猛烈，全球經濟都受到嚴重衝擊時，台灣卻逆勢上揚，GDP成長率馬上恢復四小龍龍頭的地位，2020瘟疫來襲，為港、新、韓雪上加霜，三國GDP全部負成長，但是台灣卻百尺竿頭再上一步，成為全球30大經濟體中成長率的冠軍。而民眾對經濟満意度也一路回升到2030年12月升到了58%。

其轉折的關鍵在於，台商外商為了因應美國「產業鍵脫鈎重組」的戰略而大筆回流加碼台灣和美國政府及企業在發現台灣在中美經濟戰中的樞紐地位後也加碼台灣所造成的。

這樣，台灣歷時廿多年產業空洞化趨勢一時因為國際外交大局的巨變的衝擊而得以扭轉。

詭異的組合：兩岸關係惡化＋民眾對兩政策満意度上揚

在中美對峙愈趨險峻之時，美國對台灣的加碼和中國對台灣的打壓平行並進，於是，台灣在兩岸和諧和台美關係上升之間出現無法兩全之局，反應在民意上的便是民眾對兩岸關係的改善陷入悲觀。中華民意研究協會民調顯示，總統蔡英文上任之後的兩岸關係，有38.7%的人認為越來越差，43.2%的人認為差不多，只有7.5%的人認為會越來越好。

然而非常弔詭的，這時民眾對蔡總統兩岸政策的滿意度卻在2018年落到谷底後開始翻升，達到了5成以上。

馬總統「兩岸關係高於一切」大戰略徹底破產

國民黨懷抱「兩岸關係高於國際外交」的原則，認為「親中就是民眾最肯定的兩岸政策」、「親中民眾對台灣國防就有信心」，以及「兩岸關係好經濟就會好」。然而，在馬總統秉持這樣的原則努力經營兩岸關係8年後，在他卸任時民眾的評價，依tvbs調查，民眾對他兩岸政策的滿意度只有47%；低於蔡總統同樣執政滿4年時的52%。一比下來，肯定讓自傲於兩岸政策的馬總統耿耿於懷。

馬總統下場既難堪又奇怪，但是原因其實不深奧。關鍵在於兩岸關係和不和諧固然是民眾評價兩岸政策的一個重要項目，但是民眾還會各取所需地另外考慮到台灣主權的維護、對台灣經濟發展的影響、對社會分配的衝擊4個項目，最後4項權衡下來，過分親中的馬總統只好輸給了蔡總統。

然而這還不是馬總統最不幸之處。



做好兩岸關係是馬總統整個國家生存發展的戰略核心，他認為做好兩岸關係，台灣外交、經濟、國防全都會跟著好。但是他8年努力經營兩岸關係，結果很不幸，依tvbs調查，不只民眾對他兩岸政策的滿意度輸給了蔡總統，更不幸的是，執政8年後民眾對他經濟的滿意度度只有21%，落後蔡總統任滿4年時的45%，差距達不可思議的24%之巨；外交又只有38%，仍然落後於蔡總統的52%達5%之多，總體說來，真是慘不忍睹。



這說明了馬總統「兩岸關係高於一切」大戰略淪於徹底破產。

謹慎的蔡總統面臨「中立策略」難題

對美國2016年以來持續加碼台灣的現象，國民黨老老少少一肚子火。他們指責川普完全在把台灣當籌碼運用，蔡英文卻不知警惕地一面倒向川普，不知道必須在中美兩強間維持中立，非常危險。

事實上，蔡英文生性謹慎保守，凡事總希望多方圓滿，對外不喜單押一方。在美國總統選舉期間，種種氣氛令外界認定她單押川普，應該是一時的意外。

很湊巧，大碼單押既是川普個性也是習近平風格：一肅貪，百萬人頭落地，一火大，中美經濟戰如火如荼都是經典戲碼。然而這完全不是蔡總統的作法，她凡事保守以對以策安全。例如當美國性好大碼押注的川普要和她通電話，促成要角之一的葉望輝說，蔡政府「被嚇死了」，一再謹慎再謹慎的結果，川蔡通話延遲了兩個星期才舉行。儘管葉望輝語不驚人死不休，並不得體，但是蔡有多謹慎由此可見。在她就職後，像敦請宋楚瑜去建立習的關係，縱使宋被羞辱，她仍不放棄宋；以及下令衞福部長在WHA禁說台灣等等，都是同樣非常小心翼翼的作法。她一連串的對北京低姿態，甚至使到台灣民眾對她的兩岸政策滿意度從2016～2018年底從51.4%底一路下滑到剩25.3%。直到2019年成為辣台妹民眾滿意度才大翻盤。

