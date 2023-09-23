自由開講》評侯友宜的兩岸政策及訪美行

邱志偉

新北市長侯友宜終於結束了他的訪美行，外界將重點放在他到美國見面的對象以及他在外交事務期刊（Foreign Affairs）所發表的3D戰略，作為他試圖讓台海和平與印太地區穩定的重要政策。但撇除侯友宜這次在美國失言，顯得對美關係不甚熟悉外，還有他這次見了眾多美國智庫與華府官方代表，到底目的為何。同時，中國國家副主席韓正在聯合國也發表完了演說，這又和國民黨之間起了哪些對話作用，將是本文關注的重點。

首先，侯友宜這次在國際關係重量級期外交事務（Foreign Affairs）發表的文章，基本上態度和過去幾年國民黨的立場沒有衝突，只是侯友宜把許多國民黨已不再刻意強調的內容拿出強調，甚至許多內文看起來跟民進黨沒有重大區別，這或許也是美方未給侯友宜太難堪的關鍵，但誰才是真正親美的政黨也由此可見。

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外界將侯友宜訪美的重點放在他到美國見面的對象以及他在外交事務期刊（Foreign Affairs）所發表的3D戰略。（本報資料照）

特別是所謂的「三Ｄ戰略」：Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalation（降低緊張）民進黨執政八年都早已在執行，光「重層嚇阻」的戰略就是蔡英文總統2016年上任即強調的軍事戰略。在2016年的就職演說，也不斷呼籲願意在憲法與兩岸人民關係條例的基礎上，和北京對話。但拒絕對話的是中國、升高緊張情勢的也是中國。甚至侯友宜在這篇文章，也主張他和中國的對話將基於憲法和1992年制訂通過的兩岸人民關係條例，這又和蔡總統有何區別呢？

接著，侯友宜還提到維持現狀為台灣主流民意，而這顯然就是蔡英文政府的兩岸政策方向。維持現狀的重點，並不在兩岸兵兇戰危與否，而是要懸置兩岸進程的壓力，切斷國民黨在馬政府時期強調先經後政，急迫談判讓台灣人民對前途無法自己決定的困境。若侯友宜也認同維持現狀的話，那就應該尊重台灣主流民意，而非將九二共識納入兩岸政策。因為經歷兩次總統大選，否決九二共識早就是台灣共識，中國國民黨成天拿著一個在中國眼裡就是統一進程的共識，根本也只是陷台灣於險境。

再來，所謂成立「全民防衛動員委員會」並且由行政院副院長兼任主委，這概念令人相當不解。因為這項業務與國防及國安將會有高度關聯，若為了跨部會的業務，不妨拉高層級到總統府內。不知道侯友宜是否清楚，總統同時也是國家安全會議主席，直接將相關動員會議成為國安會定期開會事項，從總統高度協調跨部會業務效果豈非更好？除非侯友宜連總統職權都不熟，甚至對國防事務有意迴避，才會認為由行政院副院長兼任便已足矣。

但令人真正感到遺憾的是，侯友宜雖然在文章提到參與聯合國周邊組織，卻對中國一再曲解的2758決議隻字不提。這已經是近年來，美國國務院敦促聯合國正視的問題，連美國眾議院通過的「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）都強調2758決議不該理解為台灣屬於中國一部分。侯友宜似乎這趟訪美行，忙著見國會議員和智庫學者，卻對美國最新政情不甚熟悉。

最後，就在侯友宜剛結束訪美行同時，中國國家副主席韓正在聯合國大會演說中，又再次當著世人的面公開扯謊，誣指台灣是中國的一部分。還以恐嚇之姿，強調世界不要低估中國等粗暴言論，國民黨從李登輝總統以後，再也看不見一位領導者敢對中國公開霸凌台灣，有過任何強硬回應。過去沒有，現在的侯友宜總統候選人自然也不會有，而身為國家領導人捍衛國家尊嚴是最基本，若還在國際投書上和中國的九二共識、反對台獨唱和，跟中國政府行徑又有何區別。

相較之下，賴清德總統候選人以保衛和平4支柱（four-pillared plan for peace）投書華爾街日報，並且點破中國的九二共識就是只有兩岸統一，更強調中國在兩岸挑起台海危機，從經濟安全面向強調台灣的重要性，內外兼顧的本質來談和平，這才是根本基礎。我們也可以看到，賴清德這次過境美國，低調、自信沒有刻意會見許多官員，甚至連友好國會議員都沒有太多現身，都能顯見賴清德的台美互信已經相當明確。當侯友宜還像是在進京補考，但民進黨早已是長時間累積耕耘，而非考前臨時抱佛腳，甚至回台灣又走向親中遠美之路。誰才更能代表台灣維持親美保台道路，我相信選民都已看得相當清楚。

（立法委員）

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