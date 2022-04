健康醫療網》疫情飆！追加劑成關鍵，選AZ或mRNA「保護力接近」

為什麼要混打呢?紀鑫主任表示,混打後的抗體濃度較高,比較不會被感染,研究發現,抗體濃度最高的是三劑都施打mRNA疫苗,然而得到感染之後會不會變成重症、需不需要住院,則要看T細胞的免疫力!

隨著Omicron疫情不斷蔓延,中央流行疫情指揮中心開始呼籲大眾儘速施打新冠肺炎第三劑(追加劑)疫苗,現今醫學技術相當突破,國內外紛紛研發不同類型的疫苗供民眾選擇施打以對抗疫情,例如AZ、BNT、莫德納、高端疫苗等,因此也出現許多「不同廠牌疫苗混打效果較佳」、「現有疫苗是否還可預防Omicron?」、「第三劑疫苗該如何選擇?」、「擔心疫苗產生不良反應」等討論聲此起彼落,對此,馬偕兒童感染科主任紀鑫醫師,以專業角度分析第三劑疫苗的全貌。

三劑打AZ效果如何?國際期刊研究出爐

網路謠傳「打兩劑AZ無效,第三劑沒有保護力」的討論,對此,紀鑫主任說明:「接種兩劑AZ並非一開始就無效、也不是毫無保護力,當初在對抗alpha、delta變異株都還是很有效」。而現在要對抗Omicron需要打第三劑,乃是因不管是何種疫苗,打完兩劑後三個月,保護力都會下降;國際期刊《NEJM》依真實世界數據研究,指出「三劑AZ疫苗」的保護力,等同於「兩劑AZ後追加BNT疫苗」,並沒有所謂「打兩劑AZ無效,第三劑沒有保護力」的問題。

「任何疫苗都是好疫苗,有打最重要」,追加劑「防重症」無差異

為什麼要混打呢?紀鑫主任表示,混打後的抗體濃度較高,比較不會被感染,研究發現,抗體濃度最高的是三劑都施打mRNA疫苗,然而得到感染之後會不會變成重症、需不需要住院,則要看T細胞的免疫力(細胞免疫)。

紀鑫主任說明:「mRNA疫苗是預防感染、AZ疫苗則是提升T細胞的免疫力,也就是防重症。根據《刺胳針》(Lancet)研究指出,兩劑AZ追加BNT效果較佳,抗體上升24倍、追加莫德納則上升30倍,這主要是「預防感染能力」;若是兩劑BNT追加AZ,T細胞免疫保護力可以提升2.5倍,相較三劑都接種BNT提升2.6倍,差異不大,都能預防重症及住院的風險。」

擔心有不良反應 該選哪家疫苗廠牌?

紀鑫主任表示,根據疾管署公告的不良反應報告,以及美國CDC公告的心肌炎、心包膜炎報告顯示:mRNA心肌炎的好發於18-25歲年輕族群,多發生於接種第二劑之後,風險則為百萬分之10 。AZ疫苗發生血栓併血小板低下的風險分別為百萬分之2.5(50歲以下)、百萬分之7.4(50歲以上)。

紀鑫主任表示,「目前依指揮中心指示,未滿18歲並不建議追加第三劑,所以18歲以上年輕族群,如果擔心不良反應或副作用,第三劑可選擇接種AZ或高端疫苗;年長者因通常副作用不高,較無疫苗廠牌限制。」

政府不開放第三劑打AZ 造成過期、浪費?

先前新聞指出有幾百萬劑的新冠肺炎疫苗效期將至,不少網路鄉民砲轟政府不開放第三劑施打AZ,才導致疫苗過期;對此,紀鑫主任強調,「指揮中心並沒有禁止,只是不建議而已。」雖然兩劑AZ追加mRNA疫苗抗體濃度較高,擁有較佳的避免感染能力,而被感染之後,重點還是要靠細胞免疫將病毒清除,因此細胞免疫如果足夠,才不會導致重症或住院,因此第三劑AZ仍有效益。紀鑫主任表示,打得到的疫苗就是好疫苗,政府不用特別強調第三劑一定要打mRNA,如果有疫苗,其實各廠牌疫苗大家都可參考接種。

參考資料

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者楊艾庭 疫情飆!追加劑成關鍵,選AZ或mRNA「保護力接近」

