自由開講》國家希望工程充分展現政策格局

◎楊立俞

副總統賴清德昨（6）日召開記者會，公布「國家希望工程」國政願景，另一方面，侯、柯、郭也陸續釋出各自政見，意味著選戰已正式進入政策攻防階段。

民進黨總統參選人賴清德6日召開首場「國家希望工程」國政願景發表會。（中央社）

整體觀察，不論是柯文哲近日提出的「八大醫療政策」、侯友宜的「健康五支箭」，又或者郭台銘先前拋出的體育、高教改革政策，都屬於針對單一領域的個別政見。對比之下，賴清德的國家希望工程則是跨領域、多面向，並且以整體國家未來想像為視野的「政見包」，內容以民主和平、創新繁榮、公義永續作為三大主軸，彼此環環相扣，是完整涵蓋國防外交、經濟產業、社會福利的國政藍圖。由此可看出四位總統參選人在政見上的格局差異。

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以經濟政策來說，目前台灣面對疫後經濟復甦、供應鏈重組的挑戰，最迫切的便是產業轉型。企業要在國際上有競爭力，除了必須數位轉型，提升打入國際供應鏈的能力外，更要抓緊淨零排放的趨勢進行綠色轉型。而以中小企業為主體的台灣，無法像資源、人力較豐厚的跨國企業一樣快速完成數位、淨零的雙轉型工作，因此需要仰賴政府以政策大力協助。國家希望工程「創新繁榮的台灣」主張對下一代科技進行投資，並且兼顧中小、微型企業，讓台灣除了台積電一家「護國神山」外，還要打造「護國群山」，如此才能整體提升台灣經濟實力及平衡不同產業的待遇，是目前檯面上四組候選人中唯一有明確指出轉型方向，同時重視均衡發展的政見。

較特別的是，有別於過往將重點放在對產業的投資，國家希望工程更強調對人才的栽培。創新的主體始終是「人」，而台灣產業要成功轉型為以創新驅動的經濟模式，絕對不可忽視年輕人的創意力及勇於挑戰的精神。因此，除了投資下一世代的教育外，也要建立良好的產學環境，鼓勵年輕人投入自己有興趣的產業，才有在該領域持續深耕的動力，進而累積專業成為不可被取代的人才，最後不但有助於提升薪資，還能成為台灣經濟成長的推手。國家希望工程注重投資青年與協助減壓，看似屬於教育、社福政策，卻無形中也是經濟政策，說明希望工程的各主軸並非平行關係，反之，彼此具有互補性。

三流的政治人物提出問題，二流的給出解方，一流的放眼未來。國家希望工程清楚展示賴清德與背後上百位學者專家團隊的政策視野格局，與單一針對問題提出政策建議、或只揭露問題卻無具體解法的其他參選人相比，可說是高下立判。

（作者曾任職於英國倫敦國王學院國際法中心）

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