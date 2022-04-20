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健康醫療網》疫情飆！追加劑成關鍵，選AZ或mRNA「保護力接近」

為什麼要混打呢？紀鑫主任表示，混打後的抗體濃度較高，比較不會被感染，研究發現，抗體濃度最高的是三劑都施打mRNA疫苗，然而得到感染之後會不會變成重症、需不需要住院，則要看T細胞的免疫力！
健康醫療網

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2022/04/20 14:02

隨著Omicron疫情不斷蔓延，中央流行疫情指揮中心開始呼籲大眾儘速施打新冠肺炎第三劑（追加劑）疫苗，現今醫學技術相當突破，國內外紛紛研發不同類型的疫苗供民眾選擇施打以對抗疫情，例如AZ、BNT、莫德納、高端疫苗等，因此也出現許多「不同廠牌疫苗混打效果較佳」、「現有疫苗是否還可預防Omicron？」、「第三劑疫苗該如何選擇？」、「擔心疫苗產生不良反應」等討論聲此起彼落，對此，馬偕兒童感染科主任紀鑫醫師，以專業角度分析第三劑疫苗的全貌。

三劑打AZ效果如何？國際期刊研究出爐

網路謠傳「打兩劑AZ無效，第三劑沒有保護力」的討論，對此，紀鑫主任說明：「接種兩劑AZ並非一開始就無效、也不是毫無保護力，當初在對抗alpha、delta變異株都還是很有效」。而現在要對抗Omicron需要打第三劑，乃是因不管是何種疫苗，打完兩劑後三個月，保護力都會下降；國際期刊《NEJM》依真實世界數據研究，指出「三劑AZ疫苗」的保護力，等同於「兩劑AZ後追加BNT疫苗」，並沒有所謂「打兩劑AZ無效，第三劑沒有保護力」的問題。

「任何疫苗都是好疫苗，有打最重要」，追加劑「防重症」無差異

為什麼要混打呢？紀鑫主任表示，混打後的抗體濃度較高，比較不會被感染，研究發現，抗體濃度最高的是三劑都施打mRNA疫苗，然而得到感染之後會不會變成重症、需不需要住院，則要看T細胞的免疫力（細胞免疫）。

紀鑫主任說明：「mRNA疫苗是預防感染、AZ疫苗則是提升T細胞的免疫力，也就是防重症。根據《刺胳針》（Lancet）研究指出，兩劑AZ追加BNT效果較佳，抗體上升24倍、追加莫德納則上升30倍，這主要是「預防感染能力」；若是兩劑BNT追加AZ，T細胞免疫保護力可以提升2.5倍，相較三劑都接種BNT提升2.6倍，差異不大，都能預防重症及住院的風險。」

「任何疫苗都是好疫苗，有打最重要」，追加劑「防重症」無差異！（資料照）

擔心有不良反應　該選哪家疫苗廠牌？

紀鑫主任表示，根據疾管署公告的不良反應報告，以及美國CDC公告的心肌炎、心包膜炎報告顯示：mRNA心肌炎的好發於18-25歲年輕族群，多發生於接種第二劑之後，風險則為百萬分之10 。AZ疫苗發生血栓併血小板低下的風險分別為百萬分之2.5（50歲以下）、百萬分之7.4（50歲以上）。

紀鑫主任表示，「目前依指揮中心指示，未滿18歲並不建議追加第三劑，所以18歲以上年輕族群，如果擔心不良反應或副作用，第三劑可選擇接種AZ或高端疫苗；年長者因通常副作用不高，較無疫苗廠牌限制。」

政府不開放第三劑打AZ　造成過期、浪費？

先前新聞指出有幾百萬劑的新冠肺炎疫苗效期將至，不少網路鄉民砲轟政府不開放第三劑施打AZ，才導致疫苗過期；對此，紀鑫主任強調，「指揮中心並沒有禁止，只是不建議而已。」雖然兩劑AZ追加mRNA疫苗抗體濃度較高，擁有較佳的避免感染能力，而被感染之後，重點還是要靠細胞免疫將病毒清除，因此細胞免疫如果足夠，才不會導致重症或住院，因此第三劑AZ仍有效益。紀鑫主任表示，打得到的疫苗就是好疫苗，政府不用特別強調第三劑一定要打mRNA，如果有疫苗，其實各廠牌疫苗大家都可參考接種。

參考資料

1.Pozzetto, B., Legros, V., Djebali, S. et al. "Immunogenicity and efficacy of heterologous ChadOx1/BNT162b2 vaccination" Nature （2021）.

2.N. Andrews, J. Stowe, F. Kirsebom. et al.Covid-19 Vaccine Effectiveness against the Omicron （B.1.1.529） Variant

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者楊艾庭 疫情飆！追加劑成關鍵，選AZ或mRNA「保護力接近」

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