健康醫療網》確診其實不可怕！患者親吐隔離日常、症狀呼籲「不必恐慌」

董先生強調，確診其實不可怕，可怕的是心理隔離，恐慌是不必要的，應健康看待往好處想，提早確診就提早有抗體。

近日本土疫情延燒，連日上萬例的本土確診個案也讓許多民眾十分憂心。為化解民眾對新冠肺炎的恐懼與居家隔離的恐慌，《健康醫療網》特別電訪於4月26日確診後，正在居家隔離的董先生，請他分享確診以來的心路歷程與經歷。

快篩陽性下一步是什麼？PCR檢測、隔離實例分享

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已接種三劑疫苗的董先生回顧，他在4月23日發現自己有點感冒的症狀，隔日出現頭痛、頭暈、喉嚨癢的症狀，晚上睡覺時更出現發燒的症狀；4月25日上午他就到基隆的診所看診，當時醫生建議他最好去快篩一下，並給他一週的藥。

董先生透露，看完醫生後，他獨自開車去買快篩試劑，在車上篩檢後，快篩試劑顯示2條線，他立刻前往基隆市民廣場PCR採檢站，4月26日他的健保快易通就顯示PCR陽性；早上10點基隆市立醫院也致電通知他確診的情況；下午三點基隆市衛生局打給他，開始疫調並詢問密切接觸者，當時他向衛生局表示，這段期間他接觸了，女友跟爸爸，衛生居則向他索取密切接觸者的身份證、電話、名字、生日。

董先生進一步說明，電話中，衛生局專員要他待在家，並跟他說要等「居隔書」後才能確切知道解隔時間。董先生也提醒，他在4月30日收到以電子簡訊形式的居隔書，「這個居隔書要在3天內下載完畢，否則會失效。」

政府如何幫助確診民眾？衛生局電話、關懷包何時收到？

針對隔離期間政府是否有實際關懷民眾，董先生分享，5月1日他就收到一位男性專員送的「防疫關懷包」，專員更貼心的在門外透過電話詢問他的身體狀況跟需求。防疫包內含，口罩、清潔袋、體溫計、乾糧、酒精等。

董先生也補充，拿到關懷包的隔天，5月2日原本看診的診所護理師就打電話給他，主動跟他約線上看診時間，並表示依照基隆衛生局的要求要幫確診者線上看診，當日醫師利用中午12點休息時間透過視訊電話幫他看診，不過醫師並沒有給藥，只有關懷他的身體狀況。

同居伴侶也確診 一起居家隔離

此外，董先生表示，他和女友陳小姐同居，也因此把新冠肺炎傳染給了陳小姐，4月26日他被通知確診後，陳小姐也在隔日前往篩檢站PCR篩檢並在27日才收到確診通知。由於2人同時確診，依指揮中心相關規定，2人可以採取同室居家隔離。

確診患者親身分享 輕症症狀有哪些？

談及確診後有什麼症狀、病症，董先生透露，很多症狀都是剛確診的前3天比較嚴重，包含發燒、全身無力、咳嗽、咳痰還有嚴重的喉嚨疼痛；直至5月2日他的症狀大部分都已緩解，5月5日則完全康復。

至於女友陳小姐的症狀，董先生表示，女友的症狀和他不太一樣，前3天一樣是全身無力、不舒服，但之後很多症狀都康復了，期間也沒有喉嚨疼痛的情形，不過目前仍有胸悶、吞嚥困難的症狀。

董先生也提醒大家，平時可以備用一些感冒藥品在家裡，若不幸確診後被隔離時才有藥物可以服用，由於居家隔離期間不能出門，也不能外出看診，若家裡剛好沒有藥物，也可以請家人幫買購買。

隔離期間不方便？居家辦公、外送平台、線上報稅不出門也「沒事」

董先生坦言，隔離期間其實沒有造成太大的不便，他本身是從事行銷工作，因此都在家處理工作項目；飲食上則是以外送為主。他強調，「現在的外送人員服務非常好，就算是住大樓，外送員也會請警衛讓他搭電梯上樓，並把餐點放在門口，更會貼心的請我5分鐘後再開門拿取餐點。」

此外，5月正值報稅月，董先生表示，今年政府剛好推出線上報稅系統，他5月1日就透過線上平台報稅完成。

「確診不可怕」 隔離讓他感受到伴侶、家人的愛與溫暖

董先生也分享，隔離期間，他和女朋友一起在家追劇、聊天也讓他們的感情增溫，平時因為忙於工作，很少有機會與女友促膝長談，這次因為隔離讓他們的感情變得更好，本來會擔心女友會生氣，因為自己害她確診，讓她沒辦法出門工作，但她反而更體諒自己。

董先生透露，在確診後的隔離期間裡，家人們也都很關心他，姑姑、阿姨、2個姊姊也都會常常打電話給他，更會幫他送家常菜到他家，「對長期在外工作的我來說，這段時間真正感受到家庭的溫暖與愛。」

最後，董先生強調，確診其實不可怕，可怕的是心理隔離，恐慌是不必要的，應健康看待往好處想，提早確診就提早有抗體。

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者林哲遠 確診其實不可怕！患者親吐隔離日常、症狀呼籲「不必恐慌」

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