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胡，怎麼說》藍白合？要先比大小、上下、高低...，如阿婆生子，難！

胡文輝

胡文輝

2023/06/23 11:12

◎胡文輝

藍、白兩黨合稱為「泛藍陣營」，近年已成了公認的事實！面對2024年總統大選，選局正蘊釀重大變化，「拉下民進黨」的統派總目標恐不易達成，也因此出現「藍白合」的主張及呼聲。

不過，藍白合不合，不是哪一黨、哪一派、哪一人「一廂情願」就能搞定的，就如那句阿婆生子」難有指望!除非境外勢力「上級指戰員」暗中強力介入整合，但這麼一來，即使藍白合共推一對候選人，也成了被操控的一對傀儡！「傀儡總統、副總統」候選人必定被台灣選民唾棄，不會當選，那麼，又回到藍、白、紅等非綠陣營的共同目標「下架綠營」無法達成。

都想贏、都認為非贏不可、都清楚知道只靠自己贏不了...，才可能為藍白合創造條件，但是，藍白兩黨黨有黨的問題、人有人的問題，各有所謀、各有企圖，不可能「一拍即合」，更不會像「乾柴烈火」一點星火就猛的燒起來。

要談藍白合，藍白二黨要先比大小、上下、高低、正副...，還不止黨比黨，更要二人（侯柯，甚至加郭變三人），比大小、高低、上下、正副。黨比黨過去是「大藍小白」，人比人也是「大侯小柯」，藍本就看扁白，認為最後為了「下綠」，只要操作「棄小保大、棄白保藍」，應該很容易就把白軍的選票拉回藍軍。

不過，一個月來，大藍小白、大侯小柯的民調聲勢發生逆轉性變化，白黨柯文哲沒提出任何令人眼睛發亮的政策、更沒有感動人心的言行，只靠在藍綠大戰中見縫插針、只靠背叛過去的自己，柯鐵粉則視柯如神隨柯轉陀螺，白柯聲勢急速拉高到第二、更擺出一副搶一如探囊取物姿態；藍黨侯友宜則從517徵召提名後，從領先掉到第三，且幾度欲振乏力，民調尚未止跌，被稱為侯老三。

一個月來，大藍小白、大侯小柯的民調聲勢發生逆轉性變化，白黨柯文哲（中）沒提出任何令人眼睛發亮的政策、更沒有感動人心的言行，只靠在藍綠大戰中見縫插針、只靠背叛過去的自己，柯鐵粉則視柯如神隨柯而轉，白柯聲勢急速拉高到第二、更擺出一副搶一如探囊取物的姿態。（資料照）

侯友宜面臨的問題來自內外二方面，內則包括個人的處事態度及因應國政的格局準備不足，另外就是藍營內部反侯擁郭勢力在扯後腿。外則主要競爭對手綠營猛烈攻擊，這自不在話下，白柯陣營則伺機網路突擊，也屢次加重侯的傷害。

餵藥案，侯市府因應的模式有如去年處理恩恩案的翻版，仍想藉侯的高民意相挺，把問題壓住、捂住，就像恩恩案那樣，一開始就以政治鬥爭動機論來定位，然後動用所有資源反擊、意圖製造出侯從沒做錯的完美形象，連一句真誠的道歉都不肯給，全沒想到今天的情勢不同了。餵藥案採恩恩案模式處理，但也像恩恩案那樣，取大位隱然必須具備的「天德」，恐怕也會受損而不自知！

目前反侯擁郭勢力，操作的防磚條款（15%）若侯的民調低於此，認為換侯就有正當性，但是，難道郭前首富的中國金磚就不是磚？侯的土生土長的台灣土磚就是可以拋掉的磚？可見他們用意是想要抱「金」郭、才防「磚」侯。不過，防磚議題會延續到7月23日的藍黨黨代表大會，在此之前反侯勢力不會放棄換侯挺郭，所以，侯的民調聲量在一個月內，大約都會在低盪狀態。

目前反侯（中）擁郭勢力，操作的防磚條款（15%）若侯的民調低於此，認為換侯就有正當性，但是，難道郭前首富的中國金磚就不是磚？侯的土生土長的台灣土磚就是可以拋掉的磚？（資料照）

擁郭派另一操作點，就是郭較侯更能讓柯文哲接受藍白合、郭柯配，因為侯柯配不可能，也就沒了藍白合。但是，這種如意算盤不只是一廂情願，更低估了柯文哲，他若接受郭柯配（不論是白軍自己配或藍白合的配），屈居副手，那麼，他膨脹到相當程度的大頭總統夢，豈不一次全部賣出、破滅？只為換取一塊金磚？柯文哲的政治狡獪度有若毛澤東的門徒，會不會這麼做，相信不言自明！

還有，若柯郭配形成、郭願居副手，共同掛白旗軍出戰，那種機會很低的配，所謂獅虎配、送作堆竟然會發生，肯定不是台灣自然生成的，令人懷疑是另有強大外力在左右。至於對選情衝擊，藍被裂解是肯定發生的，輸贏則要真的發生時再評估了。

還有，若柯郭配形成、郭（左）願居副手，共同掛白旗軍出戰，那種機會很低的配竟然發生了，肯定不是台灣自然生成的，肯定是另有強大外力在左右。（資料照）

瘋想藍白合就能勝選，恐怕也如2004年國親合、連宋配仍然敗北那樣，竹籃打水一場空！

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