自由開講》腦補推理的陳時中走路工事件

陳逸思

台北選戰才開始，就有「陳時中『走路工』抓到了？」如此這般的「假消息」出現。不過，這根本是以為民眾都是白癡的扯淡。

民進黨台北市長參選人陳時中，被國民黨市議員參選人楊植斗、徐巧芯指控發放走路工，指控內容大致是這樣：臺北科技大學某社團有一則貼文，要招聘「陳時中後援會造勢」的工讀生，時薪三百，兩小時共六百，然後有兩段電話錄音，內容是有兩位民眾打電話跟某位李小姐聯繫，應徵上這個工作，但是後來這個工作被取消了。

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台北選戰才開始，就有「陳時中『走路工』抓到了？」如此這般的「假消息」出現。左為國民黨市議員參選人徐巧芯。（資料照）

這個事件，讓我想到日本著名動畫「名偵探柯南」，這部動畫非常火紅，從１９９６年以來，柯南已經播出超過一千集，劇場版也有２５部（維基百科），我非常推薦大家找來看看殺時間。

柯南的殺人案劇情，有個非常經典的套路：開場各種死法都很懸疑，現場的嫌疑人一定就是有三個，然後柯南經過自己的腦補推理，在短短的時間內，就找出殺人兇手，而這名殺人兇手，通常就會懺悔式的自述，自己為何要犯案，接著就等警方逮人案件結束。

「陳時中走路工」事件套入上述的劇情模板，儼然就是又一集經典的柯南式推理辦案，不信你看，楊植斗、徐巧芯說，有一篇走路工貼文出現了，很懸疑喔，貼文人很神秘，貼文裡負責聯繫的李小姐很神秘，打電話應徵走路工的民眾也很神秘，是吧。

再來，牽扯到這起走路工事件的，主要就是蔣萬安、黃珊珊、陳時中三名台北市長參選人，畢竟，任一候選人出事，其他兩位就得利嘛。

隨即楊植斗、徐巧芯直接就腦補式推理了，文是誰貼的忽略了，錄音對話者是誰，不重要了，反正兇手就是陳時中！楊、徐說，破案的關鍵字就是「邱昌達」這個名字，「邱昌達」除了是高雄市土木技師公會常務理事之外，他還跟總統蔡英文有連結，所以「邱昌達」到底cosplay了哪些角色？楊、徐希望陳時中出來講明白。

瞧！楊、徐要求出現的結局，是不是像極了柯南劇情裡的「犯罪人懺悔式自述」？

我的結論是：選舉到了，四處栽贓，八方抹黑，一點也不稀奇，大家當作看電視動畫就好，別太認真，認真你就輸了。

（資深媒體人）

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