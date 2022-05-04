健康醫療網》0-5歲無法打疫苗 萬一染疫怎麼辦？醫授防範、照護技巧

嬰幼兒尚不能清楚表達自己的感受，若家長沒有醫療背景，擔心自己對於病情判斷不夠精確，黃玉成分享1個關鍵秘訣，一般健康或輕症的小朋友還是會吃會玩、活蹦亂跳，因此只要小朋友呈現「不吃、不玩」，活動力大幅下降，這時候就需要提高警覺。

近期台灣正經歷與病毒共存的過渡時期，日前一名新北染疫2歲男童，因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於4/19辭世，震驚社會。這場與病毒共存的攻防戰，同時面臨台灣少子化的情況下，每一個小寶貝的生命都極其重要，從中如何守住國家未來的主人翁？在在考驗政府的智慧，目前預計五月起，6-11歲兒童開始施打莫德納疫苗，但0-5歲嬰幼兒該怎麼辦？家長該如何防範？萬一染疫怎麼照護？台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成一一解析。

0-5歲無法打疫苗，萬一染疫怎麼辦？（圖片來源：pixabay.com）

新北2歲童不幸染疫亡 不能再失去任何一個寶寶

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新北2歲的染疫男童，當時前往雙和醫院診治時，已呈現意識不清、高燒且生命徵象不穩定，院方當下執行緊急插管，隨即送至負壓加護病房進行搶救。當時多項檢驗報告指標呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見。

治療期間，除支持性療法外，醫療人員陸續給予抗發炎單株抗體藥物、抗病毒藥物進行治療。更邀請台大兒科重症團隊多位專家共同會診，期待儘速達到病情控制且加速治療效率。然男童仍因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於4/19辭世，社會各界皆相當遺憾。

染疫幼兒無法口服 但可使用注射型藥物

以此為警惕與借鏡，中央流行疫情指揮中心邀集台灣兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會召開會議，並於4/21公布兒童染疫的警訊表徵、送醫條件。若兒童出現以下症狀須「視訊診療」，必要時得安排外出就醫（警發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷、冒冷汗；退燒後持續活動力不佳；退燒後持續呼吸急促、喘或胸悶胸痛；持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；超過12小時未進食或未解尿。

如出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫：抽搐；意識不佳；呼吸困難或有胸凹現象；唇色發白或發紫；血氧飽和度低於94%；肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。關於小兒染疫所使用的治療藥物，黃玉成補充，現在成人使用的口服藥物，都沒有5歲以下幼兒可使用的適應症，目前也沒有開放，但是注射型的瑞德西韋可以使用，如果真的預期可能會引發重症，唯一可以使用的就是注射型的瑞德西韋。

幼兒不擅表達 家長判斷病情這樣做

不過，嬰幼兒尚不能清楚表達自己的感受，若家長沒有醫療背景，擔心自己對於病情判斷不夠精確，黃玉成分享1個關鍵秘訣，一般健康或輕症的小朋友還是會吃會玩、活蹦亂跳，因此只要小朋友呈現「不吃、不玩」，活動力大幅下降，這時候就需要提高警覺。另外，在兒童染疫照護上，就好比一般感冒、發燒的方式一樣，遵醫囑、多喝水、均衡營養等即可，必要時也可偵測血氧濃度。

至於這群尚未打新冠疫苗的幼兒們，家長該平時如何做好防範？對此，黃玉成解釋，「現在已經進入社區大流行的階段，大人隨時都有可能帶病毒回家，另外，請別人托嬰也可能是一個問題，確實社區流行要完全防範有點困難，因此家中出入的人流單純化，也務必要戴口罩、勤洗手、家人間減少出入複雜的公共場合。」

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者楊艾庭 0-5歲無法打疫苗 萬一染疫怎麼辦？醫授防範、照護技巧

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