自由開講》停止不理性的謾罵，趕快實施兒童疫苗接種

王英明

指揮中心已由疫苗決策ACIP小組，做出兒童新冠疫苗兩劑注射原則，以莫德納疫苗半劑、間隔12週，為6到12歲兒童注射。

就個人所知，這個政策：

1）有各國兒童使用研究資料根據：

亦即無論是免疫保護力、副作用如心肌炎的幾乎等於零，都支持使用莫德納疫苗的合適、合理性，絕非有人一知半解看了偏差資訊就做的結論：什麼「草菅人命」、「死掉的都是別人小孩」、「把兒童當成白老鼠」。這樣的不理性謾罵，應該停止了。就目前各國資料，還沒有實際接種產生重大危險生命的報告。有一些發燒疲倦、或局部腫脹的副作用，其實都是人體免疫力的正常反應。99%忍耐一兩天就過了。

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台灣民眾看到政府考慮使用莫德納，據說「網路炸鍋」，個人覺得十分費解。為什麼在歐盟27國、英國、加拿大、澳洲（幾乎是除了美國以外的世界所有主流民主國家），都採用莫德納作為兒童疫苗，卻不聞炸鍋、而在台灣就會炸鍋？而炸鍋的理由是什麼？是有些台灣人的醫學知識特別高？

疫苗決策ACIP小組做出兒童新冠疫苗兩劑注射原則，以莫德納疫苗半劑、間隔12週，為6到12歲兒童注射。（本報資料照）

2）使用上的方便性：

在通過台灣對兒童使用的EUA臨時授權藥證下，只要以現有的莫德納疫苗、抽取半劑，要的話，也許下週立即可登場。對臨床醫護人員而言，抽取半劑，是安全又快速不困擾的動作。就目前社會以及家長的焦慮與需要性，能夠「趕快」展開疫苗接種，不要為了各種因素而再拖拖拉拉，應該是各界最盼望的事情。

3）購買方面的快速性：

由於我國採購莫德納疫苗的管道暢通，不需要再另外花腦筋去運作，在政治方面也沒有國格的損害，取得容易。當我們需要疫苗注射推廣快速時，選擇現有能夠購買的疫苗，當然是最有利的方式。

輝瑞兒童疫苗也是非常好的疫苗。但包括阿中部長、各學者、媒體，許多人都說是BNT，其實是錯誤的，因為BNT並沒有製造兒童疫苗。昨天看到某一篇評論說：為何BNT沒有兒童疫苗？我看以後只能「無言以對」。BNT不做兒童疫苗，你問我、我問誰呀？這種文章也可以在媒體洗腦民眾，真的是可以了。

雖然近日已有一些學者提出莫德納疫苗的效價優於輝瑞的證據，但這都是可以再討論、也隨時會有變動。評論孰優孰劣，也不是本文的主題。

不過目前的疫苗購買、以及萬一的藥害補償救濟（最高有6百萬元，目前已經有一個成人病例得到補償），都是由政府出面負責，所以政府本來就有「最大的權限」，根據現有的資訊做決定。個人懷疑的是，很多人的堅持主張「非輝瑞不可」、政府一定要給我輝瑞兒童疫苗；但若是將來出現了輝瑞有需要藥害補償的時機，這些堅持的人，要不要出來負擔？每一種疫苗都沒有人敢保證是絕對安全（過去一個疫苗，一定要10年以上的研究才會推出）。而他們堅持「輝瑞（多被誤稱是BNT）一定比較安全」的根據是什麼？

指揮中心其實很早以前，就已經有在接洽美國輝瑞兒童版疫苗的購買。這表示在民主社會的台灣，政府早已經考慮到為兒童家長們提供更多的選擇性。台灣人真的非常幸福！而輝瑞兒童疫苗是不同的包裝劑量，不可以直接拿成人輝瑞疫苗抽取部分就注射。若要就地取材立即採用，其實是不可能的。

只是因為國際情勢、政治因素，讓台灣直接購買輝瑞疫苗，有其困難性，所以目前還卡在四方合約（台灣、德國、美國、上海）的複雜討論。有些反對派的大老，直接使用「民進黨不採用BNT兒童疫苗（其實是輝瑞之誤），是一種意識形態」的言詞，這就是昧於事實的無理性謾罵了，甚至就是一種意識形態。

疫情的變化是瞬息發生，前幾個月大家都還是認為新冠病毒、尤其Omicron 對兒童威脅不大。但最近開始認為讓兒童注射疫苗，還是很重要。這都是隨著情勢而改變，你不能夠要求政府在一年前就決定兒童需要注射疫苗。你也不能夠希望中央指揮中心的決定，一定要符合你的意思。民主社會需要的是合理智慧的建議與討論，而不是以拉下執政黨、讓「台灣大亂」為主要目標。

或許最近的將來，輝瑞版兒童疫苗還是可以洽購到，只是還要等待一段時間。若是堅持要等的人，也許就是再等了。筆者的意見是，支持政府防疫政策，或是對莫德納疫苗沒有意見的人，應趕快督促政府展開兒童疫苗接種，不要再為一些毫無根據的的討論，耽誤了大家的防疫安危。

（作者為台灣家醫學會創會理事）

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