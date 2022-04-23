自由開講》我們自稱中華民國已經獨立，卻無選擇權？從BNT疫苗的採購談起

野風

中華民國自稱「已經是獨立國家，不必再宣布獨立」，但卻是世界所有「正常國家」唯一沒有聯合國會員籍者。全球各地的機場都沒有「中華民國」ROC這個編碼。進入任何國家、即使是邦交國，入境表格也被要求填「台灣」，如果寫中華民國ROC，他們常會搞錯、以為是來自中國（有時候會質疑你為什麼免簽，因為中國是很多地方沒有免簽的），所以ROC都會被劃掉，改寫台灣。你跟他講「其實我是來自台灣」，他會說「那你就乾脆寫台灣就好了，為何要夾帶一個China、把我們搞亂掉、是要製造兩個中國？」

多年以來我們所用的國名有：中華民國、中華民國台北、中華民國（台北）、台北（中華民國）、中華台北（英文直譯是中國台北）、中華民國在台北、在台北的中華民國。

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明明國際上都稱我們台灣，也很樂意叫我們為台灣，但是中華民國的憲法、政府、在野黨，都「不准」我們對外宣稱我們是叫台灣，更怕「有人」火大、藉此引發戰爭。但不能講台灣、必須講中華民國時，又讓很多國家頗為困擾，因為稍不小心就會弄錯，不是弄錯國名，就是弄錯國旗、國歌、國徽。然後又是抗議、又是更正，麻煩多多（我們的政府卻樂此不疲）。可是如果被稱呼是「中國台灣」，政府又生氣的出來抗議說，我們不是中國台灣（Taiwan, China），我們是中華或中國的台灣（Chinese Taiwan）或中華、中國的台北（Chinese Taipei）。但你真的以為，外國人知道中華（China）跟中國（China）的差別？

最近一年，購買BNT新冠疫苗的困擾，大大打臉我們「是一個獨立主權的國家」。筆者不厭其煩，在這裡做分析，使迷迷糊糊的部分台灣人，了解真相。

屬於mRNA的新冠疫苗BNT，是美國輝瑞Pfizer（P不發音）疫苗公司授權、由德國BioNtech（BNT）工廠製造，成分編號不同、但與輝瑞的產品是一樣，在國際場合，通常都是兩個名字並列，叫做Pfizer /BioNTech疫苗（這8個英文字母簡稱BNT，bio是生物藥學，N是new， tech 是科技），不過正確的講法，美國輝瑞出產的叫輝瑞疫苗，而德國出產的才叫BNT疫苗。但台灣包括衛福部長，大多迷迷糊糊地把輝瑞產品叫做BNT。也許是輝瑞這兩個字，筆劃太多了？

德國BNT由於大量中資介入，事先與美國原廠輝瑞簽約，成立上海「復星」公司為「大中華地區」的總代理。這地區成員，不能直接購買輝瑞原廠新冠疫苗，而必須改洽德國的BNT，且是德國直送上海，改包裝（並貼上商名復必泰）後，再賣這四個地方。這「大中華」是指中國、香港、澳門、台灣。簡單講，就是「中華地區的輝瑞／BNT疫苗總代理」。世界上任何國家，要購買輝瑞疫苗，都能直接與美國輝瑞公司接洽，唯獨「祖國」中國以及「轄下」的港、澳、台這四個地區不可以，一定要跟上海復星公司洽購。即使是輝瑞的產品也是要透過這家公司。

也等於輝瑞總公司認為台灣就是大中華商圈（也就是中國商圈）的一部分，是「提早」把台灣統一了嗎？而且讓台灣沒有選擇權？

對這種情形，其實有一種說法，就是：台灣等於是自投羅網、作繭自縛。誰叫你自稱是「中華台北」、自稱是中華民國。如此被認為是「大中華商圈」的一部分，就沒有什麼好埋怨的。

值得玩味的是，到最後中共政府自己反而不購買BNT疫苗，也不發BNT的藥品臨時授證EUA，因為中共要中國人民注射國產疫苗，不使用任何進口疫苗。所以只有台港澳三個地區是客戶。台灣的市場最大，所以在台灣的協力者也多。這就是你為什麼可以看到，台灣到處有人說「我們要BNT」。而且他們說，只要不是BNT的，都是「草菅人命」。

