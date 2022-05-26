自由開講》新冠兒童疫苗接種耽誤了3禮拜，誰該負責？

馬修平

昨天5/25新聞看到，有高雄家長抱怨因為停課，無法在校注射新冠兒童疫苗，大清晨4點到診所排隊，結果最後只有40個名額。這幾天有兒童因新冠腦炎致死，也有排隊搶打BNT疫苗、家長抗議預約不到的新聞。猜想在野黨又有題材可以攻擊執政團隊了，而且一定會說：民進黨不重視人民生命，指揮中心疫苗準備不足，造成民怨。

敝人家裡小朋友都唸高中，與兒童疫苗早已無關，但很好奇這件事的發展，所以耙梳了幾個網路新聞，最後發現指揮中心早在4/17就宣布開放6到11歲兒童施打莫德納疫苗，並且在5/2起，陸續在各小學開始注射。

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也就是說，當時如有接種的話，到現在至少已經有兩禮拜、甚至滿三個禮拜了，碰到現在疫情的高峰，有接種的小朋友，抗體應該剛好已產生、有保護作用、可能會減少重症的發生。然而為什麼還是有兒童重症14名（而且可能會繼續增加），其中有六名腦炎中四名已身亡。雖然其中有很多是還不到可以接種的年齡，但是如果多數該打疫苗的小朋友都有了抗體，應該可以多少防止某些重症吧？起碼也可以防止感染到家中不能打疫苗的嬰幼兒弟妹吧。

指揮中心應該是很早就已經預料到、疫情將有嚴重大爆發，所以才會在四月下旬就推出兒童接種計劃。但為什麼家長到現在有了BNT，才開始認真考慮為兒童接種疫苗？指揮中心當時是有認真執行疫苗計劃、是否有盡全力發動學校保健室、配合當地小兒科醫師，廣為宣導？或只是任由家長決定、無要無緊、敷衍了事？

指揮中心應該是很早就已經預料到、疫情將有嚴重大爆發，所以才會在四月下旬就推出兒童接種計劃。但為什麼家長到現在有了BNT，才開始認真考慮為兒童接種疫苗？（彭博資料照）

結果在疫情高峰的這兩三個禮拜，最需要保護的兒童，接種進度完全被耽誤了（由新聞中可知道，各地莫德納疫苗注射多只有30%左右）。現在不幸死了幾個小朋友，大家才急著要開始努力要施打疫苗、一邊排隊一邊咒罵政府無能。聽說有很多地方是六月才會開打，等到產生抗體已經是六月中旬了。 依照敝人所收集的資料，私見認為，在野黨、指揮中心、家長三方，都必須負起責任，向全台無辜的小朋友道歉：

一是在野黨。他們不知道是由哪一個人亂收集資料，或製造假消息，從一開始就開記者招待會，在所有的媒體公布：「莫德納疫苗是國外小朋友不用的疫苗、是危險的、副作用非常的大、弊大於利，是政府把民眾當白老鼠實驗的有毒疫苗」。但講這些話的人沒有一個是小兒科醫師，全部是政治人物。最後的目的就是要民眾選擇BNT（當時指揮中心有放消息說，已在採購中），而非常多的民眾也聽進去了。

但4/18中央研究院的何和美鄉研究員，臉書分享美國紐約的真實數據表示，BNT疫苗在五至12歲兒童的效益，原本就不如12至17歲。原因可能是劑量減成三分之一，疫苗效益本就五成不到。施打三周後快速下降僅剩平均12 %。她並且批評「這樣的疫苗你還能有什麼指望？為什麼還要購買？」而這樣的專家之言，民眾完全聽不進去。 網路資料也看到，四月底有很多醫師都出來表示，無論莫德納、BNT，兩種都很好，有疫苗就應該打。但很多民眾也是聽不進去。

在野黨的不實、毫無根據的謊言，讓很多民眾放棄本來可以打的莫德納疫苗，敝人以為是造成疫苗接種進度延誤的最大原因，徒然讓很多家長、每天焦慮不已。

其次是執政黨。疫情爆發、如火如荼，情況已經非常危急，指揮中心已經有一種疫苗，而且應該很足夠，不努力去推廣，竟然要再進口另外一種還要再等待將近一個月的疫苗，並讓家長「抽單」，這是安什麼心、有什麼依據、或是要討好什麼族群？在網路的聊天室看到以下的對白：「為什麼當初沒有立即為小朋友接種疫苗 ？」「因為政府給的選擇性太多，反而要再多思考」。看了很有同感。

如果說在質詢台有言論免責權，但指揮中心對議場以外的不實謠言，不但無力反駁（等於是默認？），而且沒有辦法祭出公權力、依照《傳染病防治法》來處罰，這是相當令人費解的。其實這是民進黨的通病：對違法亂紀，向來都是能忍就忍，毫無作為。

三是家長。身為小朋友的保護者，很多家長思考能力等於零。只要媒體有排山倒海的訊息，不管多離譜，一律吸收。過去有很多例子，非常荒唐的謠言，瞬間就有五六千人的轉貼。聽說現在的年輕族，關於疫情或疾病的消息，很多人詢問請教的對象，竟然是網紅或媒體主持人，而不是專科醫師。 前天有一位蘇醫師說：「一個謠言，需要一大群白癡一起努力才能成功。一旦成功了，要消滅它卻可能一輩子都不夠。」 真的是很有道理！

（新北市民）

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