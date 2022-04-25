胡，怎麼說》當「奇蹟」不再，拿出台灣防疫「軟實力」 ！

變種病毒Omicron正狂襲台灣，每日確診數很快從破百、破千、破5千、破萬相信也會很快來了。當防疫奇蹟不再，台灣必須拿出軟實力，在邁向和病毒既鬥爭又共存的過程中，形成防疫命運共同體的共識，共同承擔損失，取得最適的防疫效果。

防疫，沒有最佳方案，只有各種不同的次佳選擇。中國所謂「動態清零」，不惜硬封城以求達成，但是，從上海市情況來看，封鎖近月，封到天怒人怒、民怨沸騰，但只算官方統計日仍有2萬以上確診，中國堅持自認的清零最佳方案，顯然失敗了，而且官民雙輸、敗的很慘。台灣當然不會、不能、也絕對不會步上中國失敗的覆轍!

請繼續往下閱讀...

回顧今年2、3月間，鄰近台灣的韓國、日本、中國香港等等，遭到變種病毒Omicron狂襲，COVID-19（武漢肺炎、新型冠狀病毒疾病）疫情大爆發，每天確診都是以數十萬、五萬人計，台灣當時疫情很和緩，還可為當天嘉玲（+0）而小小快樂一下，不少人忙討論及施壓要更放寬管制措施。

那時，不少關心疫情及具防疫專業人士都認為，台灣能倖免於Omicron狂襲之難，除了「運氣超好」、「奇蹟」之外，很難有其他的解釋。台灣防疫確實做的好，固然可以延緩Omicron來襲時間、降低疫情猛爆式成長的陡坡，但病毒會侵入的終究會侵入，政府防疫團隊對此也都心知肚明。

只是，當時如再三大聲拉響「病毒警報」，難免遭到烏鴉嘴、唱衰等等譏評。在野黨的政、媒、學甚至反向狠批政府防疫指揮中心一再警告疫情潛在危機不小，就是權力作祟才不願開放，不願放下因防疫管制而掌握在手的社會控制力、資源分配權....。在野藍白黨要角這種論調，顯然嚴重誤導部分民眾認知；現在，他們搖身一變，變成疫爆警訊的吹哨者，還假扮成預言準而人家不相信的卡珊德拉公主，政客如此作態，真令人作噁!

今年3月底，包括莫德納及BNT疫苗26.2萬劑、AZ疫苗30.2萬劑，共56.4萬劑，因屆時效而銷毀。因施打率拉不上來，即使中央及地方政府祭出500元、1000元物品禮券獎勵也收效甚微。疫苗過期銷毀其實在各國都很常見，美國曾銷毀1.7億劑、日本銷毀的也達數千萬劑，但在曾因缺疫苗、需疫苗孔急，形成國安問題、信心危機的台灣，卻要銷毀疫苗，可見一個多月之前，不少人沉陷在過度樂觀的氛圍中，以為防疫「奇蹟」可以一直維持，大家可以像被病毒遺忘的「世外桃源」快樂生活著。

但是，奇蹟不會一直存在，病毒無孔也要滲入，當奇蹟不再，而病毒大軍席捲而來，防疫不能靠奇蹟，要靠台灣防疫軟實力，彈性、韌性、靈活、動態調整、主動相互配合等都是台灣防疫的軟實力。Omicron的傳播力空前，新台灣防疫模式也要因應空前才行，政府和政府之間、政府和人民之間、人民和人民之間，都要時時機動、多重共識不斷快速形成，才能再創防疫新奇蹟。

在病毒猝然來襲時，沒有人是神，即使有備，仍然有患，甚至大患，世上沒有一國政府能超前部署到每個環節都不被突破，有人自封「超時中、壓必勝」，但在大疫襲來時，卻那個人表現沒半撇，份內防疫工作一路落後，自鳴得意顯然做不好防疫。

拿出防疫軟實力，首先就千萬不要再發生去年5、6月間，在野藍白兩黨簡直在和病毒一起合攻中央防疫指揮中心的情況。此時此刻，大家更不要講你中央、我地方如何的，不論中央、地方，你們都是我們老百姓的「政府」，你們都是掌握資源、分配資源、執行防疫的管理者，「政府一體」，防疫上你們當然應該都是一體的。政黨及政客不要再把防疫當武器，把選舉的心、手都要拿開，不要把人民當笨蛋，以為砲轟中央就可卸責，也不要怪罪地方，就可沒事。

唱衰靠夭、罵東罵西、怨這怪那，要放寬他們反對，要加強管制他們又反對、孩童不打疫苗他們要打，還怪政府不給打，政府開放孩童打疫苗，他們又批評政府把孩童當白老鼠，還有志不良的假專家連mRNA疫苗的莫德納、BNT兒童疫苗都曾完成免疫橋接都不知，就胡亂指控...，種種酸民、酸黨、酸政客之腐敗語言，台灣當然也不能免，但不能讓那些負能量壓倒積極的防疫正能量，更不能任其亂防疫，不能讓其惡質居心摧毀防疫信心。





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法