自由開講》侯友宜和國民黨能守護中華民國？

◎陳勇順

日前台灣首艘自製的海鯤號潛艦下水的新聞受到許多關注，大家在探討潛艦對守護國防戰力的強化和助益的同時，也有不少討論國民黨立委馬文君的洩密爆料消息，而身為國民黨籍的總統候選人侯友宜在回應質疑時，竟然不是譴責這樣的作為，反而談到國民黨執政時兩岸軍機沒有飛來飛去，想把擾台的責任歸咎台灣，這不僅突顯侯友宜對國家安全情勢的不了解，或者是對馬政府時期中國對台灣的侵擾視而不見，更是和中國所主張的論調一致，讓人不禁想問，這樣的政黨真的可以守護中華民國嗎？

大家都知道，守護國家安全最重要的，就是要靠堅強的國防實力，而不是期待他人的善意，所以從蔡英文總統上任以來，就積極推動國防自主政策，希望透過自身來強化國防力量，我們先不說馬文君是否洩密的議題，但國民黨的委員諸公們在立法院杯葛、凍結國防相關預算，卻是鐵錚錚的事實，例如國民黨的委員就曾要求政府停止軍購；林德福委員則說台灣添購軍購是挑釁中國導致軍機犯台、傅崐萁則是批臺灣增加軍購是挑釁引戰，這些言論不僅顯示了，國民黨根本無心守護台灣，更是看見中國就卑躬屈膝。

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大家都知道，守護國家安全最重要的，就是要靠堅強的國防實力，而不是期待他人的善意，但國民黨的委員諸公們在立法院杯葛、凍結國防相關預算，卻是鐵錚錚的事實。圖片後方由左至右依序為：國民黨立委林德福、馬文君、傅崐萁，前方則為國民黨總統參選人侯友宜。（報社合成／資料照）

而身為國民黨籍的總統候選人侯友宜，雖然投書國外媒體，提出了所謂的3D戰略，也認為台灣要能建構創新及不對稱戰力……並持續盤點防衛所需，透過軍購強化力量等語，但卻又強調認同早已被中國定義為一個中國原則的九二共識，並且對國民黨立法委員在立法院的言行表現，不敢作出批評，顯然就是兩面手法，一方面希望說服選民信任國民黨可以守護中華民國，一方面又擔心得罪中國，根本就是包牌策略。

俗話說的好，坐而言不如起而行，如果侯友宜和國民黨真的如此地在意「中華民國」，不如就先從支持國防預算，大力譴責中共軍機、軍艦對台侵擾，反對消滅中華民國的九二共識開始，否則一切都只是想用空話騙選票，遲早會被看破手腳。

（政治工作者）

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