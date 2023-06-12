自由開講》若侯友宜當總統，公職人員都是你的錦衣衛嗎？

◎盧玟聞

新北市幼兒園發生園方餵食孩童三級管制藥物巴比妥事件，整件事情的權責機關屬於新北市政府教育局、衛生局，侯友宜市長所領導的市府團隊理當全權處理，將事件調查清楚，公開真相，給心急如焚的家長們一個交代。

但，令我意外的是，不知道侯市長是哪來的勇氣，竟要求賴副總統應負起責任，還呼籲交代檢方辦案？

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針對此事，賴清德副總統建議新北市府籌組「醫療小組」，協助孩童後續，侯友宜竟請賴副總統交代檢方，趕快釐清藥物來源。所以，在侯市長眼中，副總統可以干預司法機關偵查？公然違反我國憲法，無視司法獨立？

針對新北市幼兒園餵藥案，賴清德副總統（右）建議新北市府籌組「醫療小組」，協助孩童後續，侯友宜（左）竟請賴副總統交代檢方，趕快釐清藥物來源。所以，在侯市長眼中，副總統可以干預司法機關偵查？公然違反我國憲法，無視司法獨立？（報社合成／資料照）

從這席話，讓我更加好奇，這是否透漏了他專制獨裁，無視法律的思維？近幾年，台灣的民主制度一直幫助我們快速提升國際能見度。有能力維護民主法治的領導人，才可以引領台灣繼續前進，讓所有民主國家與我們站在一起。

這起事件，已經是公共議題，新北市政府舉辦的說明會，絕對沒有必要，也沒有理由關起門來。而昨晚，侯市長與家長會面，現場工作人員一一核對身分，僅讓受害兒童的監護人入場，到場關心的民意代表，還被工作人員團團圍住；連關心兒童權益NGO團體也被阻擋於門外，甚至傳出這些工作人員就是國中小候用校長，難道在未來，如果侯市長當總統，每個公職人員不是為民服務，而是成為侯友宜的錦衣衛？

我們應該好好思考，現今民主的台灣，這樣人選是否適任總統？

侯市長在本次事件的處理態度，不但完全打破過去優良施政的假面具，更看見他無視民意的威權思維。星星之火，可以燎原。侯市長的災難，我想，已經開始了。

（政治幕僚）

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