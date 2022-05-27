胡，怎麼說》防疫最吃緊，政客最緊吃！

台灣現正面臨史上防疫最「吃緊」的時刻，卻也是政客趁疫亂最「緊吃」的形勢大好！

政客如虎如狼攻擊的主要對象，就是負責防疫大計的領頭羊陳時中及指揮中心團隊，執行防疫工作備極辛勞的醫護公衛人員，也不免飽受政客砲火波及。

請繼續往下閱讀...

當前Omicron變種病毒如海嘯入侵台灣、COVID-19疫情大爆發，連日來每天染疫人數逾8萬例，而且高原期居高不下，染疫人數爆增，昨日病亡人數破百，因應急需的醫療等防疫處置沒法馬上就到位，無法貼合大量新增的需求，民怨因而增高，防疫團隊及醫護人員壓力大增，未來10天台灣防疫最吃緊，但是，政客看到的卻是，趁疫亂緊吃政治紅利的「形勢大好」。

馬英九正是政客最緊吃的典型，此時此刻就迫不急待跳出來，大罵防疫指揮中心，還把5名兒童染疫病亡，歸咎陳時中未超前部署供給兒童疫苗。但是，以昨天不幸病亡的兩位兒童為例，一位4歲、一位1歲，現在世界上並沒有5歲以下的疫苗取得EUA，沒任何疫苗可用，馬英九扯什麼超前部署?

他還大罵0到5歲幼童竟要到7月才能供應疫苗，還有多少人將因而病亡，政府無能令人憤怒，但是，0到5歲疫苗要7月才有望有，是因莫德納、BNT等現正向美國FDA申請EUA，尚在審查中，預估7月才會有結果，台灣的進度也與美國差不多，馬英九根本就是隔空亂抓藥，連基本功課都不做，只會趁疫亂、藉小生命不幸被病毒奪去生命，做政治鬥爭，為藍軍賺取政治紅利，何其殘忍?

何況，指揮中心在4月17日就宣布開放6-11歲兒童打莫德納，並從5月2日開始施打，但因藍軍立委、藍媒、藍嘴藍網紅等齊唱反調，又故技重施政府有什麼他們就黑什麼，都在黑兒童莫德納，誣指政府把兒童當白老鼠、無憑無據的指稱副作用如何大，簡直把莫德納黑成毒藥，以致施打率偏低。

藍營邊唱衰莫德納當做政治罵本，並鼓吹要BNT，而當時BNT無法立即運到，注射疫苗時間又被延誤了近3週。根據國內外學者專家研究，莫德納、BNT都是mRNA疫苗，防護力、副作用都難分軒輊，有時莫德納防護持久力還高一點，但是，藍軍政媒網嘴都不管，就是一直黑，造成搶打BNT而莫德納有餘。若要論誰該為兒童囝仔染疫重症或病亡負責，藍軍豈能逃脫責任?

當年SARS風暴就是因馬英九領導的北市府防疫太無能，以致和平醫院失守又束手無策病毒因而席捲台灣，現在卻還厚顏無恥的信口開河亂罵、扯抗疫後腿亂防疫又亂台灣，何其殘忍?

至於藍營地方諸「侯」，每日記者會主題有一大半都是砲轟中央，但新北市確診染疫人數、病亡人數都据全國各縣市第一，依人口比例計，更大幅超過台灣的平均數，可見新北市府防疫力不佳，卻以天天批中央、罵時中，既卸責又兼取政治紅利，他是「雙贏」了，台灣的防疫卻可能因而大輸。

因砲打中央既卸責又獲政治紅利，頗有賺頭，有樣學樣專學壞樣，跡象顯示，藍營黨中央、黨團、各路諸侯竟紛紛這麼幹。

防疫潰敗、動揺國本!我們無法約束政客取得政治紅利，至少要讓政客們（無論藍白綠）知道，趁疫亂還添亂取得的政治紅利，絕對不會長久、更不會助你取得大位。





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法