自由廣場》新冠肺炎兒童病患大增對策芻議

◎ 林應然、林奏延

新冠疫情兩年多來，因為戴口罩勤洗手政策，以往兒童常見的病毒感染大幅減少，連帶兒童急診人數也變少。然而，四月底五月初兒童COVID-19案例出現，急診來診量突然暴漲，以北部某醫院兒童急診為例，今年三月一天只有約四十名來診，現在每天卻劇增到一百五十人。詢問全國各醫院也都如此，而且目前來診九成都有發燒跟上呼吸道症狀，七至八成都是新冠病毒PCR陽性。家長的恐懼加上兒童高燒，幾乎要癱瘓了各兒童急診，即使全國各兒科內部都已經全力支援，有些醫院連資深教授級醫師都到急診支援，仍很難紓解人潮，令人擔心會排擠重症兒童的醫療需求。兒童重症也已經漸漸出現，該院兒童加護病房(PICU)只好拆分為兩個團隊，分別照顧原PICU非確診病童與確診專責病房的重症兒童，形同兩面作戰首尾難兼顧，留在PICU護理師也因此只剩下七成！我們擔心到了重症高峰期，兒童重症團隊恐難以運作。

為了應對這嚴重情形，我們的一些建議，請指揮中心參考：

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一、這幾年分級醫療已經成形，快篩偽陰性約二十％，但是偽陽性只有二％，也就是說快篩陽性的話幾乎就是PCR陽性，是否能考慮兒童以快篩代替PCR，並且簡化通報流程。由於十二歲以下的兒童剛剛開始接種疫苗，建議由國家直接配發醫用快篩試劑給基層兒科診所免費為兒童執行，陽性即按確診流程指引處理，輕症病童症狀治療即可，有高危因子則按照指揮中心治療指引發藥服用，有重症風險再轉介至醫學中心或專責醫院，也惟有基層兒科醫師加入才能紓解兒科急診的壓力。

二、兒科基層醫師不會在這次防疫缺席，但應儘快訂定診所執行快篩感控清消指引、診所醫護人員接觸或因而確診後返回工作崗位的指引應隨之放寬，並且加速健保申報的頻寬。

三、請考慮仿照前年政府約聘「志願邊境檢疫護理人員儲備招募制度」，招募護理師補充兒童急重症不足人力。

過去兩年在指揮中心領導下，台灣始終是防疫典範，期待政府再一次做出正確的決策，帶領我們繼續前進。

（作者分別為基層醫師協會理事長、衛福部前部長）

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