面對川普的押注她謹慎以對，一旦面對習近平的押注她當然更是如此。

有「習近平」押注蔡英文的事？是的。

目前的美中台情境是美國拉攏蔡英文，習近平打壓蔡英文。但是一直到2020年她發表520就職演說前，習的戰略想定並不是非打壓不可。2014年，中美經濟戰還沒爆發，但是中美間在南海互別苗頭，美國不只機艦頻頻巡弋南海，還力挺菲律賓南海仲裁案。由於中國南海9段線的源頭是中華民國政府在南京時公布的11段線，因此那時台灣在南海烽火中的重要性，可以借用張忠謀2018年一句話類比：「台灣是地緣政治玩家之所必爭」。於是馬習會因此登場。

當時任何人都知道南海烽火肯定延燒到馬總統後面好幾任都不會停止，因此馬習會當然意在拉攏台灣總統而不只是馬上要卸任的馬英九。至於開放桃園機場中轉限制等，習近平考量的更是如此。

那麼為什麼520就職演說後習近平翻臉？非常弔詭的，原因之一正是在於蔡個性太過於謹慎，她把習這些出手的目的都理解成為了拉抬國民黨的總統選情，而且更為馬習會加上了馬習兩人意在建立慣例，要在兩岸主權上框限未來蔡總統的空間。蔡英文這就謹慎到太防衛性思考了。精明如習，怎可能押寶在一個選情民調只有蔡一半的國民黨候選人身上，而壞了自已名頭？早在兩年前台北市長選舉，習豈不是就已經因為同樣的理由而放棄了連家？至於針對馬習會前對建立框限慣例的質疑，在稍晚的馬習會整個開場，習居然無論統一、一中全都不曾出口，這豈不是就明確的給了答案。

520就職演說後習近平翻臉原因之一正是在於蔡個性太過於謹慎，她把習這些出手的目的都理解成為了拉抬國民黨的總統選情，而且更為馬習會加上了馬習兩人意在建立慣例，要在兩岸主權上框限未來蔡總統的空間。（本報資料照）

通俗說法，本來國台辦已經認可蔡總統的520演說，是因為蔡沒在就職演說中明確承諾九二共識，這見解未免勉強又淺薄。說是勉強，是因為她會在演說中強調兩岸政策基礎是中華民國憲政體制、承認1992年兩岸會談的歷史事實、兩岸20多年交流成果等等，本來都是習要求的，並不是國台辦的自作主張，何況蔡那樣講了之後，實在沒有人能說得出她對九二共識的立場和國民黨到底有什麼不同。至於說淺薄，是因為那說法沒有辦法和馬習會中習近平針對中美在南海緊張押注的地緣新戰略的脈絡以及現場呈現的氣氛銜接。

從南海和東海地緣戰略上看，蔡的演講中有兩句話，習肯定會大發其火。第一句是「兩岸關係是共同建構區域集體安全的一環」。句中「區域集體安全」概念既牴觸了中國一貫標榜的反霸及不結盟主義立場，又牴觸了中國絕對不和台灣以同屬主權國家身份處於國際組織或事物的嚴峻立場。第二句是，她要台灣秉持自由民主普世價值「加入全球議題的價值同盟。我們會繼續深化與包括美國、日本、歐洲在內的友好民主國家的關係。」北京對民主有其自我的定義，所以並不會有意見，但是「自由」、「普世價值」是北京的大忌，這還罷了，北京完全不能容忍的是，台灣還要依這個價值去和美日結盟。在中共眼中，豈不是「明目張膽勾結美國，到了結盟反中的地步2」？

講了這一個通俗的淺薄說法的人顯然完全沒有注意到一個非常詭異的現象：2020年520之前，蔡、習彼此對待，習熱蔡冷；520後，彼此之間，大翻轉成了蔡熱習冷。

如果從現象的詭異開始再進入到地緣政治的脈絡中，就會了解習翻臉真正的關鍵是知道了蔡的演說內容後，下了拉攏台灣這一個「地緣政治玩家所爭之地」的戰略，他進行不下去了的判斷。

因應地緣政治險境中緩和兩岸緊張的需要，蔡總統除了承認九二的歷史事實之外，還追加了一句說：要依照中華民國憲法捍衛中華民國的主權和領土，處理對於東海及南海問題。言下之意就是要維護南海為中國歷史水域的立場的意思。這北京當然很満意，但是對申張南海航行自由的美國不免會有疑慮，等到南海仲裁案出來，蔡大大發火並依國共共同立場主張海權益時，美國由疑慮轉而火大，於是迄今艦母巡弋南海時都會強調目的是在於挑戰中國、台灣、越南的南海主張。

2020年一篇演講居然內涵了既令習近平火大又令美國疑慮的內容，其原因不是別的，在於蔡總統希望在中立的立場上對中美雙方的需求都有所回應。不料這一個曾在李、扁兩位總統任內累積了豐富國安、兩岸經驗的總統，仔細拿捏了又拿揑，原先非常滿意的演說詞竟然因此引發了中美令她完全意料之外的反應。無論如何，這說明的無非是中美結構性的戰略矛盾一旦升高，身處兵家必爭之地的總統，要運用地緣條件尋求中立的策略是多麼的不容易。於是2020年的520就職演說竟成了證明的一個經典案例。

