自由開講》蔣萬安莫學柯p只會亂噴口水！

◎潘榮棋

日前，民進黨台北市長參選人陳時中針對內湖交通開記者會提出解決方案，但國民黨參選人蔣萬安酸陳時中就像一隻綠色青蛙在選舉一直吹，吹太大肚皮就吹破……云云。筆者認為蔣萬安，自己提不出解決問題的方法，就認為大家都和他一樣「無法度」，蔣粗弊無知的論述，實難登大雅之堂。

日前，民進黨台北市長參選人陳時中（左）針對內湖交通開記者會提出解決方案，但國民黨參選人蔣萬安（右）酸陳時中就像一隻綠色青蛙在選舉一直吹，吹太大肚皮就吹破……云云。（報社合成）

其一、缺口德：首都市長選舉，是要選一位視野開闊，有魄力的市長，而不是選一個缺乏願景，只會酸言酸語，宛如潑婦罵街，攻擊別人的人，每回看到蔣在耍嘴皮，總覺得他好像柯p上身。

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其二、缺願景：政治的攻防，很正常，但是如果自己提不出規劃只會用不堪的言語攻擊別人，只會讓自己顯得幼稚無知。批評對手當然可以，蔣應提出，陳的規劃哪一項不妥，應如何做，展現自己的能力。持平而論，蔣萬安自參選以來，提不出讓人印象深刻的政見。只看到他無厘頭在亂噴口水。唯一讓人印象較深刻的是：搭公車上網預約，被網友評為不食人間煙火，有如愛情摩天輪的笑話。

其三、缺水準：俗話說：罵人無好口。你今天罵人綠色青蛙，也許哪天人家也罵你紅色蟑螂，你做何感想？亂罵人只會顯得自己缺乏水準與修養，而且迴力鏢很快就會打到自己。

筆者認為選舉是一時的，莫為打擊對手，或為了蹭聲量，失了自己的社會形象。

（退休教師）

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