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自由開講》藍白委的短線操作—談憲訴法修正與捷克憲法法院法制

2025/01/02 13:00

◎周宜勳

日前羅智強與翁曉玲委員，在司法委員會就憲法訴訟法修正案，質詢司法院時，提到捷克憲法法院法制規定，關於宣告法律是否違憲的案件，憲法法官最低出席人數是十位，而是否宣告違憲則需要九位大法官的多數決，跟我國藍白委推動的憲訴法修法方向一模一樣，並無違憲之虞，藍白立委也不應因此背負癱瘓憲法法院的責任云云。

國民黨立委羅智強。（羅智強辦公室提供）國民黨立委羅智強。（羅智強辦公室提供）

羅立委對於捷克憲法法院訴訟法制的規定的理解，是正確的。但羅立委可能並不了解捷克憲法法院的大法官產生過程，從提名到國會同意，具有避免憲法法院被癱瘓的數個設計。若無了解這些配套措施及其背景，可能造成移植上的問題。

首先，捷克的國會分為上下議院（又名參議院與眾議院），議員產生的方式不同，但參議員的產生方式是選人不選黨，參議員受託於地區選民，靠個人魅力與影響力而當選，所以較不受政黨控制，甚至可以跟政黨投票的方向背道而馳。眾議員則是類似我們台灣的政黨票而選出，因為要靠黨提名，所以政黨色彩比較濃厚，但參眾議院會發生由不同的政黨佔多數的情況，國會內部對於政黨勢力可以有所制衡 。

捷克憲法法院大法官的組成，因為擔心政黨政治紛爭影響其提名和同意，經捷克總統提名之後，只需經參議院通過即可，不須經政黨傾向較強且人數較多的眾議院同意。就此點而言，已與我國大法官提名，需要經過立法院區域立委和不分區立委的全體，多數決同意有所不同。

捷克憲法法院也有少數幾年是處在不完整（大法官人數未達十五人）的狀態，參議院也曾數度阻止了總統提名的大法官。其中克勞斯總統遇過八次居冠，其中一位大法官被拒絕了兩次。多半不是因為政治理由，而是因為道德，專業素質和與共產主義政權關係密切等原因。捷克現任總統帕維爾有鑑於此，致力於讓提名大法官的程序更加透明，提名過程也讓各界表達意見，不過，雖然帕維爾總統在參議院獲得過半支持，參議院仍然拒絕了他提名的一位大法官候選人。

捷克總統帕維爾致力於讓提名大法官的程序更加透明，提名過程也讓各界表達意見，不過，雖然帕維爾總統在參議院獲得過半支持，參議院仍然拒絕了他提名的一位大法官候選人。（法新社）捷克總統帕維爾致力於讓提名大法官的程序更加透明，提名過程也讓各界表達意見，不過，雖然帕維爾總統在參議院獲得過半支持，參議院仍然拒絕了他提名的一位大法官候選人。（法新社）

根據捷克現任憲法法院法官，Palacky 大學 Milan Hulmak 教授分享，捷克憲法法院目前為止仍未發生過大法官人數低於十人的情況。不過，2003-2005曾有短暫期間有過憲法法院只有十一位大法官，當時憲法法院的確變得更難以運作，因為多數決不容易達成，法院陷入了半癱瘓的僵局。當時捷克總統透過提名更可被參議院接受的候選人，或有時需等到更換總統或參議院，情況才得到了解決。

簡言之，捷克憲法訴訟法本身就具備幾個避免憲法法院，被政黨政治惡鬥而癱瘓的機制，從捷克民主化時至今日，並沒有發生國會完全架空憲法法院的情形。台灣相比之下，在野的藍白立委提出憲訴法修正在先，又再接再厲地否決全部的大法官人選，癱瘓憲法法院的意圖十分明顯，作法上也成功地達到架空憲法法院的目的，此次憲訴法修法後，大法官少於十人的情況下就無法運作，將來難免再度發生。藍白立委並非真心以捷克為師，而是藉由捷克的例子來為自己癱瘓憲法法院卸責，卻欠缺考慮將來，憲法法院被架空極可能重演的憲政危機，此等短見，令人十分憂心。

（作者為台美學者，大學教授）

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