自由開講》長者免健保費政策體現的不只是福利，更是平等與尊嚴

張麗善

昨日（9/5）國民黨總統候選人侯友宜宣布：日後若當選，將補助全國縣市所得稅率低於20%的65歲以上長者，享受健保費全免的福利待遇。麗善認為，這項政策宣示不應被偏頗詮釋為所謂的選舉支票。相反的，這是項早應確立實施的政策；它代表的不只是我們給予長輩的福利措施，它同時也體現生活在臺灣的居民所應享有的平等與尊嚴。

其實，65歲以上長者免健保費並非獨家創新的新玩意，六都早已實施。即便是財務狀況不如其他直轄市的台南市，也已於今年7月開始實施。然而，六都之所以能推動此德政，主因在於相較其他16個縣市，六都的財政體質較佳、擁有更多的資源，也因此能提供更佳的老人福利措施。但於此情況下，戶籍位於其他16縣市的長輩，他們卻無法享受相同的福利。

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侯友宜宣布，日後若當選，將補助全國縣市所得稅率低於20%的65歲以上長者，享受健保費全免的福利待遇。（本報資料照）

現今臺灣戶籍總人口數為2,333萬人，其中六都人口共計1,621.5萬人，佔全台總人口的69.5%。換句話說，全台約七成民眾如今與未來都能享受到65歲以上免健保費之福利。然與此同時，另外三成居住於其他16縣市的長輩卻無法享受同等待遇，彷彿為同一國度內的「二等公民」。 臺灣是追求機會平等的寶島，但我深信，我們不僅該符合憲法所明令之「無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等」，同時更應打破因戶籍地而導致的差別待遇。因此，65歲以上長者免健保費政策不僅讓全台所有長輩都獲得一致的平等待遇，同時更給予居住於16縣市長輩本應享有的尊嚴。

然而，此政策呼籲一被提出後，即有此將加重政府財政支出或年輕世代健保費用加重等雜音。然必須指出的是，臺灣的經常性醫療保健支出僅占國內生產毛額GDP的6.1%，這樣的數字不僅低於經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均的9.6%，甚至連鄰近發展程度與我們相當的韓國，其支出比例都達到8.4%。換言之，臺灣整體醫療保健支出根本是不及格的狀態，本來就還存在著極大的成長空間。倘若執著於預算增加的數值，卻未深究醫療保健支出應佔GDP的比例水準，此舉無異於缺乏站在國際視野來看待臺灣發展時應有的高度與遠見。

根據國發會的預測，臺灣將於2025年邁入超高齡社會，屆時65歲以上人口將高達總人口數的20.8%。因此，如何讓臺灣的長輩們都能享受公平的待遇，獲得長輩應有的尊嚴，無庸置疑是未來施政重要的課題。而65歲以上長者免健保費政策，不僅能達上上述目標，同時也間接增加臺灣整體的醫療保健支出，以向發達國家看齊。

（作者為雲林縣長）

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