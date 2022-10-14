自由開講》「制衡藍綠二大黨」vs「招募藍綠二代軍」：時代力量與民眾黨孰能扛起第三勢力招牌？

洪錦鈺

前幾天，民眾黨新竹市長候選人高虹安藉「市政考察」名義，到台中和盧秀燕合體，許多政治評論都認為這是「藍白合」。然而，比起高、盧二人合體的選戰操作，更該被關注的是，民眾黨是否還能以「新政治」、「藍綠之外的第三勢力」自居？

根據媒體報導，民眾黨推出的縣市議員候選人，至少有12人來自政治世家，且橫跨藍綠，其中又以國民黨政治人物二代為主。例如，民眾黨新竹市議員候選人徐登淇為前國民黨籍新竹市長許明財的兒子；新北市議員候選人陳世軒則是國民黨新北市議員陳明義之子。

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除了政二代之外，民眾黨也與地方黑金勢力合流，例如詐領助理費被檢方起訴，涉嫌觸犯《貪汙治罪條例》的前桃園縣議員黃哲鍾，今年改由其子黃成峻披上民眾黨戰袍「代父出征」。黨主席柯文哲更是刻意「巧遇」有「傷害致死」前科的苗栗縣長候選人鍾東錦。

黨主席柯文哲更是刻意「巧遇」有「傷害致死」前科的苗栗縣長候選人鍾東錦。圖為柯文哲與鍾東錦（左三）見面畫面。（鍾東錦提供）

民眾黨對於自帶資源的候選人幾乎是來者不拒，即便是「藍綠二軍」、「黑金二代」都張開雙臂歡迎。素質良莠不齊的民眾黨候選人們，真的能扛起第三勢力這塊招牌嗎？

真正的新政治所推出的參選人，應該每一位都是和你我一樣，沒有權勢背景、努力打拼生活的人，為了更好的台灣、為了有一個清明的政治而投身公共事物的人。而不是像兩大黨般充斥著政二代，把代議政治視為為家族事業的延續，更不該有地方黑金的污染。

真正的第三勢力應是，立委在中央監督執政的民進黨，地方議員及候選人們監督各縣市的執政者。秉持「不問藍綠，只問是非」的理性監督精神，為社會公平正義發聲。時代力量動輒被民進黨貼上「中共同路人」、被國民黨貼上「小綠」的標籤，這些來自不同陣營的政治攻擊，就是身為正港「第三勢力」最好的證明。

至於在「綠蔭」底下好乘涼好過日的基進黨，除了「抗中保台」口號滿天飛之外，對清明政治和社會公平正義則看不到任何實質作為和貢獻，也就完全稱不上台灣政壇的第三勢力了。

（時代力量台中黨部主委）

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