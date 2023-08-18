自由開講》誰在每一天推動台獨？

李敦厚

台灣自1996年首度全民直選總統，這近30年來已選出曾是國民黨籍的李登輝，民進黨籍陳水扁，國民黨籍馬英九和現任的民進黨籍蔡英文等四位總統。在全球受中華文化影響很深的國度中，台灣是第一個也是目前唯一的經過多年的強人獨裁統治後能成功的轉型讓全民能依自由意志選出自己國家的領袖以及選後也能有和平的政權轉移的新興民主國家。這個成就不只得來不易，也讓台灣成為亞洲的民主燈塔，甚至也讓有些人期望中國最終會有和台灣一樣的轉變。

台灣現在正進入選2024年下一任總統的選戰。不同政黨之間對同一件事有不同的看法或主張在民主國家是相當自然的。但是國民黨主席朱立倫先生近日指控民進黨候選人現任副總統賴清德先生「每一天都在推動台獨」之説實在值得台灣人民共同深思！

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話說此時此地在台灣，有誰不知道國民黨天天在絞盡腦汁想法提高侯友宜市長的民調數字？有誰不知道準備參加2024賽局的還有民眾黨主席柯文哲先生？另外也還有正在做勢要參賽的郭台銘先生。這三個人那一位不是和賴淸德先生一樣想當上中華民國下一屆的總統？

台灣現在正進入選2024年總統選戰。除民進黨賴清德外，尚有天天在絞盡腦汁設法提高民調數字的侯友宜，民眾黨主席柯文哲，另外還有做勢要參賽的郭台銘。（本報合成，資料照）

再說在台灣海峽東岸的中華民國從1996之後每四年有次總統直選，在另一岸的中華人民共和國從1949建國後，倒是從不曾有中國人直選過中國的領導人。海峽兩岸一邊各有一國，再明顯不過。當今賴清德，侯友宜，柯文哲，郭台銘要選的是中華民國而不是中華人民共和國的總統，這會有任何疑問嗎？

試問朱立倫主席中國何年何月何日宣告過「海峽兩岸一邊一國的兩國論」不是搞台獨也可接受？為什麼每天在競選2024台灣總統大位的侯友宜，柯文哲和郭台銘不是也「每一天都在推動台獨」？

再想想，有哪個要選上2024台灣總統的人不知道在中共的眼光裡想把台灣獨立於中國之外，讓台灣人繼續享有言論，上網，集會，結社的自由而不受中共管制的就是「搞台獨」? 難道曾經吃盡中共虧的國民黨又忘了中共統戰的策略一向是先打主要敵人，再收拾次要敵人嗎？民進黨的賴清德最堅持要維護台灣人民保有自由民主的生活方式，所以是「台獨金孫」，也是最需要先打敗的主要敵人。

朱立倫主席真的看不淸中共的最終目標在讓台灣人民接受中共自認比民主政治更優越的專制政治嗎？依此來推，這場2024的總統選戰打台獨牌對侯友宜的選情或對台灣人民繼續擁有自由民主的生活方式會有任何幫助嗎？

（哈佛大學榮譽退休教授）

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