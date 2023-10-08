自由開講》馬文君案不是一天造成的！

◎許翼飛

台灣首艘國造潛艦海鯤號於九月二十八日舉行命名暨下水典禮，並受到國內軍事迷高度關注，然而就在值得慶祝的時刻，卻爆出了馬文君疑似洩密案，儘管其極力反駁，但在聲明中卻承認自己的確有將相關資料交予韓駐台代表處等具有韓國政府背景的的單位，讓外界更加懷疑馬文君是否洩漏國艦資訊。

國民黨立委馬文君近日被控外洩潛艦國造機密疑雲。（報社合成）

從國際局勢來看，由於中國的打壓，台灣要獲得外國的軍武十分不易，北京就曾為報復美國對台軍售，而制裁洛克希德馬丁、波音防務與雷神等軍火商。由此得知，連華盛頓都得承受北京的壓力，更遑論其他國家。因此即便有國家願意協助台灣國防相關事務，也絕對是低調地進行，不會大肆於檯面上宣揚。

請繼續往下閱讀...

馬文君作為中央的民意代表，刻意鬧出如此的大風波，不只可能有礙國家未來的軍事發展，也辜負了來台幫忙的外籍人士。

且早在洩密疑雲浮出前，馬文君就已表現出對執政黨發展國防的不友善態度，不只數次主張凍結潛艦預算，更是歷年要求凍結預算次數最多的立法委員。

而若將觀察面向放大到整個國民黨，可以發現，不只馬文君，多數的國民黨立委對台灣的國防發展都相當的不友善。過去在扁政府，朝小野大時期，國民黨就曾杯葛軍購案高達69次，使得美國原已同意出售台灣的八艘柴電潛艦不了了之。而政黨輪替後，由於馬英九的親中路線，使得馬政府執政八年，無論是對美軍事採購還是發展自主國防都相當消極。最終導致了台灣國防進步遲緩，與中國的差距不斷拉大。

而到今日，國民黨仍不改其作風，數度阻擋執政黨對美的軍事採購。例如：其反對購買火山地雷車，一味透過混淆視聽的方式讓平民產生會「遇到」地雷的錯誤認知，以煽動民意，對執政黨遂行施壓。但其卻絕口不提火山地雷車在台海戰爭的地位與真實功能。

因此，筆者認為，馬文君之所以會爆出今日的醜聞，正是因為國民黨自台灣民主化後長期對台灣國防、本土政權的杯葛與敵視所產生的結果。如果選民一直對國民黨這類行為漠視，那麼其將繼續吃裡扒外，這次馬文君的洩密風波，未來也還是有可能再次上演。

（學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法