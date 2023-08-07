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自由開講》不詛咒台灣就不會選舉的藍、白黨！

2023/08/07 11:41

◎陳勇順

民主國家的選舉，候選人應該是負責任提出政見，讓選民來做出對自己最有利的選擇，而不是販賣恐懼。但遺憾的是，不僅在台灣的歷次選舉中，國民黨總愛講「只要民進黨勝選中華民國就會滅亡」，侯友宜市長也喊出，「自己沒贏，誰來守護中華民國」，就連最近民眾黨主席柯文哲也講出了，「我不贏台灣會完蛋」，簡直就是不詛咒台灣，不恐嚇人民就不會選舉，真的是藍白一個樣。

圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）及民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（資料照）

俗話說，選舉就是選賢與能，而大家觀察的重點，除了候選人的言行，更重要的就是要提出政見，讓民眾知道，你到底要帶領國家走向什麼地方。可是截至目前為止，不論是民眾黨、國民黨，往往都只想著，怎麼攻擊執政黨、煽動人民的不滿，卻從來沒有具體的政見，告訴人民，我要怎麼解決，好像只要「政黨輪替」，這些問題就自然而然會消失不見。

特別是柯文哲所講出的，「我不贏，台灣會完蛋」，這句話，更是引起社會譁然，因為這不僅代表，柯文哲就是充滿「個人式的英雄主義」思維，沒有團隊概念的人，更是一個唱衰台灣，沒有民主風範的人，因為在民主國家裡，沒有任何事情，可以由個人決斷，都是要由團隊共同打拚，並受到民主機制檢視。

更何況，柯文哲講的好像很厲害，認為「目睹南部老百姓這樣生活實在太慘了」、「南部人年輕人一個月薪水四萬多，房租五千塊，不敢結婚」，但民眾黨在招聘員工的時候，卻被踢爆開出兩萬六千多或三萬多塊的薪資，不僅跟自己喊的年輕人起薪要五萬天差地遠，在柯文哲執政的八年，台北市更少了22萬人，簡直就是只會出張嘴，用感覺在說話。

不過從選戰開跑以來，柯文哲拋出重啟服貿，不能只要台積電不要核電，再到前瞻基礎建設等等，都是丟話題測風向，情況不對就想逃，所以或許是厭女標籤太深刻，才讓柯文哲為了轉移焦點，講出那麼聳動的言論也不一定。

但不論是民眾黨和柯文哲，還是國民黨和侯友宜，如果只是用唱衰台灣的態度在選舉，而不是提出具體政見，日子久了，這樣的伎倆一定會被識破、唾棄。

政治工作者

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