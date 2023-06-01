自由開講》沒有同理心又愛挑釁的侯侯！

◎洪昱睿

檢視一位政治人物，特別是總統參選人，有很多面向需要注意，比如說雖然其推出的政見很重要，但更重要的可能是其人格特質，尤其是有無同理心，這和適不適合擔任國家領導人，有很直接的關係。

國民黨提名的總統參選人侯友宜，可能就有在人格上不適合擔任一國元首的疑慮。在早前一段時間，面對三十幾年前，時任刑警的侯友宜，帶隊攻堅將自己鎖在《自由時代雜誌社》裡，要逮捕堅持百分之百言論自由的民主前輩鄭南榕先生，導致鄭南榕先生自焚壯烈犧牲的質疑，侯友宜竟回應，如果再來一次，他仍然會做出相同選擇，這樣的回應可看出，即使侯友宜後來也曾經歷過家庭悲劇，依然缺乏同理心的無情恐怖一面，以及寧為威權傳制的爪牙，而他講那樣不負責任的話，又將帶給鄭南榕先生遺孀葉菊蘭女士及女兒鄭竹梅小姐多大的再次傷害？

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另外，侯友宜性格囂張拔扈，最近面對民眾黨新北市議員陳世軒的質詢時竟然說「你比較聰明，你講啊！你講啊！」光用台語說「你講啊！」就高達七次，請問這是民選首長面對民選議員質詢應有的態度嗎？然而，其實多年前，警方逮捕到槍擊要犯張錫銘時，張錫銘中槍送醫，侯友宜跟到醫院，一臉笑意地對張錫銘說「你再跑啊！你再跑啊！（台語）」，這和前述反質詢議員如出一轍，就是一副流氓w挑釁的言語和表情，都逮到罪犯了，而且罪犯也已受傷了，有必要再故意刺激、挑釁他嗎？

國民黨提名的總統參選人侯友宜（中），可能就有在人格上不適合擔任一國元首的疑慮。（資料照）

看了以上例子，應該可以明白侯友宜這個人是多缺乏同理心與多流氓性格，這樣的能照顧人民、代表國家嗎？

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