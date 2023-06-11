自由開講》誰才能帶領台灣未來：從三黨總統候選人的青年大學講座談起

◎邱志偉

政治大學學生團體日前舉辦了系列座談會，邀請民進黨、國民黨、民眾黨總統候選人到大學演講，其中賴清德、柯文哲其實已經多次針對國政議題發表看法，但侯友宜則是從未詳盡談論他對國政見解。在政大的座談會上，我們看到侯友宜確實是有備而來，但令人最為困惑的是，他不提九二共識，也強調國防政策不能寄望敵人善意，這跟民進黨並無區別，實在令人不解侯友宜是否準備好參選總統，還是應該回去當新北市長，而國政就讓民進黨持續做就好。

政治大學學生團體日前舉辦了系列座談會，邀請民進黨、國民黨、民眾黨總統候選人到大學演講，其中賴清德（中）、柯文哲（左）其實已經多次針對國政議題發表看法，但侯友宜（右）則是從未詳盡談論他對國政見解。

侯友宜在政大學生座談會上，有幾個重要表態，值得大家注意。包含他強調他支持核能，但他質疑核廢料的貯藏問題。同時，他也強調要加強國防，且並未提到九二共識，對於和平的定義，他理解是要做好自己的戰備，不能寄望於敵人善意。在住宅政策上，他也支持續蓋社宅，且強調要蓋得更快。假如我們不把侯友宜這三個字帶入，其實很難讓人理解，這位真的是國民黨總統候選人，尤其是沒有九二共識，也反對中國的一國兩制，與民進黨差異不大。柯文哲自己也沒說要支持九二共識，或許這是台灣總統選舉史上，罕見的第一次三黨總統對於對外政策看法，特別是對中看法差異沒有這麼多的一次。

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但若我們檢視細節，還是可以查到矛盾之處。例如柯文哲強調他也沒有支持九二共識，卻又說自己比民進黨能跟中國對話，但對話基礎是什麼？中國為何要和他談？在這麼多次學生座談，或是對外演講始終是迴避的。更重要的是，柯文哲並不親美，甚至會出言羞辱美國智庫學者。但可曾看過柯文哲辱罵過哪位中國官員嗎？誰把台灣的核心利益看得重，顯而易見。

至於侯友宜至今對九二共識宛若空氣，但是我們從各種國民黨的政策綱領，都可以注意到九二共識不只是馬英九奉為圭臬，中共指為定海神針，連國民黨都當作鎮山之寶，侯友宜若連九二共識都談不清楚，恐怕連代表國民黨參選的資格都沒有。更極有可能，無法和國民黨長年培養的兩岸班底配合，這樣的人要來擔任總統，恐怕會讓台灣搭上一艘迷航的船隻，更容易受到中國的控制。

相較之下，我還是要強調，賴清德副總統在參選過程中，重申遵循蔡總統「四個堅持」。堅定明確的不贊成九二共識，也強調絕不在壓力下屈服於中國，更反對疑美論來傷害我們最重要的盟友，且支持國防戰備，這不僅能確保台灣的方向不亂，也能讓我們的朋友對台灣有堅定的信心。

總統最重要的職權，就是國防、外交、兩岸，三黨候選人如今逐漸提出各自的國政願景，柯文哲的表現其實和八年前出道沒有太大區別，基本上就像是一個說書評論人，很有娛樂效果，但對國家發展無益。侯友宜則宛若一艘迷航的船，甚至對於自己在參選的職務高度，還有新北市政都分身乏術，有韓國瑜前車之鑑，能支撐多久，實在令人懷疑。

但賴副總統經過三年多的沉潛歷練，培養足夠的兩岸、外交、國防知識，在蔡總統授權下也多次參與國安會議，與美日的重要盟友都有充分的互信。我相信這場總統選舉，越往下走，國人對於誰才適任未來總統，定將看得更加清晰。

（立法委員）

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