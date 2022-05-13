自由開講》電動機車將成為台灣本土減碳產業之光

林其哲

有在關注國際產業動態的人都不會錯過國際的減碳趨勢，這幾乎是全球產業未來30年最重要的議題。台灣從去年開始，由蔡英文總統喊出「淨零排放」，一直到今年三月國發會提出路徑。而除了台積電、能源發電這些顯而易見的問題，政府能不能在這個轉型的浪潮中，發展出一個具有全球競爭力的產業，更是重要的課題，依照目前重要官員的表態，電動機車可能就是下一個台灣之光。

台灣是「機車王國」已經不是新聞，但面對國際淘汰燃油機車的趨勢，政府早已看出「從油轉電」是不會回頭的趨勢，關鍵只是轉型的配速問題。蔡總統早在2018年就已經參訪過電動機車龍頭Gogoro，賴清德副總統更在擔任行政院長時，以前瞻之姿提出禁售燃油車的宣示，雖然歷經選舉波折，讓政策步伐稍有放緩，但在國際趨勢推動下，今年在蘇貞昌院長任內，國發會重新將「機車全面電動化」擺上時程表。

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而且，電動車的議題卻是少見的藍綠共識，甚至連台北市長柯文哲都加碼投入。當過環保署長、可能代表藍營參選2024的趙少康，是Telsa的愛用者，羅智強更有騎電動機車環島的紀錄，國民黨基隆市長擬參選人謝國樑更在政見中喊出「Let’s go 電動一下」要贈送免費電動機車。

蘇貞昌院長曾說過：機車是台灣人的腳。全台灣共有1,400萬台機車，更有一萬多家基層機車行，上下游產業鍊牽動龐大的經濟跟生計。若電動機車真能在這波減碳行情中搶得先機，不僅具有可觀的市場商機，更是帶動許多就業的轉型機會。從近期本土大廠光陽、Gogoro這些機車製造商，頻頻發表國際市場及產業的合作消息，更能看出台灣電動機車的無限商機。

從近期本土大廠光陽、Gogoro這些機車製造商，頻頻發表國際市場及產業的合作消息，更能看出台灣電動機車的無限商機。電動車示意圖。（資料照／Gogoro提供）

國際要減碳，台灣必定躲不掉。電動機車目前大約50萬台，也曾經有過年度銷售接近市占率20%的好成績，如果政府政策給予大力支持，能持續這個成績。相信在2024蔡英文總統任內，突破百萬台並不是不可能。當減碳成為顯學，產業界已經加速起跑，只要民眾的消費認知也跟上，很快就能看到如Telsa熱潮的狀態在機車市場上再次登場。

近幾年，最牽動人心的關鍵字雖然是「疫情」，但也是在疫情期間，更加考驗政府的應變能力，台灣民眾希望既能穩定疫情的狀況，也要國際經貿角力中，為台灣爭取經濟發展。而後疫情時代的挑戰就是「減碳」，台灣能不能除了半導體以外，還能有全球性的關鍵產業，大家都在看。

（機車行負責人）

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