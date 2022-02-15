健康醫療網》邊境檢疫政策終於放寬！ 相關措施這邊看

參考鄰近之日本、韓國、香港及新加坡陸續縮短檢疫措施等因素，研擬未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」。

邊境檢疫政策終於放寬！ 相關措施這邊看。（資料照）

中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，依據春節前後本土疫情趨勢、有效再生數（Effective reproductive number, Rt值）、檢驗陽性率及不同Omicron基因序列之傳播鏈等疫情狀況統計，顯示春節期間國內本土疫情穩定可控；另經審慎考量Omicron有縮短潛伏期跡象，暴露病毒後7天及10天內發病者比率分別達95%及99%以上，且感染Omicron之住院率及死亡率較其他變異株低，在國內持續提升COVID-19疫苗之基礎劑及追加劑接種率下，未來感染個案仍將以無症狀或輕症居多，並參考鄰近之日本、韓國、香港及新加坡陸續縮短檢疫措施等因素，研擬未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」。

（圖片來源：中央流行疫情指揮中心）

檢疫場所一人一戶 放寬商務人士入境許可條件

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指揮中心指揮官陳時中表示，經過今年這幾起群聚事件，顯示台灣整體在疫調、匡列及追蹤的速度，已可追上Omicron傳播，在此前提下，評估兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險下，初步規劃調整方向如下：

一、居家檢疫天數及檢疫場所：

（一） 縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理。

（二） 不侷限於防疫旅宿及集中檢疫所，若自宅或親友住所方便提供，可以1人1戶為原則進行。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。

二、入境人員之檢測措施：

（一） 不再僅限持有居留證者才可入境，放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。

（二） PCR檢測：入境時及檢疫期滿前（第10天）各1次，計2次。

（三） 家用快篩試劑快篩：檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩，計4次。

提高第三劑覆蓋率 增加快篩頻率

指揮中心強調，因應檢疫措施調整規劃，已研擬提升1-3劑疫苗覆蓋率及長者接種率、持續整備醫療及加強版檢疫所量能、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、落實一人一戶和防疫旅館之嚴格防疫管理、強化企業自主防疫應變管理計畫、商務入境專案管理等防疫配套管理措施，並將持續監測國內外疫情趨勢及社區傳播風險，適時向民眾公布實施時間及執行細節。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者賴欣平 邊境檢疫政策終於放寬！ 相關措施這邊看

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