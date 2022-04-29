健康醫療網》COVID-19染疫康復者有哪些後遺症？治療方式一次看

COVID-19的後遺症，最常出現的症狀為疲倦、咳嗽、喘氣不順、胸悶等。胸腔內科主任朱曦表示，康復者出院後返家2-3週如有持續的極度疲勞或是呼吸不順，建議立即就醫。若是症狀持續惡化，或有新的症狀產生，也建議尋求專業治療。

（路透社）

COVID-19發病時，通常為急性症狀，於4週內會消失，但不幸病況嚴重時就需入住加護病房，使用呼吸器或其他呼吸輔助用具（如高流量鼻導管氧氣）。若康復出院後症狀持續超過3個月，就可視為COVID-19的後遺症，最常出現的症狀為疲倦、咳嗽、喘氣不順、胸悶等。

COVID-19染疫康復後會有甚麼後遺症？

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在臨床上亦有康復者發生如：嗅味覺喪失、失眠、流鼻水、關節痛、食慾降低、盜汗、腹瀉和頭痛之症狀。除了生理方面的困擾外，一些心理層次之症狀如：腦霧、無法專心、記憶力受損、憂鬱、焦慮、創傷後壓力症候群等。而每位康復者的病症不同，不是每個人都會出現所有類似的狀況。

若有後遺症要如何面對與治療？

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區胸腔內科主任朱曦表示，康復者出院後返家2-3週如有持續的極度疲勞或是呼吸不順，建議立即就醫。若是症狀持續惡化，或有新的症狀產生，也建議尋求專業治療。

1. 疲倦：在一早精神最好的時刻，把最重要的事情辦完。妥善計畫每日的行程表，不要同一時間內擠入太多事。 2. 睡眠障礙：每天固定時間入睡跟起床，睡前避免使用手機及看電視，和太晚飲用含咖啡因物質（如：咖啡、茶），戒菸及戒酒。 3. 喘：戒菸、心肺復健和呼吸運動。 4. 物理治療、職能治療及語言治療可改善行動力與增強運動耐力。 5. 憂鬱、焦慮、心理學症狀：心理師諮商和藥物

一站式康復者整合醫療門診 隔離後6個月內適用

為幫助新冠肺炎（COVID-19）染疫康復者儘早回復正常生活，健保署已規劃「COVID-19染疫康復者整合醫療門診」，提供確診解除隔離後6個月內之康復者，跨科別「整合門診」及「住院整合照護」一站式服務，全國已有多家醫院開辦，臺北市立聯合醫院亦提供此服務，對於符合此需求之民眾可逕洽和平、仁愛、中興、陽明、忠孝院區「新冠特別門診」就醫。

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者曾正豪 COVID-19染疫康復者有哪些後遺症？治療方式一次看

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