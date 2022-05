健康醫療網》疫苗保護力非終身有效！響應世界預防接種週，醫籲成人要補打 百日咳疫苗

面對不斷變異的COVID-19,我們需要接種疫苗追加劑,讓抗體短時間內上升和提高保護力。莊蕙瑜醫師表示,接種疫苗後,保護力維持時間長短,依疫苗種類有些差異。舉例而言,百日咳疫苗保護力平均維持5~10年,即便小時候接種,到了成年已經測不到抗體。

新冠疫情持續延燒,事實上不僅新冠病毒,傳染力極強的百日咳,也需提高警覺和了解自身疫苗是否需追加補打。疫情之下,接種疫苗越來越被重視,每年四月底最後一週為世界預防接種週,今年主題“Long Life for All”,就是要呼籲接種疫苗,以邁向更長壽的生活。

COVID-19疫苗。(美聯社)

成人久咳不癒,兩成感染百日咳不自知

面對不斷變異的COVID-19,我們需要接種疫苗追加劑,讓抗體短時間內上升和提高保護力。高雄醫學大學附設中和紀念醫院產科莊蕙瑜主任表示,接種疫苗後,保護力維持時間長短,依疫苗種類有些差異。舉例而言,百日咳疫苗保護力平均維持5~10年,即便小時候接種,到了成年已經測不到抗體。

根據研究指出,百日咳的盛行率過去一直被低估,許多久咳不癒的成年人,在接受進一步檢測,發現約20%感染到百日咳1,所以並非大家認為屬於罕見傳染病。因此,不只幼兒,成年人以及免疫力較差的高齡族群,都建議透過百日咳疫苗來提升抗體保護力。

全球每年3~5千萬人感染百日咳,傳染力超越新冠病毒

同樣是飛沫傳染,百日咳傳染力遠勝過新冠病毒,數據指出,一個百日咳病人可以傳給15~17個人,容易引爆群聚感染,導致很多國家平均2~5年會面臨百日咳大流行。WHO指出也全球每年百日咳感染案例高達3~5千萬,有30萬例死亡,尤其對未接種疫苗的小孩威脅最大2。

感染百日咳初期只是打噴嚏、微燒等感冒症狀,第一時間難察覺判斷,更可怕的是,對小於6個月尚未接種疫苗的嬰兒致死率很高,約0.3~1.3%2。莊蕙瑜主任強調,嬰兒即便已接種疫苗,但在1.5歲之前都處於危險狀態,因此呼籲家有幼兒的成年人也要施打疫苗,讓小孩得到群體保護。

新生兒家庭『護金孫』,成人追加打百日咳疫苗,降低嬰兒感染風險

目前疾管署建議,每十年接種一劑破傷風、減量白喉混合(Td)疫苗,其中一劑可以用破傷風、白喉、百日咳相關 (Tdap) 疫苗替代,高危險群如醫療照護人員、懷孕婦女、嬰兒照顧者,應優先以破傷風、白喉、百日咳相關 (Tdap) 疫苗接種 1劑;孕婦則建議每次懷孕都應於第28-36週施打,讓抗體透過胎盤傳給胎兒,而哺餵母乳也能將抗體傳給寶寶,確保寶寶還未完整接種疫苗之前的空窗期能得到好的保護。

莊蕙瑜主任分享,以高醫婦產科門診為例,經過衛教,孕婦接種百日咳疫苗的意願相當高,準爸爸也是,門診更有阿公、阿嬤為了照顧孫子一起來打。2022年世界預防接種週的主題是”Long Life For All”,強調人人接種疫苗,邁向更長壽的人生。無論是COVID-19、流感或百日咳,疫苗不斷被研發、改良,可降低感染重症,也是邁向更健康的最佳利器。

備註:

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者林怡亭 疫苗保護力非終身有效!響應世界預防接種週,醫籲成人要補打 百日咳疫苗

