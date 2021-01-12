胡，怎麼說》當「中國的」國民黨成了「仇美黨」！

當「中國的」國民黨成了「仇美黨」，彷彿只為仇美、反美而存在，我們以此檢視國民黨推動的反美萊豬公投，可以斷言，國民黨的目的不是為贏得公投，而是製造台灣分裂；不是為食安，而是為反美！

美國國務卿龐皮歐接連宣布兩項友台重大措施，一是美國駐聯合國大使克拉夫特訪台、一是取消美台交流限制，朝全面提升美台關係發展，這兩大重要措施意外成了一面照妖鏡，讓中國國民黨親中反美的醜態現形，它名實相副的成了「中國的」國民黨，更自甘墮落為「仇美黨」！

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克拉夫特訪台，是美台官方關係邁向正常化的重要一環，國民黨要角卻大肆批評諷刺，簡直壞話說盡，馬英九對此指稱，美國只想刺激中共，才做了表面友台，實際上沒用的事。朱立倫也質問，訪問的意義何在？費鴻泰更謾罵克拉夫特為「惡客」，蔡正元則對克拉夫特做人身攻擊，稱她是靠金主才當上駐聯合國大使云云，藍軍政媒歪嘴還有許多惡劣的仇美、恨美之言，就不再傳述。

國民黨要角，由左至右分別為費鴻泰、馬英九、朱立倫及蔡正元（報社合成照／資料照）

美方取消美台交流的自我設限，更是台美關係全面提升的重要進程，國民黨竟酸稱不要「曇花一現」云云，其實就是在反諷即將卸任的龐皮歐宣布只是曇花一現，不要期望拜登政府會持續。

從國民黨以上的反應，對照中國外交部、國台辦對美國大幅提升美台關係兩大措施的反應，可以看出國民黨在配合中共的「戰狼」調子起舞，像中國外交部的華春瑩稱龐皮歐的舉措只是「最後的瘋狂」、趙立堅則口不擇言的稱那是龐皮歐的「遺毒」、國台辦的朱鳯蓮則稱台灣「倚美謀獨」只會帶來災難云云。國民黨要角的發言像極了中共發言人！只是把中共的惡言出口轉內銷台灣，從大外宣轉化、軟化為大內宣。

同一個馬英九，現在親中舔共反美成了那個壞樣，當年對美國可不是那樣，就以2013年8月、2015年7月他在總統任內兩度過境美國為例，他都沾沾自喜並誇稱受到美方高規格接待及禮遇，藍媒還稱維安規格超過日相安倍訪美、以後規格及禮遇恐怕難以超越云云。豈只是此一時也，彼一時也哉？心歪邪動而已！

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以「中國的」國民黨對美國兩大友台措施檢視它推動的反美萊豬公投，它無所遁形的目的就是:不是為贏得反美萊豬公投，而是藉此製造台灣分裂；不是為食安，而為親中舔共而反美！

如果公投沒過，國民黨輸了也無所謂，因為它藉反美萊豬發動仇美、製造台灣分裂的目的仍然達到一大半；如果公投過了，國民黨贏了，更可藉此大扯蔡英文政府後腿，讓美台關係倒退，更可藉仇美動員，把台灣拉向中國所要的親中、促統、被併吞路線，一個中國、一國兩制、一黨專政之禍，勢將接踵而至！

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