自由開講》潛艦國造是維持國軍戰力的不墜基石

◎陳俊

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦（Narwhal）」（舷號711）於去（112）年9月28日舉行命名暨下水典禮，今年2月27日自海昌工廠移至台船小塢進行泊港測試，接續將進行海上測試，盼於今年11月完工。潛艦國造除展現國防自主能力，也證明國內船艦產業及金屬工業技術日趨成熟，國造潛艦不僅滿足防衛作戰需求，也能有效預防共艦及其兩棲部隊登陸，進一步強化反封鎖作戰能力。

海鯤軍艦是水下戰力自力整建的啟始，彰顯我國防衛決心，潛艦國造提升國軍不對稱與聯合戰力，也代表台灣軍事科技能量又向前邁進，未來潛艦將部署於臺灣周邊海域，可伏擊中共海軍的海域船艦，用以突破敵海上封鎖，並確保我海上交通線安全，潛艦國造為台灣軍事科技提升重要里程碑，可延伸戰略防衛縱深，嚇阻力量將更完善，在未來防衛作戰中，潛艦無疑扮演重要角色，亦展現我國「防衛固守、重層嚇阻」的戰略行動。

請繼續往下閱讀...

潛艦國造為台灣軍事科技提升重要里程碑，可延伸戰略防衛縱深，嚇阻力量將更完善。圖為海鯤號。（資料照）

國造潛艦展現我國船艦製造的能量，使我國具備獨立生產能力，生產過程的各裝備零組件，由我國中鋼及中科院等近百家廠商參與首艦的材料、設備與零組件的製造，也足以證明國內船艦產業及金屬工業有成熟的技術發展，潛艦國造對我國防衛作戰將是莫大助益，更有利於我方反制敵方對臺封鎖，達成潛艦制衡的戰略目標，此外，若國造潛艦順利也將帶動上下游產業發展，形成國防經濟效益，促成國家安全與經濟發展的良性循環。

我國各項物資需仰賴海上交通運輸，故國造潛艦發展更攸關我國家區域和平穩定，面對中共近年軍力快速成長與日益複雜的區域威脅，未來海軍船艦的發展方向也可結合武器裝備介面，在短時間內進行快速建造及改裝，以汰除逐漸老化的儎台系統，適應多樣化任務，潛艦國造如何在台灣有限的人力物力下，打造出最佳的儎台戰力，對我國海軍也將是一大考驗，同時潛艦國造也代表我國防工業的實力倍增，更是維持國軍戰力的不墜基石。

（國際情勢觀察員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法