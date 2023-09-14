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新聞線上》侯友宜觸底反彈

2023/09/14 05:30

國民黨總統參選人侯友宜。（記者賴筱桐攝）

記者陳杉榮

新竹市長高虹安近日被爆「坐豪車」、「住豪宅」、還有「地下市長」可能涉及貪瀆，引人側目。高虹安是柯文哲號稱要改變台灣政治文化的「新竹實驗秀」，高的廉潔操守受到質疑，將連帶重創柯的支持度。相對的，民調觸底的侯友宜在全黨歸隊，並提出健保等相關政策後，民調顯著回升，不管郭台銘獨立連署如何，「侯升柯降」的趨勢不會改變。

高虹安是郭台銘「兜售」給柯文哲的不分區立委，去年選上市長，可說非常僥倖，若非前市長林智堅爆發學歷事件，國民黨棄保黨提名的林耕仁，高虹安並無機會；高的當選既是「郭柯配」，又是「藍白合」。但從高在立委任內詐領助理費涉貪被起訴，到豪車豪宅、密友喬事、副市長和文化局長「被去職」，高虹安營造出很高的「仇恨值」，聲量之高連動衝擊總統選情。

近年來「選舉仇恨值」始作俑者，非韓國瑜莫屬，緊追其後者，則是柯文哲。韓國瑜在二○一八年參選高雄市長，由於民進黨長年在高雄執政，傲慢引起民怨，韓的競選語言充滿喜感，加上境外勢力操控網路社群，機器手臂點擊率讓他短期內爆紅，一舉拿下高雄市長。韓國瑜人心不足蛇吞象，背棄高雄市民參選二○二○年總統，把自己玩壞了，總統大選「滿滿的仇恨值」，當然大敗，市長寶座隨之也被輕易的罷免。

柯文哲二○一四年參選台北市長，還是蔡英文力挺的人選，雖然無厘頭，但是充滿新鮮感，當年完全沒有仇恨值，藉由「仇富」打敗了國民黨的連勝文。後來這位「墨綠醫生」和民進黨交惡，變成過河拆橋的高手。二○一八年他競選連任時，已變成充滿仇恨值的候選人，若非十項公投合併投票，造成逾時投票開票並行，國民黨的丁守中被「棄保」，當年柯文哲早就「下課」了。

侯友宜近日的多項民調都有顯著回升，這是國民黨整隊完畢，蓄勢待發的信號，其他在野人選，不再有機可乘，高虹安一個人已經把柯文哲和郭台銘一起拖下水，高虹安的仇恨值和柯文哲的仇恨值加乘，一定會反映在總統大選的民調上。侯友宜是一個沒有特別仇恨值的候選人，就如龜兔賽跑，慢慢穩健的走，在對手不注意的時候，他已經往前走了。

仇恨值很高的候選人，都會有粉絲團，信奉「不是朋友就是敵人」的教條，網軍作亂，往往把中間選民趕走。韓國瑜的韓粉如此，柯文哲的柯粉如此，去年陳時中選台北市長的粉絲也是如此，防疫有功的阿中，因為橫生的仇恨值，無法拓展票源敗選。柯文哲的仇恨值很高，他自己看著辦。賴清德和侯友宜個人的仇恨值都不高，好戲還在後頭。

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