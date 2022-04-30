自由開講》兒科醫師談兒童新冠疫苗

王英明

新冠兒童疫苗即將開打，而且有兩個廠牌，讓很多家長更加陷入煩惱。個人覺得，教育部給一個星期「考慮期」，這是人之常情。但，真的很有必要嗎？沒辦法決定的人，再給他一個月也是沒辦法決定。已經打定主意不注射的，看再多的資料也是不會想打。

跟過去疫情不嚴重時的心態一樣，很多人心存僥倖，對「疫苗的恐懼」大於「對疾病的恐懼」，「我們家小孩子應該不會得到吧，能拖就拖、再觀望看看」。但如果疫情變嚴重，出現一兩個重症甚至死亡，除了怪1922、救護車、衛生所、衛生局、指揮中心外，可能又會是一窩蜂人擠人、搶著打。看這幾天，很多地方擠滿人打疫苗追加劑，就可知道。

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而本已預定打莫德納兒童疫苗的，為「預防民怨」，政府增加了輝瑞的選項，結果反而有人認為是「多此一舉、增加困擾、將帥無能、累死三軍」。防疫在台灣，真的父子騎驢，怎麼做都有人罵。比較起來，在國外當官容易多了。雖然在先進國家兒童疫苗注射比例，也是偏低，但是大家就是比較沒有互相罵來罵去。

只要多注意媒體報導，會發現最近的兒童新冠疫苗資訊滿天飛，有很多話題看來是無厘頭。昨天某新聞節目，引用精神科醫師的臉書說，美帝（好久沒有看到有人用這個字眼）自己小孩不打自己國家生產的莫德納，而採用德國BNT，拜登也打BNTx4。

希望是這個醫師看錯了資料，而不是無知。拜登人在美國，他打的是美國輝瑞疫苗，怎麼會去打德國的？雖然輝瑞BNT名字是掛在一起，但不會是德國製造生產。而且，德國BNT公司怎麼有生產兒童疫苗呢？美國的兒童疫苗是採用美國輝瑞廠製品，不是德國廠BNT。

輝瑞是美國有數十年歷史的老牌疫苗公司，兒童疫苗會選擇輝瑞廠，是因為輝瑞最早開始兒童疫苗的「免疫橋接實驗」，所以比較早得到臨時藥證，在市場奪得先機。（AP）

輝瑞是美國有數十年歷史的老牌疫苗公司，兒童疫苗會選擇輝瑞廠，是因為輝瑞最早開始兒童疫苗的「免疫橋接實驗」，所以比較早得到臨時藥證，在市場奪得先機，去年11月就開打了。莫德納是資淺的新公司（應該是有新冠疫情以後才成立的），所做的兒童疫苗橋接實驗進度較慢，算是後起之秀，但已受歐盟EMA（藥物審查標準比美國FDA更嚴格）的青睞，研究也指出在持久保護力似乎高於輝瑞，所以馬上給予臨時藥證（這也不過上個月的事情）。

所以不是「美國兒童疫苗採用輝瑞、不用莫德納」這麼簡單一句話。由於歐洲及英國系統的國家，紛紛在兒童疫苗選用莫德納，可能使得莫德納公司信心倍增，所以上禮拜也向美國FDA提出EUA的申請。但個人覺得，以美國人的龜毛偷懶，已經有了類似的疫苗，就不需要再增加這麼多的麻煩，很可能不會那麼快就給予臨時授權。就像蛋白疫苗諾瓦瓦克斯的EUA一樣，拖了很久很久。台灣的醫師專家們，拜託就不要因為美國還沒核准，就說莫德納不合格。更不該說，因為「美帝」打輝瑞、所以我們就要跟著做。

在此並非要分析兩種疫苗哪一種比較好。其實兩種都非常好。但非常簡單的道理是，輝瑞疫苗的單位比較低（當初做的實驗是單位再高、效果仍差不多，當然選擇低單位就可以）、常見副作用理論上會低些，這個有什麼好爭論的。莫德納疫苗的單位比較高，相對副作用應該也比較高，但續航力可能會比較好些吧。假以時日，應該還會有更多的資訊出現。

個人的意見是：

1、兒童疫苗能有兩種選擇，表示指揮中心真的有在傾聽民意，非常負責，批評「將帥無能」，非常不厚道。

2、如果論者認為A疫苗比較好，就從學理上去分析解釋，不需要去攻擊B疫苗。好比你喜歡吃牛排、就講牛排的好，但不要批評別人想吃的豬排有毒性。在科學上如果淪為政治，其實是不太好的行為。

3、由於疫情隨時會有變化，但是輝瑞疫苗開打的進度，確實可能會比較延後。估計現在算起，進貨到台灣、再封緘實驗核發，起碼要等一個月。若是已心存小兒「染疫住院」的焦慮，建議有莫德納就先打莫德納吧。有人估計六月份台灣會進入感染高潮，若到高峰期再注射疫苗，可能會稍遲了。特別是小兒有先天性疾病、代謝障礙如糖尿病、神經系統疾病、血液疾病、慢性心肺疾病（例如氣喘、心臟病）、腎臟病、肥胖者，都不要因為體質衰弱而不敢打，反而是這樣的人更需要疫苗以預防住院、重症。所以應該是有什麼就打什麼。

4、兒童染疫，一般來重症本就很少。若是已經對輝瑞有好的印象，平常防疫生活習慣也非常好，則再多等一段時間，注射輝瑞疫苗，也是非常好的選擇，先決條件是要求得心安。

至於這兩種mRNA疫苗副作用，都已經有國外的實證，其副作用在保護兒童健康的立場，看起來似乎都是微不足道，而國外也還沒有兒童在注射疫苗後，直接導致心肌炎致死的報告（雖然不保證將來一定不會有）。

5、到底要不要注射疫苗？在台灣，一兩個月以前，甚至是有些兒科醫師，也會認為小孩子除非本身有慢性病，其實一般是不需要疫苗的。近兩三禮拜由於疫情的擴大，很多醫師有逐漸改變立場的傾向。「兒童感染Omicron 絕不會有重症、不會有住院、不會有死亡」，已經沒有人再敢「掛保證」了。

由於長期病例稀少，「慣壞」了台灣人，稍微有幾個比較嚴重的病人，大家都很害怕。兒童是家裡的寶貝，無論是住院或死亡，只要有幾個，都會引起很大的轟動，何況是估計死亡可能會達到將近百人。兒童生病或住院，社會的成本，比成人還大。大人要請假，家裡也會亂成一團。 最新的實例報告，可以參考4/19美國MMWR（Morbidity and Mortality weekly Report）。美國從2021/11/2才開始為兒童接種新冠疫苗。觀察在Omicron 疫情中，從2021/12/19到2022/2/28止，5至11歲兒童，沒打疫苗的住院率是有打疫苗的兩倍，住院的病人當中14%有打疫苗，其餘都沒有打疫苗。三成住院兒童是本身沒有慢性疾病，19%必須要在加護病房照顧，雖然最後都沒有人死亡。

所以最近已有兒科醫師提倡，即使害怕副作用，建議還是每個人至少打一劑。在無可奈何的疫情當中，我們能夠做的選擇其實並不多。特別是在Omicron 疫情下，防疫觀念上要改變的就是，各種疫苗保護力真的都不高，也就是沒有辦法預防感染；但是預防住院與重症的功能，如果能夠發揮作用，其實已經是很大的功德無量了。

（作者為小兒科專科醫師）

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