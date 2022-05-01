健康醫療網》疫情升溫！緊張、焦慮油然而生 心理師授「10招放心法」

疫情升溫！緊張、焦慮油然而生，心理師授「10招放心法」！（圖片來源：www.freepik.com/）

確診數目屢創新高，與病毒共存時代正式來臨？您的心情是害怕？恐懼？焦慮？還是忐忑不安呢？疫情影響了我們的日常，但我們可以減少內心的波動。

十招「放心」法 生活更安心

衛生福利部草屯療養院臨床心理師江依潔為讓民眾在疫情期間，能穩定生活與情緒，提出十招建議：

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一、改變習慣：檢視自己的環境，更動過去習以為常的生活模式，著手將自己可以執行的防疫步驟習慣在日常生活中，重建生活習慣。

二、重點整理：只注意與自身相關的重要訊息，消化並簡單明瞭的給自己一個重點結語。內心接收外界訊息並整理後：我確實了解與自身有關之防疫政策，並確實制定自己可遵守執行策略。

三、動腦思考：現今資訊超載，真假訊息流竄，留意並動腦思考；減少接收任何來源的雜亂資訊，適時打斷自己，切勿逗留在資訊海。

四、互相信賴：信任身旁親近的人，減少獵物，相信身旁的人也會盡力做好防疫，當看到不足處，以溫柔、耐心的提醒替代責罵。

五、接納情緒：接納情緒，情緒無對錯，情緒可能以各種情況來表徵，專注當下身體感受並學會覺察，並標記情緒。

六、替代行為：當感到焦慮、緊張、憤怒等負面情緒時，試著做自己喜歡的事，一來打發時間，二來所產生的正面感覺可以替代原本的負面感覺；另外，找一個安靜、舒服的空間，好好呼吸！感受氣息間緊、鬆的放鬆感！

七、安全堡壘：建造內心安全堡壘，安全堡壘可以是人物地，如：親密他人、小物品、家、自己房間等，告訴自己在安全堡壘內我是安全的，可以將擔心、焦慮都在這安全堡壘內宣洩和述說，安全堡壘陪伴並支持我。

八、心心連結：減少人與人的連結，但增加心與心的連結，利用通訊軟體代替實體聚會，心是一體的，增加同在感與被支持感，減少孤軍奮戰的感覺。

九、期待光明：灌注自己及他人希望，防疫視同作戰，相信政府及第一線工作人員，並照顧好自己，風雨會過去，陽光就要到來。

十、自我鼓勵：跟自己說聲辛苦了，覺得防疫工作累了的時候、煩的時候等，給自己一個微笑，鼓勵及肯定自己的努力，自己是防疫不可或缺的一環，我是棒的，有價值的。