自由開講》侯友宜拋65歲以上長輩免健保費，實為假排富，真買票？

余家仲

國民黨總統參選人侯友宜於近日提出最新政見，未來若當選總統，將執行「六十五歲以上長者及五十五至六十四歲原住民排富全額補助健保政策」。若仔細比對後，可以發現全國各地之地方政府目前針對65歲以上老年人口健保補助形式呈現一國多制，未來若全面執行年長者免繳健保費，預估將使健保保費收入減少約160億左右，侯友宜對於後續相關健保財政收支短絀，以及是否會編列其他預算挹注財源？皆未多做說明。

目前全國65歲以上長者共計約412萬人，該年齡族群佔全國總保險人口約計17％、佔健保保費總收入約計8％、佔健保保費總支出約計40%，由此可見年長者作為醫療高風險族群，不僅整體貢獻保費收入不到一成、保費支出卻高達四成，如此收支比例不均的狀況，未來年長者若不必再持續繳交健保費用時，將迫使其情況更加惡化。此舉不只可能惡化近年來好不容易扭轉的財政現況，也會讓健保再度面臨破產的危機。

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侯友宜於近日提出最新政見，未來若當選總統，將執行「六十五歲以上長者及五十五至六十四歲原住民排富全額補助健保政策」。（本報資料照）

此外，現行健保制度都已存有世代不公平的問題，更何況讓年長者幾乎全面減免健保費。健保精神主張的是讓健康的人支持生病的人，遑論使青壯年世代承擔更大的支出及費用、卻使用著最少的醫療資源，更不符合「使用者付費」之精神。

淪為假排富的排富門檻

針對65歲以上長者適用綜合所得稅率20%以上則不適用免健保費的排富門檻，雖說是排富，實則非常少的人口數能達到。依據現今我國綜合所得稅課稅級距顯示，位於5 % 至20% 級距之家戶年所得淨額區間大約分佈在56萬至252萬之間，試問能達到這樣的家戶年淨收入，雖不一定富、但一定不窮。為何還需要得到健保費減免的補貼？侯友宜參選人應對外說明清楚，勿胡亂拋出不合邏輯且不成熟的長照政策，也切勿加深青壯年世代與年長者之間的世代對立。

假公濟私，政策買票

候友宜提出政策卻無法對於將減少的健保保費收入做後續政策補充，胡亂地進行補貼、導致財政紀律不斷惡化、降低平均醫療品質，形成惡的循環，在此呼籲，請不要把民脂民膏當作自己選舉的籌碼，也不應把健保改革淪為政策買票。我認為，一位負責任且有高度和視野的總統候選人，不應該只有不停地拋出不成熟的政策，更應該提出對於健保改革及關於財務困境的解方，這才是選民期望之所在。

（政治工作者）

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