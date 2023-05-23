胡，怎麼說》國際外交兩岸沒「半撇」？現在他選的只是「半總統」！

侯友宜上場一出口，就為「沒目睭」道歉了，更曝露其貧乏。但千萬別小看侯友宜，他目前選的只是「半總統」，背後挺他的勢力要藉他勝選拿走台灣全部！

中國國民黨徵召的總統參選人侯友宜「一出手，便知有沒有」，在兩岸國際外交關係上，曝露出論述貧乏、空洞、跳針、沒半撇等弱點。這其實不令人意外，因為這本就是他未曾直接參與的弱項，更因中國國民黨徵召對他的「人設」，這一塊領域也不由他主導，而由黨魁朱立倫直接操盤掌握。少了兩岸國際外交就「缺一半」，說白了，目前侯友宜選的只是「半總統」！

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朱立倫自道「乾綱獨斷」，選擇徵召侯友宜，所謂「最強的人選」，來為中國國民黨拿下2024年總統大選，因此，侯友宜既不是國民黨「領袖」、也不是「共主」，但也不能說他只是傀儡或虛位元首侯選人，或許可以說，目前的侯友宜就是國民黨打出的一張王牌，一張被寄以「代位奪權」勝選厚望的強牌。

從以上分析也可看出，為何朱立倫「要侯不要郭？」因為若是郭台銘獲得徵召，郭台銘在說過千感謝萬感恩之後，選舉就由他一手統包統籌了，國民黨中央及一干大老小老等等，都要俯首聽其調度、號令，若誰敢不配合，敗選之責你扛的起嗎？

選擇侯友宜出線，起碼他缺的兩岸國際外交「那一半」，必須由朱立倫領導的黨中央及長期經營中國關係的各個勢力分別掌控。若是郭台銘獲提名並當選，當然是他一統藍軍江湖，大權大肉全部一鍋（郭）端，無論朱立倫、連戰、韓國瑜、趙少康、馬英九等等，只能乖乖站一旁等著分點湯汁肉屑。

侯友宜獲提名未來若當選總統，則必須有一大段長路磨合整合、學習收編的試誤過程，才可能排除黨內大老盤踞的兩岸關係政經利益地盤，把大權都抓在手中；在侯的學習收編試誤過程中，黨內各大小老仍可分食權力大餅，何況，侯即使當上總統，也不一定能集權在手，也可能被黨內大小老牽著鼻子走。

侯既出線，就可不再提郭了，以上比較侯、郭，不是說郭勝於侯，而是郭的錢大勢大就霸而自以為是，做錯了他也無所謂，侯則必須審慎因應、步步小心、平衡各方，生怕做出錯誤的一步。

以下就侯友宜最近談的兩句話互相聯結比較，浮現他遭遇的問題將更多，不是答錄機或先進的GPT「猴猴做代誌」就能過關的:

1，他為謝龍介落選台南市長抱不平，脫口直白就說:「台南人沒目睭...」，被批評侮辱台南人之後，自己解釋說「一時情急，用語不夠周全」。有人說這是侯友宜為失言首度道歉。

2，侯友宜稱:反對一國兩制、也反對台獨，台灣「主流民意」不接受強加台灣的統一模式云云。但他對於國民黨服服貼貼五體投地接受的「九二共識」（中國將之嚴格定義為一個中國、再推向一國兩制台灣方案）則從未表態。

就以上面的1、2談話中的「主流民意」比較，謝龍介落選是因主流民意不要他，侯友宜卻說主流民意沒目睭；那麼，有一天，台灣主流民意不接受一個中國、不接受一國兩制、不接受被中共專制政權統治，豈不也會遭侯友宜說是「沒目睭、沒福氣」！ ？

問題不必出在侯友宜的兩岸論述、問題出在侯友宜目前獲國民黨提名競選的只是「半總統」，問題更在侯友宜背後操控他的中國國民黨！兩岸一家親、國共同一國，親共舔共知多少？侯友宜若勝出只是半總統，背後挺他的國共促統勢力要藉他勝出拿走台灣全部。

千萬別小看侯友宜!

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