外交民眾満意度暴起大落又暴升

從上圖會看到，外交、國防、經濟、兩岸政策4項中，民眾的滿意度，在外交一項在開始時名列第1高，高達56.5%，遠遠領先其他3項，這很有趣，顯示在國民黨還繼續陶醉於馬總統最能得到美國肯定時，多數民眾早己察覺，更受美國歡迎的是蔡總統，而對她大有預期了。只是不幸的，第2年對她在外交上的滿意度馬上崩跌到了40.7%，然後直到2019年5月都持續停在谷底毫無起色。最奇怪的是，在這段滿意度崩跌的時間內發生了2016年底川蔡通電話，創下37年以來首度有美國總統當選人和中華民國總統直接通話的紀錄，以及川普簽署了《臺灣旅行法》、《2019 年度國防授權法案》、《台灣國際參與法》⋯等友台法案，及軍售質、量、批准次數全大幅超越過去等美國頻頻加碼台灣的外交好事。很明顯的，出現了外交喜事頻傳但是民眾對外交滿意度長期落在谷底的怪事。這等怪事之所以發生，源於蔡總統外交政策劃錯重點。

在她就職前，民進黨人士就建議揚棄陳馬兩位總統敲鑼打鼓忙於出訪迷你國的舊習。理由之一是把這種國際政治、經濟上幾乎毫無影響力的迷你國的外交當成外交頭等盛事辦，看在民眾眼裏，不但很難獲得太大正面評價，反而還會受到何以致此的質疑。理由之二是，從1977年開始，除了李總統時代之外，在蔣、陳、馬3位總統任期內中華民國的邦交國便一直幾乎維持在22～26的神秘數字中。數字這麼神秘，意味的無非早在蔣經國當總統時，北京對迷你國外交方的興趣缺缺。因此在兩岸交惡到一個程度時，台灣還拿迷你國外交以驕國人，北京要讓他們和中華民國斷交以挫台灣之氣將輕而易舉。

在兩岸交惡到一個程度時，台灣還拿迷你國外交以驕國人，北京要讓他們和中華民國斷交以挫台灣之氣將輕而易舉。（圖：取自蔡英文臉書）

然而蔡總統顯然對這種意見毫不放在心上。結局便是一方面她的盛舉民眾缺乏興奮感，而3年多的時間內就讓台灣少了7個邦交國，平均1年斷兩國，1年所斷的邦交數創蔣經國當總統以來之最，而國民黨便拿來大做文章。於是當台灣最重要的一環美台外交，在川普努力加碼，以致於美台關係真的如蔡總說的是40年來最好時，民眾對外交的滿意度卻詭異地落在谷底。直到美國總統選情激化，川普更加頻繁地並倍增力度加碼台灣後，民眾才回過頭來大大肯定政府的外交，滿意度暴衝，達到了60%之高。這時還有個怪現象，外交滿意度暴升的2020年，整年蔡總統都沒進行她最重視的迷你國外交。

傳奇故事中，中美加碼台灣，美勝中敗

然而，無論是價值觀上，或是全球產業鏈上的地位，乃至軍事上，要押注台灣這個地緣必爭之地，美國相對的優勢都非常明顯，何況中國在太僵固沈重的意識形態制約之下，加碼的能力還大受拘限，結果就是蔡總統雖然一直沒有放棄改善兩岸關係的意圖，但是加碼台灣之爭一面倒的，美勝中敗。並形成了在兩位中華民國總統在民眾對外交滿意度的競爭上，馬總統失敗，而蔡總統力爭中立的失敗卻反而帶來了民眾對他外交滿意度的勝出，整個的故事真是成了傳奇。

然而，還有更傳奇的。

故事會處處矛盾詭異，一個非常重要的原因是，一方面相對於中美兩大，台灣太小，總體國力不足；另一方面，這麽一個台灣，無論是軍事上實體的地緣戰略位置或經濟的産業鏈上虛擬的地緣戰略位置，在當今之世又重要得難以置信。這個矛盾的存在，既使台灣在大局中主動作為的空間很小，又有因在外在變局無比巨大的力量衝擊而面臨了整個國家轉型，甚至脫胎換骨的巨大空間。然後我們看到他的國防、經濟狀況和民眾的感受都由外交這一個環節所帶動出來；而外交的狀況和民眾感受的大幅改善，外力衝擊的效應又遠大於自己政策的推展。於是整個的故事更成了傳奇中的傳奇。

最後，且在傳奇中的傳奇中，回顧過去、瞻望未來：從冷戰開始，70多年來，世局歷經幾度天翻地覆，到如今一個肯定也會延續幾十年的大變局剛剛由川普啟動，不管這新局是不是叫新冷戰，也不管他的終局是什麼，中間會有什麼難以預料的驚人事務，畢竟在這個轉變的關鍵時刻，台灣在國際觀察家皆曰危險，危險，太危險的氣氛中，過了一個篤定而幸福的春節。

註：

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