自由開講》黃珊珊蹲完蔣萬安蹲，「藍白合」的戰略與戰術！

陳慶坤

戰術的目的是要贏，要讓自己取得極大資源；戰略的目的是由一個不平等的均衡，謀取到並駕齊驅的均衡，只要在下個均衡獲得更多優勢略勝於對手即是贏家。老謀深算的柯文哲企圖在台北市與新竹市要贏，那麼「終極統一」與「兩岸一家親」同質整合，在戰略要利用矛盾；戰術要解決矛盾，造成對方騎虎難下的局面以制勝。

今年九合一大選，柯文哲想要從被騙過的綠營拿到選票，可能比登天還難。因此，弱勢的民眾黨只能與國民黨爭取極大的資源，造成一種平衡的關係，最後只要比對方多一點點就算贏。2018年柯文哲競選連任，僅贏國民黨丁守中3567票，戰略與戰術操作到「如火純青」的地步！

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選戰剩下75天，由各種跡象顯示「藍白合作」已經逐漸形成。民眾黨新竹市長參選人高虹安，9日上午參訪台中市公有建國市場，國民黨籍的台中市長盧秀燕親自接待。外界質疑盧是支持高虹安還是支持同黨新竹市長參選人林耕仁？盧秀燕強調，她前天已專程去幫林耕仁站台，「所以我的態度很清楚」。只是盧秀燕的「很清楚」是什麼，只有國民黨的「袖裡乾坤」，外界無緣置喙？而且，媒體詢問高虹安引用資策會論文風波，盧秀燕表示「個人相信高虹安」無侵權問題？很顯然民眾黨在北市與竹市「三腳督」正產生微妙的變化！

民眾黨新竹市長參選人高虹安（右），9日上午參訪台中市公有建國市場，國民黨籍的台中市長盧秀燕（左）親自接待。（資料照）

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出「深蹲二十下換免費搭乘公車」，對此，以無黨籍代表民眾黨參選台北市長黃珊珊，前日受訪時被問到是否會做深蹲，立即現場示範起立蹲下三次，掛保證要做廿下絕沒問題。更離譜的是黃珊珊蹲完隔天（10日）立馬換蔣萬安蹲，藍白前後呼應，不禁讓人肯定「藍白合作」已經形成。相較於陳時中提出「汰換公廁馬桶為免治馬桶」，黃珊珊狂批的態度簡直不可同日而語。

柯文哲2014年表態參選台北市長，以「墨綠」騙取綠營選票打贏選戰，在羽翼漸豐之後成立「台灣民眾黨」，並提出「兩岸一家親」，馬上變臉「深紅」。在各界質疑是否與綠營越走越遠之時，柯文哲還依然厚顏表示，自己的底色還是綠色：「像我們這種228家族，還是很討厭外省人。」這樣的話術當然聽聽就好。只是「藍白合作」與其說是「國民黨茶壺內的風暴」或相互政治利用，不過，國民黨應記取民進黨的教訓，要小心再小心！因為深諳共產黨階級鬥爭的柯文哲，正在上演鯨吞蠶食的血淋淋教訓，政治利益而結盟的前車之鑑不遠！

更離譜的是黃珊珊（左）蹲完，隔天（10日）立馬換蔣萬安蹲，藍白前後呼應，不禁讓人肯定「藍白合作」已經形成。（資料照）

因此，「三腳督」除了北市黃珊珊與竹市高虹安之外，還有桃園市賴香伶、宜蘭縣陳琬惠，民眾黨正虎視眈眈拋出「藍白合作」的戲碼！更可怕的是「三腳督」已經形成「二個中國人打一個台灣人」的場面，「藍白合」的戰略與戰術，先拉下執政的民進黨再就地分贓，台灣人不可不慎！？

（退休助理教授）

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