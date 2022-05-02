健康醫療網》疫苗保護力非終身有效！響應世界預防接種週，醫籲成人要補打 百日咳疫苗

面對不斷變異的COVID-19，我們需要接種疫苗追加劑，讓抗體短時間內上升和提高保護力。莊蕙瑜醫師表示，接種疫苗後，保護力維持時間長短，依疫苗種類有些差異。舉例而言，百日咳疫苗保護力平均維持5~10年，即便小時候接種，到了成年已經測不到抗體。

新冠疫情持續延燒，事實上不僅新冠病毒，傳染力極強的百日咳，也需提高警覺和了解自身疫苗是否需追加補打。疫情之下，接種疫苗越來越被重視，每年四月底最後一週為世界預防接種週，今年主題“Long Life for All”，就是要呼籲接種疫苗，以邁向更長壽的生活。

COVID-19疫苗。（美聯社）

成人久咳不癒，兩成感染百日咳不自知

面對不斷變異的COVID-19，我們需要接種疫苗追加劑，讓抗體短時間內上升和提高保護力。高雄醫學大學附設中和紀念醫院產科莊蕙瑜主任表示，接種疫苗後，保護力維持時間長短，依疫苗種類有些差異。舉例而言，百日咳疫苗保護力平均維持5~10年，即便小時候接種，到了成年已經測不到抗體。

請繼續往下閱讀...

根據研究指出，百日咳的盛行率過去一直被低估，許多久咳不癒的成年人，在接受進一步檢測，發現約20%感染到百日咳1，所以並非大家認為屬於罕見傳染病。因此，不只幼兒，成年人以及免疫力較差的高齡族群，都建議透過百日咳疫苗來提升抗體保護力。

全球每年3~5千萬人感染百日咳，傳染力超越新冠病毒

同樣是飛沫傳染，百日咳傳染力遠勝過新冠病毒，數據指出，一個百日咳病人可以傳給15~17個人，容易引爆群聚感染，導致很多國家平均2~5年會面臨百日咳大流行。WHO指出也全球每年百日咳感染案例高達3~5千萬，有30萬例死亡，尤其對未接種疫苗的小孩威脅最大2。

感染百日咳初期只是打噴嚏、微燒等感冒症狀，第一時間難察覺判斷，更可怕的是，對小於6個月尚未接種疫苗的嬰兒致死率很高，約0.3~1.3%2。莊蕙瑜主任強調，嬰兒即便已接種疫苗，但在1.5歲之前都處於危險狀態，因此呼籲家有幼兒的成年人也要施打疫苗，讓小孩得到群體保護。

新生兒家庭『護金孫』，成人追加打百日咳疫苗，降低嬰兒感染風險

目前疾管署建議，每十年接種一劑破傷風、減量白喉混合（Td）疫苗，其中一劑可以用破傷風、白喉、百日咳相關 （Tdap） 疫苗替代，高危險群如醫療照護人員、懷孕婦女、嬰兒照顧者，應優先以破傷風、白喉、百日咳相關 （Tdap） 疫苗接種 1劑；孕婦則建議每次懷孕都應於第28-36週施打，讓抗體透過胎盤傳給胎兒，而哺餵母乳也能將抗體傳給寶寶，確保寶寶還未完整接種疫苗之前的空窗期能得到好的保護。

莊蕙瑜主任分享，以高醫婦產科門診為例，經過衛教，孕婦接種百日咳疫苗的意願相當高，準爸爸也是，門診更有阿公、阿嬤為了照顧孫子一起來打。2022年世界預防接種週的主題是”Long Life For All”，強調人人接種疫苗，邁向更長壽的人生。無論是COVID-19、流感或百日咳，疫苗不斷被研發、改良，可降低感染重症，也是邁向更健康的最佳利器。

MAT-TW-2200575-1.0-04/2022

備註：

1. Cherry JD. The epidemiology of pertussis： a comparison of the epidemiology of the disease pertussis with the epidemiology of Bordetella pertussis infection. Pediatrics 2005; 115： 1422–1427；Senzilet LD, et al. Pertussis is a frequent cause of prolonged cough illness in adults and adolescents. Clinical Infectious Diseases 2001; 32： 1691–1697.

2.行政院衛生署疾病管制局-感染與疫苗（2013年2月出版）（p350）

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者林怡亭 疫苗保護力非終身有效！響應世界預防接種週，醫籲成人要補打 百日咳疫苗

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法