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社論》「侯侯做自己」

2023/08/31 05:30

郭台銘宣佈獨立參選，連勝文稱受朱立倫指派，三週前曾與郭溝通，答案卻是「郭上侯下」，郭不給彈性，所以無法談。侯友宜，被郭徹底看扁了，孰以致之？有道是，樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱。三個多月來，侯就是樹頭沒有徛予在，所以被搞得樹尾做風颱。

侯友宜，二○一八，二○二二，兩次選舉順風高飛。主政新北市，政通人和。由於不沾鍋爭議性議題、意識形態，也沒有出現重大市政疏失，在各種民調穩佔鰲頭。尤其是，二○二二，民進黨地方選舉又翻車，一般咸信二○二四篤定變天，侯更是水漲船高。唯一的懸念在於，新北市長第二任才開始，位子還沒坐暖便換跑道，可能淪為對手的話柄。相形之下，篤定參選的柯文哲，二○二四已兩任屆滿，賴清德到時也功德圓滿，無此後顧之憂。藍營的有心人，當然不會放過這個把柄，礙於侯是當紅炸子雞，只能冷眼旁觀、靜待其變。

於今回顧，侯友宜的起步太被動，等待徵召，圖的是為落跑解套。五一七，朱立倫詭異的初選辦法走到徵召，解套是解套了，但應該出現的抬轎者並未到位，反倒是郭台銘承諾又反悔，展開打破國民黨遊戲規則的類參選。三個多月來，侯的民調備受折騰，老二、老三載浮載沉，難以在黨內定於一尊，更不要說是藍營共主了。深藍，韓粉，派系，黑金，小雞，有的出於宿怨，有的各人顧性命，或明或暗靠攏好野人郭台銘，偏偏國民黨、侯友宜也沒有威脅利誘的工具，局面就這樣日益不可收拾。於是，二○二四出現最大的驚奇，「侯侯做代誌」竟然破功，而且幾乎是不堪一擊。侯本人也自信動搖，應付政治的明槍暗箭，不像過去那樣應付裕如。

然而，被動壓住主動，癥結仍在侯本人。過去幾年，侯侯做代誌，與深藍、韓流、黑金、派系，乃至九二共識保持距離，依舊享有高人氣。可見，他的支持基礎，不乏本土、中間的加持。藍營有人質疑，侯可能成為李登輝第二。反之，中間、本土選民，從侯的在地精神看到「台灣國民黨」的希望。可惜，侯本人及其團隊似乎未能正確分析自己的支持結構，所以，五一七之後面對前所未有的挫折，竟然急著擁抱從來不是支持主體的深藍，同時遺棄了模糊策略所吸引到的中間、本土選民。這樣的錯誤選擇，等於把自己推向郭台銘的主場進行割喉戰，搶奪不是大選決定力量的「非主流民意」。這，也讓郭在戰略上藐視侯，挾其財力越戰越勇，有自信逼侯就範，甚至取而代之。

民調低迷不振，打亂了侯的步調，在大學校園演講荒腔走版，滿滿自信、社會觀感都崩落了。彷彿病急亂投醫，反對台獨、民進黨將九二共識污名化為「一國兩制」、民進黨造成兩岸完全不穩定及台海兵凶戰危、核一二三延役及重啟核四、金廈大橋公投等，侯把自己化妝得別人都認不出來了。先前，「拒絕黑金在任何政黨出現」，展現警界硬漢改變政治、治安的魄力，如今，「牛鬼蛇神」簇擁著郭台銘，侯卻顯得唯恐得罪「民主之瘤」。二○二○，與韓流保持距離，不失先見之明，而今「侯有移」、擁抱韓國瑜，不啻自我否定。高虹安貪污案遭起訴，侯也盲從朱、柯、郭，批評民進黨打擊異己，完全不顧去年與高競選之同志林耕仁追問高案涉貪疑點。上述擁核主張，尤罔顧三座核電廠在新北市，且前年底核四公投，新北市不同意票高於同意票。並未請假，亦未辭職，侯豈非以參選人否定現任市長！

侯友宜，正面臨從政以來的最大挑戰，而且，挑戰還看不到盡頭。撫今追昔，不得不令人想起，以往他避免意識形態、爭議性議題，依自己的節奏施政親民的「侯侯做自己」，不甩老共、深藍、派系、黑金，站穩中間、本土選民寄予厚望的「溫和的中華民國派」。然而，五一七以來，他因郭台銘攪局而淪於被動，逐漸被深藍牽制成功。從而，深藍選民尚未喚回歸隊，中間與本土選民卻紛紛失望而去，令侯陷入兩邊流失的尷尬。長期以來，他「侯侯做代誌」的邏輯，向馬英九路線扭曲，變得無法說服別人。這，才是他自己必須正視的深層病灶。大選剩下四個多月了，如何重拾被徵召前的高人氣，乃侯能否逆轉勝的關鍵。或許，拋開瞻前顧後，恢復土直本色，逢凶化吉的錦囊妙計，就是「侯侯做自己」。

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