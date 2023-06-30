自由開講》柯文哲，你還喊得出反服貿的口號嗎？

◎草魚

柯文哲的高民調來自於年輕、高學歷、相對剝奪感強烈的社會新芽。因為年輕，所以不管是國民黨或民進黨，對他們來說都是看膩的「老」政黨，只有民眾黨是嶄新的政黨。因為高學歷，所以自詡能理性思考，信任自己所鍾意的候選人，故對柯文哲有極大的包容性。因為相對剝奪感強烈，所以不管國民黨或民進黨，對他們來說都是「既得利益者」、「掌權者」，所以期待一個「非典型」的政治人物幫他們「重新分配」。

綜上所述，現在30多、40歲的民進黨支持者是否心有戚戚焉？國民黨從1949年遷台，造成戒嚴、白色恐怖、萬年國代、服貿貨貿等事件，對我們而言就是藏污納垢的腐敗政黨。當時我們年輕，所以我們相信爭取民主自由的民進黨；因為我們了解台灣歷史，所以我們認為支持民進黨是理性的選擇；因為我們一無所有，而國民黨還想與中國人共享經濟，所以我們挺身而出擋下服貿。

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只是萬萬沒想到，從黨外時期就開始為台灣人拋頭顱、灑熱血的民進黨，距離第一次連滾帶爬進入總統府也不過20年、至今也不過出了兩個總統，現在就面臨一個「全新」政黨的挑戰。一個喊出兩岸一家親、與財團牽手看海、並且想要重啟服貿的「白色」政黨。歷史總是驚人地相似，血脈彷彿台灣人的原罪，台灣人似乎永遠不配得到自立的尊嚴。

遭批評只到太陽花現場兩次，吃完便當就走，柯文哲回擊：整天待在那裡才有問題。真是對不起，當時有課業的大學生、有工作的年輕人都很有問題，筆者本人也很有問題。我們那時候年輕，為了將來的生計、為了台灣的前途，所以焚膏繼晷、埋鍋造飯防止馬政府闖關服貿，我們這些一貧如洗的年輕人造成社會問題，在這邊向您致歉。同時由衷希望您的支持者們，也能快點意識到他們的「問題」。

遭批評只到太陽花現場兩次，吃完便當就走，柯文哲回擊：整天待在那裡才有問題。（資料照）

當年的柯文哲，為了選台北市長用力拚媒體曝光度，如今要選總統，發現綠營的票他挖不動了，於是往藍營那邊使勁挖。喊出重啟服貿、兩岸都是同胞，使那些對侯友宜選情感到焦慮的泛藍選民看見希望，同時對那些沒經歷過國民黨獨裁專制、中國武力恫嚇、太陽花運動的年輕人也是「新鮮」的概念。只是柯文哲，在你發文誇誇其談太陽花運動的現在，你還喊得出「退回服貿」的口號嗎？

（文字工作者）

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