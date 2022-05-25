自由開講》科學與現實的差距

◎蘇怡寧／醫師

在這個混亂的時代，人人都可以是醫學專家，大家熱烈追求醫學新知的渴望我都了解，我懂。而我們的新聞媒體也常常很喜歡引述某個專家表示某個研究顯示趴啦趴啦的，畢竟新聞工作也還是必須追求流量吸晴跟獨特性啦，這我也懂。

可是...

記得我前幾天才跟大家聊過，有些醫學論文的研究成果只適合放在同儕團體之間討論而不適合公開跟一般民眾分享討論，我並不是說這有什麼不可告人或是秘密趴拉趴拉的，只是不同的論文型態在我們實證的等級上還是有所不同，有研究顯示如何如何不等同於臨床上最終有效！

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造假？

確實有啦但不是大家都是，最主要就是實驗設計限制的問題！不同的研究設計會產生不同的影響係數，臨床共識必須經由充分的相關研究證據佐證並經由相關專家團體討論制定，真的沒有這麼簡單，畢竟！一般民眾不具備足夠的科學識讀能力，很容易被誘導做出超譯，而這些訊息，一不小心被過度或錯誤解讀就會變成謠言或是迷思！

不相信？

常常看我之前的文章你就會知道，或者，之後你再慢慢等也經常性的會看到，一個謠言需要一大群白癡一起努力才能成功！一旦成功了，要消滅它卻可能一輩子都不夠！

好的！

為了試著表達一下我內心的澎湃與悸動，不囉嗦！我請同仁幫我做了一個圖，我想說的都在上面了。

（蘇怡寧醫師愛碎念 臉書 提供）

延伸閱讀

1. 謠言止於智者（NAC作為一個化痰藥，他x的真的不錯...但...）

2. 關於化痰藥 （化痰藥就是化痰藥，不是抗病毒藥...）

3. 一個謠言需要一大群白痴一起努力才會成功！

本文經授權轉載自 蘇怡寧醫師愛碎念：科學與現實的差距

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