自由開講》郭亂局只為交換立院龍頭？！

◎張天泰

昨晚，郭台銘在高雄參加造勢晚會稱賴清德還在耍嘴皮，連日以來，可以看到郭在學國民黨具欺騙性的政治口號話術，無所不用其極，包含「要戰爭就選賴清德」、「叫蘇貞昌拿掃帚去打啊」，企圖轉移選民焦點，事實上，民調上郭董支持度不到1成，而郭藉由媒體助勢，進行亂局，害慘柯、侯，根據《美麗島電子報》的2024總統大選滾動式民調，賴清德目前以41.7%的支持度穩居第一、柯文哲以21.3%居次、侯友宜則以17.7%暫列第3，郭正以現階段能害慘柯、侯的民調影響力，拿來當作和藍營、白營做政治利益交換的籌碼。

圖為郭台銘（中）昨日參加主流民意大聯盟高雄場活動。（資料照）

現在民眾黨中央委員林富男，已出來喊「侯搭檔選總統、郭董出任立法院長」，帶在野陣營整合的政治風向，甚至國民黨立委謝衣鳳也跟進建議國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲搭配，並由郭台銘擔任立法院長，郭的真正算計已圖窮匕見，郭無法也無能選上台灣總統，但郭要藉勢轉勢，商轉政以素人空降之姿，要換取立法院長之位！

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然而，郭需注意的是台灣政治不是政黨分贓，更不是靠媒體造勢轉移焦點、愚弄人民就可獲得權位，台灣真正的老闆是台灣人民，不是郭想交換政治利益的國民黨、民眾黨，且郭目前的弱點除了毫無政務官、民意代表的實務經驗，更在於郭才是真正耍嘴皮的政治利益交換者，「把北投變AI科技谷」、「媽祖會把炸彈移開」、「8萬機器人上戰場」，到現在信口開河說用自身經驗帶領高雄的產業轉型，包括AI人工智慧、EV電動車、半導體都是轉型目標，哪一個不是耍嘴皮，詳細的政策設計和落實方案在哪裡？請郭董不能假選台灣總統實換立院院長，郭被朱立倫騙兩次後，現在學壞要騙台灣人民！台灣阿銘「毋通」喔！

（政治工作者、教育博士）

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