晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》柯文哲，你還喊得出反服貿的口號嗎？

2023/06/30 10:02

◎草魚

柯文哲的高民調來自於年輕、高學歷、相對剝奪感強烈的社會新芽。因為年輕，所以不管是國民黨或民進黨，對他們來說都是看膩的「老」政黨，只有民眾黨是嶄新的政黨。因為高學歷，所以自詡能理性思考，信任自己所鍾意的候選人，故對柯文哲有極大的包容性。因為相對剝奪感強烈，所以不管國民黨或民進黨，對他們來說都是「既得利益者」、「掌權者」，所以期待一個「非典型」的政治人物幫他們「重新分配」。

綜上所述，現在30多、40歲的民進黨支持者是否心有戚戚焉？國民黨從1949年遷台，造成戒嚴、白色恐怖、萬年國代、服貿貨貿等事件，對我們而言就是藏污納垢的腐敗政黨。當時我們年輕，所以我們相信爭取民主自由的民進黨；因為我們了解台灣歷史，所以我們認為支持民進黨是理性的選擇；因為我們一無所有，而國民黨還想與中國人共享經濟，所以我們挺身而出擋下服貿。

只是萬萬沒想到，從黨外時期就開始為台灣人拋頭顱、灑熱血的民進黨，距離第一次連滾帶爬進入總統府也不過20年、至今也不過出了兩個總統，現在就面臨一個「全新」政黨的挑戰。一個喊出兩岸一家親、與財團牽手看海、並且想要重啟服貿的「白色」政黨。歷史總是驚人地相似，血脈彷彿台灣人的原罪，台灣人似乎永遠不配得到自立的尊嚴。

遭批評只到太陽花現場兩次，吃完便當就走，柯文哲回擊：整天待在那裡才有問題。真是對不起，當時有課業的大學生、有工作的年輕人都很有問題，筆者本人也很有問題。我們那時候年輕，為了將來的生計、為了台灣的前途，所以焚膏繼晷、埋鍋造飯防止馬政府闖關服貿，我們這些一貧如洗的年輕人造成社會問題，在這邊向您致歉。同時由衷希望您的支持者們，也能快點意識到他們的「問題」。

遭批評只到太陽花現場兩次，吃完便當就走，柯文哲回擊：整天待在那裡才有問題。（資料照）

當年的柯文哲，為了選台北市長用力拚媒體曝光度，如今要選總統，發現綠營的票他挖不動了，於是往藍營那邊使勁挖。喊出重啟服貿、兩岸都是同胞，使那些對侯友宜選情感到焦慮的泛藍選民看見希望，同時對那些沒經歷過國民黨獨裁專制、中國武力恫嚇、太陽花運動的年輕人也是「新鮮」的概念。只是柯文哲，在你發文誇誇其談太陽花運動的現在，你還喊得出「退回服貿」的口號嗎？

（文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書