自由開講》後疫情時代的台灣社會生活

楊永綨

新冠疫情肆虐世界兩年多來，因為疫苗的施打普及，使得世界疫情慢慢地趨緩下來，雖然確診人數居高不下，但是疫苗發揮了降低中重症病患的效果，也讓各國政府開始重新開啟國門歡迎各國人士的進出。台灣卻在今年才開始疫情的急速升溫，一來或許是我國關閉國門時間長達兩年，使得國內的環境像「無菌室」一般。二來也可能是過去政府採行的是「被動式篩檢」，無案例不篩，現在是「愛心普篩」的方式，揪出更多的隱性感染者。無論是哪一個狀況，台灣社會目前的疫苗涵蓋率，第一劑是83.4%，第二劑是78.28%，追加劑是49.69%，雖然追加劑的涵蓋率還在五成左右掙扎，但完成基礎施打率的人也達到將近八成了，在Omicron變異株出現之前的理想值已經達到了。

近日經濟部協調8大通路，9日起開始販賣快篩試劑。（資料照）

中研院研究員何美鄉女士也提出，疫苗預防中重症的效應已經浮現，由最近爆發的感染患者中，中重症比例確實很少，大多是有慢性病史的病人，全民與病毒共存的時間確實不遠了。蔡總統日前也提出台灣的新防疫政策「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」等三大主軸。鄰近國家防疫出色的國家當屬新加坡，完整接種兩劑疫苗的人口數是92%，打完追加劑是73%，對於降低中重症的比例相當明顯有成果。但反觀韓國的狀況，將近九成的老年人完成了追加劑，死亡人數卻依然破萬。這兩個狀況截然不同的鄰國可以當台灣的最佳借鏡。

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新加坡在普遍世人的印象中是一個法令嚴明，國民守法守紀的國家，對於國家政策和法令的遵守，是有目共睹的，國家下達防疫命令和法令，人人遵守責無旁貸，醫療分流、人員管制、疫情防堵十分有效果。反觀韓國有兩大重要關鍵事項差距甚大，一是因為Omicron去年底傳入韓國後，一度確診人數破萬，死亡人數也上百人，但在今年二月初卻降至20多人，認為疫情高峰已過，放棄了過去用的檢測、疫調和治療，無症狀者改為居家隔離，同一居住家人不管制可自由進出採買，讓韓國的經濟活動不至於有所停滯，但卻造成新增確診人數的大增到3月17日的高峰62萬人。二是民眾崇尚自由，疫情大流行，教會、泳池一樣爆滿，這點和目前的台灣社會有眾多類似，二月間的韓國和現階段的台灣有著相同的政策，但台灣的疫苗覆蓋率卻尚未達到與韓國相同的高度，這點台灣當局應當審慎面對。

疫情終究會過，台灣的疫情高峰或許在不久的將來就會來到，以目前的策略就是管控醫療量能，做好醫療分流的政策。無症狀或輕症患者，採居家隔離的自主性管理，需要民眾自我的嚴格要求，同住家人也要配合CDC的宣導管制，避免二度的傳播。醫療量能統一管控給中重症患者使用，使得醫療量能不虞崩潰，台灣的健保制度可謂世界之先驅，基層診所這時應該要發揮小病分流的功能，民眾也應改掉小病往大醫院擠的習慣。大家都知道新冠肺炎的疫情會走向「流感化」，可能每個人都會得過，但前提是必須疫苗涵蓋率達到一定的比例，尤其是抵抗力弱的老年人，如果有疫苗，請家中有老年人的家庭，一定要鼓勵他們把疫苗打好打滿，為自己和家人做好防護罩。

與病毒共存是現今的世界趨勢，做好個人衛生就是刻不容緩，出門戴口罩，口罩戴好也可以有效避免PM2.5的污染，更何況還可以保護自己避免病毒的侵襲。沒事勤洗手、多漱口，手邊帶好小肥皂或是隨身瓶小酒精，隨處多噴洗病毒不隨手，並與人接觸保持適當距離，我們是東方國家，禮節中的作揖行禮總是別忘了拱手就好。個人免疫力的提升，適當的多運動、正常作息、飲食正常都是不可少，最重要的一件事就是，有症狀趕緊快篩即就醫。

（公務員）

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