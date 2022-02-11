健康醫療網》新冠病毒流感化？ 錯！專家強調：是「感冒化」

病毒變種其目的並不是讓宿主（感染者）死亡，否則病毒容易滅跡，而是最好能一傳十、十傳百，永垂不朽，因此具有傳播力強，以及致死率下降的特點，而Omicron變異株確實造成傳染率上升、但死亡率下降，且輕症者越來越多。

新冠肺炎疫情已邁入第三年，病毒仍不斷變異，從Alpha、Beta、Gamma、Delta，到現在的Omicron變異株，漸漸發現感染後重症率和死亡率越來越下降，因此國內外不少專家認為新冠病毒將會走向「流感化」。對此，台大醫師、TIVS台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎也於《2021十大疫苗新聞記者會》，針對第二名「新冠病毒如同流感病毒一樣，未來將會不斷變種」提出不同想法，「我不太同意流感化，流感的死亡率較高，新冠肺炎變成『感冒化』才是趨勢。」

新冠病毒流感化？ 錯！專家強調：是「感冒化」（歐新社）

人類平均每10年染一次冠狀病毒 症狀輕微不易察覺

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李秉穎指出，流感（流行性感冒）幾乎每年都會發生大流行、大突變，根據疾管署統計，台灣平均每年死亡人數約100至200，且每年都要打新的流感疫苗以預防疫情擴散，甚至會出現發燒、重症，這是流感的特點。

感冒則不同於流感，李秉穎接著以「冠狀病毒」（編按：並非新型冠狀病毒COVID-19）舉例，引起人類感冒有4種冠狀病毒，也會引起突變，且每年都會流行，可是我們並不會為此接種疫苗，因為症狀相當輕微，頂多鼻子、喉嚨不舒服一兩天就康復了，而根據研究調查，每人平均10年會感染冠狀病毒，只是大多是輕症所以沒有發覺，李秉穎強調「其實每個人的一生中會不停被冠狀病毒感染」。

李秉穎表示，「流感死亡率平均為千分之一，但這4種冠狀病毒引發的感冒幾乎沒有死亡率，我認為新冠病毒將來會成為第5種，因為它的生物特性本來就如同冠狀病毒。」未來新冠病毒會不停突變、不停穿透性感染，但就像感冒一樣，悄悄地來、輕輕地走。

專家揭輕症趨勢2重點 出國旅遊盼「這年」實現

病毒變種其目的並不是讓宿主（感染者）死亡，否則病毒容易滅跡，而是最好能一傳十、十傳百，永垂不朽，因此具有傳播力強，以及致死率下降的特點，而Omicron變異株確實造成傳染率上升、但死亡率下降，且輕症者越來越多。李秉穎也分析其輕症化趨勢有2大重點：

（一）上呼吸道感染的症狀開始變多，下呼吸道感染變少，不像其他變異株可能導致嚴重肺炎。

（二）根據調查，Omicron疫情各國暴增，以英國為例，死亡率卻沒有因此大幅增加。（圖1、2）

▲圖1：英國Alphan、Delta、Omicron確診案例走勢圖。（翻攝自《The Guardian》官網）

▲圖2：英國Alphan、Delta、Omicron確診案例死亡人數走勢圖。（翻攝自《The Guardian》官網）

在在顯示新冠病毒未來將以感冒化呈現，對人類的傷害並不會像流感。時隔三年，全世界的民眾都期盼能夠安心出國的日子來臨，既然病毒現階段已走向感冒化，出國是否指日可待？李秉穎語帶保留說道，或許2023年有機會，當整個感染症狀變得很輕時就可出國，但新冠病毒對全世界而言，畢竟是全新的經驗，醫學史上從來沒有碰過這麼麻煩的病毒，因此也不能掛保證。新冠病毒不會滅跡，只得盼望染疫如同感冒的那一天，解封的日子才會到來。

參考資料：《The Guardian》

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 新冠病毒流感化？ 錯！專家強調：是「感冒化」

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