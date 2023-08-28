胡，怎麼說》郭台銘的盤算—蓄勢以待「權錢合、上下壓」藍白三合一！

◎胡文輝

郭台銘今宣布參選2024年總統大選，一點都沒有意外；同樣沒有令人意外的是，藍軍侯友宜、白軍柯文哲重申誓言參選到底！

不過，「郭台銘的盤算」就是由他主導的「藍白三合一」，此時此刻，他必須先宣布參選、再連署取得總統侯選人的資格，在這場權力賽局中，才能取得門票進入，成為局中人，並蓄勢待發，否則，沒參選、沒資格，即使最後出現整合機會，也只能乾在一旁灌涼快、乾瞪眼。

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藍白侯柯郭三合一成為「郭唯一」的可能性，目前看來的確不高，關鍵就在「權錢合、上下壓」。

先看權錢合，藍軍、白軍同樣都有的問題，除了需權孔急、更是需錢孔急，而郭軍缺人才、缺組織，（像楊志良這樣的貨色也當上賓、上台胡言亂語）就是不缺錢，權力的誘惑＋錢力的誘惑，「權錢合」就成了藍白郭柯侯三合一的一種致命吸引力。

藍白侯柯郭三合一成為「郭唯一」的可能性，目前看來的確不高，關鍵就在「權錢合、上下壓」。（報社合成／資料照）

目前藍白兩黨、侯柯之間，黨對黨、侯對柯，誰也不服誰，誰也壓不倒誰，因為，除了個人聲名之外，被壓、被整合的那個黨，恐怕會有黨滅之厄，所以，柯侯配、侯柯配的可能性可以低到接近0，郭台銘則是藍而非屬藍、親白而又非白，錢不分藍白、但錢可供養藍也可供養白，這是郭台銘自認、也一直被認為最可能整合藍白的人選，這應是他決定投必選戰的要因之一。

再看「上下壓」，以郭現在的民調，在柯侯郭三人相比都佔不了便宜，遑論和賴清德一較高下了，但是，藍白軍的基層一直普遍在整合倒綠的期望，也成為藍白高層的壓力，他們一直操作下架民進黨、討厭民進黨，一方面帶風向、一方面順風向，楊志良在郭台銘的場子，公開把「家暴」歸罪為「無法修理蔡英文」，其實代表藍白軍普遍存在的一種「歪想共同體」的極端歪思維。

藍白下面的基層要求整合倒綠的壓力一直在，但是，力道尚不足以讓郭柯侯藍白三合一；不要忘了，藍白上頭還有很大的關鍵性壓力，就是中國因素，藍白三人都打所謂「和平牌」，渾然忘我的看不見製造台海危機、以戰機軍艦迫近台灣發動頻戰威脅的，就是一黨專政、一人獨裁的中共政權，這種和平其實就是投降的代名詞，卻是一直壓在藍白背後的「上層壓力」。

中國壓力目前的陰險醜惡企圖是「以武壓綠」，軍武迫台干預台灣大選，卻經由藍白政媒學網紅網軍操作，歸罪綠營。「以武壓綠」壓不扁賴清德，而藍白又一分為三郭柯侯並列，中共當局惱羞成怒除了加大迫台壓綠力道，更將施壓出手強逼藍白郭柯侯三合一，此時，郭台銘陣營應是評估認為機會將會來到。

當然，郭台銘蓄勢的「勢」仍是基本條件，若民調老是在老四、老三，郭老四也沒什麼好說的了。

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