美國輝瑞出產的叫輝瑞疫苗，而德國出產的才叫BNT疫苗。但台灣包括衛福部長，大多迷迷糊糊地把輝瑞產品叫做BNT。（AFP）

港澳屬於中國，這沒有問題。不過台灣一向否認是中國的一部分，在商業上卻被「強迫」劃歸為中國的一部分。碰到這種情形能抗議嗎？不但不能、而且沒有人理你。除非你不買。

去年所有疫苗，皆是臨時授證，藥害的無過失救濟補償，必須由國家負擔，所以購買疫苗都是政府出面。在輝瑞的國際合約下，台灣政府買不到輝瑞疫苗，要買同性質的就一定要買德國的BNT，且必須要：

1）讓中國復星公司收取買賣佣金。

2）不能直接由德國出貨直送台灣，須到上海重新包裝再以中國產品的姿態，進入台灣。台灣如果不照這個規定，他們就不賣了。

台灣已經獨立了嗎？連疫苗的購買都操控於別人，不能想買什麼就買什麼，這是哪門子的主權獨立？全世界沒有一個國家，政府要購買疫苗，必須要看疫苗代理商或其上級政府臉色。但台灣就是。

過去很多藍媒及國民黨，一直強力批評，政府「不夠力」、比不上民間郭董，買不到BNT疫苗。這真奇怪，他們都不做功課嗎？究竟是誰因為台灣民進黨政府不肯低頭，所以在擋疫苗？在野黨不找這個擋疫苗的人算帳，卻找被擋的人訓斥一番？

其實台灣只要放棄「是獨立的國家」的國格尊嚴，承認是中國的一部分，是屬大中華台灣區，也同意一國兩制（不管幾年後會破功），那麼要買多少支BNT疫苗都沒問題。而且以後想要加入世界衛生組織會議WHA、想要參加任何國際組織或開會，只要願矮化自己、以「中國台灣」的身分，一切就順暢無礙。

去年台灣BNT疫苗購買的一波三折，就是為了要突破這些合約的國格束縛。據分析，郭董與慈濟的民間參與，貢獻很大的力量，但是最後的臨門一腳，應該是台積電的國際「份量」，使得美國德國政府，願出面干預輝瑞公司的決策（據說慈濟在土耳其的關係，也有發揮作用）。最後在顧及北京政府的面子、使用「民間購買」而不是台灣的名義，買到以後再捐贈政府（但藥事責任還是落在臺灣政府頭上），上海復星公司不花絲毫力氣白賺佣金，同意名義上是上海出貨、但「被迫」由德國直接運台灣。稍減台灣使用「祖國提供疫苗」的統戰疑慮。

最近的兒童疫苗購買，舊事重演，只是這次疫苗的製造，據台大陳秀熙教授指出，是美國輝瑞原廠才有做，不干德國BNT廠的事。但合約的複雜性一樣，賣不賣的決定，還是要看上海復星公司（也等於是北京）的臉色，而且它還是要賺佣金。台灣有團體為「祖國」公司大力推銷，民進黨政府不得不屈從，所以早早就乖乖接洽購買輝瑞兒童疫苗事宜，雖然明知道只單純購買莫德納兒童疫苗，是簡單得多。

據說指揮中心的專家及國內的醫師其實都很明白，最新的資料顯示，莫德納兒童疫苗，在安全性及有效性是「優於」輝瑞，但還是願意給台灣家長多一種選擇，你既然要，我就買給你。考慮有人想吃大碗的牛肉麵，體力維持久一點。有人只想吃小碗的，兩天就餓了也無所謂。

希望全台灣的民眾，大家都能夠了解這件事情的來龍去脈，並且知道台灣其實並沒有真的獨立，很多事情的決定，還是操控在別人手上。而且只要「繼續中華下去」，則有一天終將會成為名字叫做「中華」的那個國家的一分子。 最後筆者也建議，如不要再中華下去，有一個變通辦法，就是把ROC（Rep. of China）的國家國際名稱，改翻譯為ROC（Rep. of ChungHwa）。就好像講中華電信Chunghwa telecom 一樣，完全不涉China。也就是改變台灣的英文國號，但對內的中文名稱，喜歡講中華民國的還是可以繼續講，如此在台灣島內起碼不要有太大紛爭。但對外就有新的名字，來嘗試可否以這個名字加入國際社會。國際名號的改變，有例可循，如原來的「馬其頓共和國」改為「前南斯拉夫馬其頓」，最近又改為「北馬其頓」，而其國內其實都一直講自己是馬其頓，沒有關係，也不妨礙加入國際社會。

（新北市民）

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