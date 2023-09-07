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新聞線上》誰在改變台灣的政治文化

2023/09/07 05:30

記者陳杉榮

郭台銘展開獨立連署，總統大選進入新階段，在一個兩黨政治趨於成熟，政黨輪替成為常態的台灣，按理是賴清德和侯友宜兩強對決，但「綠歸一統，藍分為三」，賴穩住綠營基本盤，侯的民調被柯文哲和郭台銘牽制，不滿現狀的選民，抱持著「只要我喜歡有什麼不可以」的小確幸心態，往往被政客的口號所迷惘，柯文哲說他選總統「要改變台灣的政治文化」，就是活生生的例子。

近期總統「一大三小」民調，不管侯郭柯是「大聯盟」還是「小聯盟」，賴穩健的維持三成五到四成的支持度，這是賴的天花板還是樓地板？頗受關注。賴的綠營基本盤穩固，侯郭柯單獨一人都無法左右。要改變賴的支持度只有兩種可能，一是侯郭柯整合成一組人馬，一是中共公然介入選舉；而依過往經驗，在野合組一套人馬可以一拚，輸贏難定；中共若蠻橫介選，激起台灣人自主意識，本土候選人獲過半數選票當選的機會大增。

柯的民調所以牽制侯，在於「垃圾不分藍綠」深入民心，國民黨既無反制柯黨之道，又寄望於「藍白合」分贓政治，柯變得游刃有餘。賴清德準備接棒蔡英文，延續本土政權是艱鉅的挑戰，總統民選以來，尚無副總統選上總統的先例，賴步步為營，雖不能塑造新的政治文化，但對黑金和學倫的處理尚稱果決。中常委黃承國再也沒有出席中常會，多位涉及弊案及學倫的立委參選人退選，或許外界不期待賴清德主動發掘弊案，不過對他不再包庇弊案，應當具有信心。

國民黨又如何，單以朱立倫查無傅崐萁涉嫌性騷擾為例，就差民進黨不知幾千幾萬里。侯友宜過去和黑金保持距離，和「牛鬼蛇神」沒有往來，他不認同進入香港中聯辦的韓國瑜選總統，這原是他更上層樓的無形資產，現在就看他是否龜縮。面對民進黨執政擁有龐大資源，賴提出私立大學學雜費補助三萬五千元，侯曾批這是「大撒幣」，現在侯提出六十五歲老人健保費全免，又無稅制配套，這不也是「大撒幣」？政策的嚴謹性應該是侯可以再努力之處。

柯選總統，就當夢想，他在台北市長八年的施政滿意度，經常敬陪末座，現在的民眾黨，「撿到籃裡都是菜」，基層一再染黑，他支持曾經賄選被判刑的李全教，這叫「改變台灣的政治文化」，令人笑話！郭獨立參選，「霸氣總裁」有其參政權利，郭董財力雄厚，鼓動他的幫閒者很多，他大挖國民黨地方派系的牆腳，如果這叫做和社會對話，國人只好尊重。萬一投資這麼多，回收那麼少，也請郭董先有心理準備，不要太訝異！

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