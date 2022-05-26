自由廣場》兒童新冠腦炎處理6點建議

◎ 林奏延

最近兒童COVID-19確診數激增，已佔台灣全部確診數的20%，雖然兒童感染後絕大部分是輕症，但猛爆性腦炎，在南北地區陸續發生，也造成了多位病童的死亡跟社會的不安。這些病例大都是學齡前兒童，而且病程都非常猛爆，往往在確診一、二天就急遽惡化，三、四天左右就不幸往生。

這情況很像1998年腸病毒大流行時所見到的兒童腦炎。當年有78位病童不幸因此而死亡，更多的兒童存活下來了，健康卻自此受到長遠的影響。筆者在流行初期即一再呼籲防疫單位重視，繼而與台灣學界做腸病毒的研究，台灣因此成為兒童腸病毒防治研究的重鎮，迄今全世界對腸病毒的治療都以台灣經驗作為準則。筆者今天目睹台灣兒童再次面臨一樣是病毒帶來的嚴重危機，謹以一位兒科醫師和防疫老兵的身分，總結20多年來的實戰經驗，提出幾點建言：

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（1）家長：指揮中心已公布兒童腦炎重症的八警訊（前驅症狀），請家長不用太恐慌，但要密切觀察兒童的病情變化，一有變化即刻送醫。

（2）兒科醫師：由於大部份兒童COVID-19為輕症，基層兒科醫師照症狀治療即可，如有腦炎前驅症狀就轉送專責醫院；專責醫院之醫師應密切觀察腦幹症狀，包括抽筋、肌躍型抽蓄、意識不清、非自主性眼球動作（如眼球固定偏向一側、鬥雞眼）、顱神經功能異常等，因為一出現，幾個小時就可能出現腦幹疝脫，甚至心跳、呼吸停止。

（3）分級分流：在疾管署的協助下，兒科醫學會與相關各次專科（兒童神經、兒童感染、兒童胸腔重症、兒童急診），已在上週五完成【兒童新冠腦炎治療的臨床指引】。兒童腦炎重症病程變化快，要由有經驗的兒童照護團隊治療，預後才會良好。筆者建議各縣巿至少設一家兒童COVID-19重症專責醫院，由REMOC平台來負責，「優化兒童醫療照護體系」中的兒童重症運送團隊也可適時發揮功能，如果不適合轉診的病例，也要經由視訊，每天早晚由專家小組會診討論。

（4）提供兒童公費快篩：實名制的快篩試劑，特異性高達99%，目前兒童陽性率甚高，兒童快篩陽性就可視為確診，而進入下一步治療。5-11歲兒童才剛開始打疫苗，應廣發公費快篩試劑給兒科診所，將目前塞爆的兒童急診有秩序地疏散到基層診所。

（5）病理檢查：在大流行期，相似的症狀及病程可能是不同的病毒引起，相同的病毒也可能引起不同的病理變化及臨床狀況，所以病理檢查是非常重要的。1998年6月在筆者懇談之後，一對父母在悲傷之餘，發揮大愛，捐贈孩子遺體，由當時美國CDC感染病理專家謝文儒醫師指導，進行病理解剖，才在腦部培養出腸病毒71型，並確定『腦幹腦炎及其再引發的神經性肺水腫及心臟衰竭』是重症主因。目前幾例冠狀病毒腦炎的病程都有點差異，而且因進展迅速，往往無法做詳細檢查，所以病理檢查更為重要，如此才能了解重症機轉，提供更適切的治療，筆者建議由政府出面與家屬協商勸說。

（6）研究：這次台灣兒童腦炎的情況和歐美不同，新加坡並無兒童腦炎病例，香港則有2例類似報導，人種差異可能是主要因素之一，台灣重症病人的基因研究非常重要，筆者團隊近期發現台灣腸病毒的易感受基因，洛克斐勒大學的Casanova教授最近也發現COVID-19重症病患與易感染基因有關。

COVID-19腦炎猝不及防的進展到抽搐、昏迷與死亡！想要及時治療，就要想辦法找出早期預測進入猛爆性腦炎的因子，例如病毒量Ct值和染疫指標如CRP，procalcitonin，IL-6等的關係，這些研究及基因研究都需要全國性快速的進行。

另外，在疫苗接種方面，如果6個月到5歲兒童疫苗通過EUA，建議儘快採購施打。

每一位小朋友都是父母的心肝寶貝，更是國家的未來！1998年腸病毒重症大流行後，經過台灣醫界的努力，已經具備世界級先進的兒童重症照護能力，誠然政府已經竭盡全力做出卓越的防疫成效，如能稍撥冗作更細緻的規劃，優秀的兒科醫師們必定能在指揮中心的領導之下，不僅要救活這些重症的兒童，更要讓孩子們完全康復，能夠繼續健康的長大，成為社會未來的棟樑。

（作者為前長庚兒童醫院院長、前衛福部長）

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